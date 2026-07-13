Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra

Um incêndio atingiu uma área de pasto no bairro Calogi, na zona rural da Serra, na manhã desta segunda-feira (13). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h30, mas, quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas por trabalhadores da região, que utilizaram um trator para fazer aceiros e impedir que o fogo se espalhasse.





Apesar de o incêndio estar extinto, ainda havia muita fumaça no local, que, por causa dos ventos fortes, seguia em direção à pista de acesso à Serra Sede pelo Contorno. Segundo os bombeiros, a área atingida corresponde a dois campos de futebol.





Os militares informaram que não se trata de um incêndio em área de turfa, mas em uma região utilizada para criação de gado. Os animais haviam sido retirados da propriedade na última sexta-feira (10), e nenhum ficou ferido.





Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes permanecem no local para molhar o material sólido que ainda está em brasa, com o objetivo de reduzir a fumaça. Trabalhadores da região relataram suspeitar que o incêndio tenha sido provocado de forma criminosa. A corporação informou que a causa só poderá ser confirmada após perícia.





* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.