Briga de trânsito termina com personal trainer detido em Vitória

Uma briga de trânsito terminou com um personal trainer detido em Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada deste sábado (11). Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ele é suspeito de ameaçar três motociclistas com uma arma de fogo falsa após uma discussão nas proximidades da Avenida Anísio Fernandes Coelho, conhecida como Rua da Lama.





Um soldador, que preferiu não se identificar, contou que seguia de motocicleta com um primo e um amigo quando o motorista de um carro os acusou de fechá-lo no trânsito. Ao pararem para entender o que havia acontecido, o suspeito teria sacado uma arma e ameaçado o grupo.





Após a confusão, o motorista deixou o local. As vítimas acionaram a Polícia Militar e pediram apoio à Guarda Municipal, que fazia patrulhamento na região. Pouco tempo depois, reconheceram o suspeito sentado em um bar e avisaram aos agentes, que realizaram a abordagem.





A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que ele estava com a arma falsa na cintura e com porções de maconha e cocaína. O suspeito foi detido e encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.