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Segurança no mar

Dois pescadores são resgatados após embarcação ficar 5 horas à deriva no litoral da Serra

Barco apresentou pane no motor a cerca de seis quilômetros da costa; operação foi a primeira realizada com a nova lancha de busca e salvamento da Marinha

Publicado em 12 de Julho de 2026 às 17:40

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

12 jul 2026 às 17:40

Dois pescadores viveram momentos de apreensão na manhã deste domingo (12), depois que a embarcação em que estavam sofreu uma pane no motor e ficou à deriva por cerca de 5 horas. Eles conseguiram pedir ajuda e foram resgatados pela Marinha do Brasil, sem ferimentos, a aproximadamente seis quilômetros da costa do município da Serra, na Grande Vitória


Os homens, de 41 e 33 anos, haviam saído para pescar quando o barco deixou de funcionar. Sem conseguir retornar por conta própria, acionaram o Corpo de Bombeiros, que repassou a ocorrência à Capitania dos Portos do Espírito Santo.


Uma equipe de busca e salvamento foi enviada ao local e encontrou os pescadores ainda na embarcação. Após o resgate, eles foram levados para as instalações da Capitania dos Portos, em Vitória, e liberados para voltar para casa.


A ocorrência foi a primeira atendida com a Lancha de Busca e Salvamento "Espírito Santo" (LSAR-02), embarcação recém-incorporada às operações da Capitania. A Marinha não informou quanto tempo durou a ação nem o que provocou a pane no motor.


Já em terra, os pescadores agradeceram aos militares pelo atendimento. Um deles, identificado apenas como Wederson, afirmou que a rapidez da operação foi fundamental para que a dupla retornasse em segurança.


Além do agradecimento, os próprios pescadores aproveitaram a experiência para deixar um alerta a quem costuma navegar. "Quando saírem para o mar, tenham mais cuidado e atenção nas máquinas, revisem o barco", recomendou um deles, identificado como Eduardo.


A Marinha orienta que pescadores e demais navegantes façam uma revisão da embarcação antes de cada saída, verifiquem a previsão do tempo e utilizem equipamentos de segurança, como coletes salva-vidas. Também recomenda o registro da viagem pelo aplicativo NavSeg.


Em situações de emergência no mar, o pedido de socorro pode ser feito pelo telefone 185.

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