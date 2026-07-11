AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Rua da Lama

Briga de trânsito termina com personal trainer detido em Vitória

Após a confusão, a Guarda Civil Municipal abordou o suspeito e encontrou uma arma falsa, além de porções de maconha e cocaína

Publicado em 11 de Julho de 2026 às 10:47

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

11 jul 2026 às 10:47

Uma briga de trânsito terminou com um personal trainer detido em Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada deste sábado (11). Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ele é suspeito de ameaçar três motociclistas com uma arma de fogo falsa após uma discussão nas proximidades da Avenida Anísio Fernandes Coelho, conhecida como Rua da Lama.


Um soldador, que preferiu não se identificar, contou que seguia de motocicleta com um primo e um amigo quando o motorista de um carro os acusou de fechá-lo no trânsito. Ao pararem para entender o que havia acontecido, o suspeito teria sacado uma arma e ameaçado o grupo.


Após a confusão, o motorista deixou o local. As vítimas acionaram a Polícia Militar e pediram apoio à Guarda Municipal, que fazia patrulhamento na região. Pouco tempo depois, reconheceram o suspeito sentado em um bar e avisaram aos agentes, que realizaram a abordagem.


A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que ele estava com a arma falsa na cintura e com porções de maconha e cocaína. O suspeito foi detido e encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Briga de trânsito terminou com detenção de personal trainer em Vitória
Arma falsa e porções de drogas apreendidas Guarda Municipal de Vitória

O soldador disse que só descobriu na delegacia que a arma era falsa. "Na hora a gente não sabe. Quando ele apontou para a gente, o medo era de morrer", relatou.


Até a publicação desta reportagem, a Polícia Civil não havia informado se o suspeito foi autuado nem quais medidas foram adotadas. O nome dele não foi divulgado.

Veja Também 

Marinha do Brasil

Inscrição em concurso para cabo da Marinha termina neste domingo

Nayla e sua família cuidaram de Dunk por cinco anos.

Polícia investiga possível envenenamento de cães em praça de Linhares

Enterro de Arthur Mulinari de Oliveira, de 22 anos

Enterro marca despedida de jovem levado por onda em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Polícia Civil guarda municipal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista morreu em acidente entre carro e retroescavadeira na Barra do Sahy, em Aracruz
Motorista morre em acidente entre carro e retroescavadeira em Aracruz
Morre cantor e compositor Peppino Di Capri, aos 86 anos
Morre cantor e compositor Peppino Di Capri, do sucesso 'Champagne', aos 86 anos
Gabriel Medina fica noivo de Isabella Arantes e posta vídeo com momento do pedido
Gabriel Medina fica noivo de Isabella Arantes e posta vídeo com momento do pedido

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados