Motociclista morre após bater em muro de casa em Cariacica

Um motociclista, de 30 anos, morreu na manhã deste domingo (12), após se envolver em um acidente, em Cariacica. Ele bateu contra o muro de um casa no bairro Vila Isabel. A Polícia Militar e o Samu foram acionados, e a morte foi constatada ainda no local.
"Durante a ocorrência, foi verificado que o condutor não possuía habilitação e que a motocicleta apresentava licenciamento em atraso", disse a PMES. Segundo a corporação, a dinâmica do acidente não pôde ser oficialmente esclarecida no local, devido à ausência de testemunhas. Ao repórter de Diony Silva, da TV Gazeta, moradores informaram, posteriormente, que o motociclista estaria tentando resolver tentando resolver problemas mecânicos no veículo.
Ele teria falado com um amigo, que deu algumas dicas e conseguiu religar a moto. A vítima, então, teria dado uma volta no quarteirão, mas, na conclusão do percurso, teria atingido o meio-fio e colidido com o muro de uma residência.
A Polícia Científica foi acionada, e mais informações sobre a ocorrência foram solicitadas à corporação, mas ainda não houve retorno.