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The Umbrella Academy: 10 nomes para cachorro inspirados nos personagens 

Descubra ideias cheias de personalidade para batizar seu companheiro de quatro patas
Portal Edicase

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Publicado em 11 de Julho de 2026 às 11:55

 “The Umbrella Academy” conquistou muito fãs nos últimos anos e inspira nomes criativos para cachorros (Imagem: moonmovie | Shutterstock)
“The Umbrella Academy” conquistou muito fãs nos últimos anos e inspira nomes criativos para cachorros Crédito: Imagem: moonmovie | Shutterstock
Escolher o nome de um cachorro é um momento especial para qualquer tutor. Afinal, esse será o chamado que acompanhará o animal por toda a vida, além de refletir a personalidade do pet ou até mesmo os gostos de quem convive com ele. As possibilidades são praticamente infinitas e, para os apaixonados por séries, buscar inspiração em personagens famosos pode tornar essa decisão ainda mais divertida e significativa.
Entre as produções que conquistaram muitos fãs nos últimos anos está “The Umbrella Academy”, série da Netflix baseada nos quadrinhos criados por Gerard Way e ilustrados por GabrielBá. Misturando ação, ficção científica, drama e humor, a história acompanha uma família de irmãos adotivos com habilidades extraordinárias que precisam enfrentar ameaças capazes de mudar o destino da humanidade.
Abaixo, confira alguns nomes para cachorro inspirados nos personagens de “The Umbrella Academy”!

1. Klaus

Klaus Hargreeves é um dos personagens mais queridos da série graças ao seu jeito irreverente, divertido e imprevisível. Capaz de conversar com os mortos, ele mistura humor com momentos emocionantes e demonstra um coração generoso por trás da personalidade extravagante. O nome combina especialmente com cães brincalhões, cheios de energia, que adoram chamar atenção e transformar qualquer ambiente em uma festa. 

2.Five

Fiveé um verdadeiro gênio do grupo. Dono da habilidade de viajar no tempo e no espaço, o personagem é extremamente inteligente, estratégico e sempre parece estar alguns passos à frente dos demais. Esse nome pode ser perfeito para cães muito espertos, observadores, que aprendem comandos rapidamente e surpreendem o tutor com sua inteligência.

3. Luther

Luther Hargreeves é o irmão mais velho da família e foi criado para assumir a liderança da equipe. Forte, leal e protetor, ele demonstra um enorme senso de responsabilidade e faz de tudo para cuidar das pessoas que ama. O nome combina muito bem com cachorros de grande porte ou com aqueles que possuem um comportamento calmo, equilibrado e protetor. 

4. Diego

Impulsivo, corajoso e extremamente habilidoso, DiegoHargreevesnunca foge de um desafio. Seu espírito aventureiro e sua determinação fazem dele um personagem marcante ao longo da série. Para cachorros ativos, que adoram correr, brincar e explorar novos lugares durante os passeios,o nomepode ser uma excelente escolha.

5. Allison

Allison Hargreeves possui um dos poderes mais interessantes da série: ela consegue influenciar as pessoas apenas dizendo a frase “Ouvi um boato…”. Além disso, é elegante, inteligente e demonstra muito carinho pela família. O nome combina com cadelas dóceis, comunicativas, que conquistam facilmente todos ao redor com seu jeito encantador. 
Viktor é um ótimo nome para cachorros tranquilos, observadores e muito companheiros (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Viktor é um ótimo nome para cachorros tranquilos, observadores e muito companheiros Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

6. Viktor

Inicialmente conhecido comoVanya, ViktorHargreevesrevela ao longo da história um enorme poder e passa por uma das evoluções mais marcantes da série. Sensível, reservado e profundamente humano, ele representa superação e autoconhecimento. É um ótimo nome para cães tranquilos, observadores e muito companheiros, que criam fortes laços com o tutor.

7. Ben

Ben Hargreeves é um personagem gentil, equilibrado e querido pelos irmãos, mesmo após sua morte. Sua presença continua influenciando a família durante boa parte da trama, mostrando seu lado protetor e sensato. O nome é curto, fácil de memorizar e combina com cachorros calmos, carinhosos e extremamente fiéis. 

8. Lila

LilaPittsconquista espaço na série por sua inteligência, coragem e personalidade imprevisível. Seu principal poder é espelhar ou copiar temporariamente as habilidades de outras pessoas superpoderosas. O nome é delicado, moderno e combina muito bem com cadelas curiosas, independentes e cheias de energia.

9.Pogo

Pogo é o simpático chimpanzé altamente inteligente que atua como assistente e conselheiro da família Hargreeves. Sempre educado, paciente e muito sábio, ele representa equilíbrio em meio ao caos vivido pelos protagonistas. O nome é divertido, sonoro e pode combinar perfeitamente com cães amigáveis, tranquilos e muito inteligentes. 

10. Grace

Grace é a robô criada por ReginaldHargreevespara desempenhar o papel de mãe dos irmãos. Carinhosa, paciente e dedicada, ela transmite conforto mesmo diante das situações mais difíceis. Esse nome é uma ótima opção para cadelas dóceis, afetuosas e que demonstram muito cuidado com todos da casa.

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