Disney+: veja 5 lançamentos imperdíveis para assistir em julho de 2026

Prepare a maratona com os lançamentos de julho do Disney+ Crédito: Imagem: Ascannio | Shutterstock

Julho chega com novidades para quem gosta de aventura, emoção, suspense e fantasia. Ao longo do mês, o Disney+ ampliará seu catálogo com estreias aguardadas, incluindo novas temporadas, continuações de grandes sucessos e produções inéditas. Entre reencontros, investigações, mundos mágicos e muita ação, a plataforma reúne opções para quem busca narrativas envolventes e momentos de diversão.

A seguir, confira 5 lançamentos imperdíveis para assistir no Disney+ em julho de 2026!

1. Will Trent: Agente Especial – 4ª temporada (15/07)

Na quarta temporada de “Will Trent: Agente Especial”, o investigador retorna para enfrentar casos complexos enquanto tenta superar as consequências de seu passado (Imagem: Reprodução digital | Hulu e Disney+) Crédito:

Após meses afastado, o agente especial Will Trent (Ramón Rodríguez) volta ao Departamento de Investigação da Geórgia (GBI) para assumir novos casos que colocam suas habilidades à prova. Enquanto investiga crimes cada vez mais desafiadores, ele também precisa enfrentar as consequências de escolhas do passado e lidar com situações que afetam sua vida pessoal.

Baseada na série de livros de Karin Slaughter, a quarta temporada combina suspense, ação e drama policial em episódios repletos de reviravoltas. Entre mistérios, conflitos emocionais e investigações intensas, Will conta com o apoio de sua equipe para solucionar casos que desafiam seus limites.

2. Descendentes: País das Maravilhas Malvado (17/07)

“Descendentes: País das Maravilhas Malvado” reúne Red e Chloe em uma nova missão para impedir que o País das Maravilhas mergulhe no caos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures

Depois dos acontecimentos de “Descendentes: A Ascensão de Copas”, Red (Kylie Cantrall) e Chloe (Malia Baker) acreditam que finalmente restauraram a paz no País das Maravilhas. No entanto, as mudanças provocadas pela viagem no tempo acabam dando origem a uma nova ameaça. Quando Maddox Hatter (Leonardo Nam) captura a Rainha de Copas (Rita Ora), as duas amigas precisam reunir aliados improváveis para impedir que o reino mergulhe no caos. Com muita aventura, música e fantasia, o filme acompanha a missão do grupo para salvar o País das Maravilhas antes que seja tarde demais.

3. Sou Luna, de Volta à Pista – 4ª temporada (24/07)

“Sou Luna, de Volta à Pista” marca o reencontro de Luna com os amigos e com a paixão pelos patins que mudou sua vida Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures

Anos após deixar as pistas, Luna Valente (Karol Sevilla) retorna ao Jam & Roller e reencontra amigos que fizeram parte de uma das fases mais marcantes de sua vida. Enquanto tenta retomar a rotina, ela ainda enfrenta as consequências de um misterioso acidente que a afastou da patinação e precisa lidar com lembranças, conflitos antigos e escolhas que ficaram no passado.

Determinada a recomeçar, Luna descobre que voltar a patinar é apenas o início de uma nova jornada. Um inimigo oculto passa a ameaçar seu caminho, trazendo desafios, traições e situações inesperadas. Ao mesmo tempo, um dilema amoroso envolvendo antigos sentimentos coloca seu coração à prova. Entre obstáculos dentro e fora das pistas, ela precisa encontrar forças para superar os próprios medos e escrever um novo capítulo de sua história.

4. Fúria (27/07)

“Fúria” acompanha a investigação de uma agente do FBI contra uma criminosa que desafia todos os seus limites Crédito: Imagem: Reprodução digital | Hulu e Disney+

A agente do FBI Alice Black (Emmy Rossum) inicia a investigação de uma série de assassinatos cometidos por uma criminosa tão inteligente quanto imprevisível, interpretada por Lola Petticrew. À medida que a caçada avança, as duas mulheres percebem que compartilham motivações e traumas que tornam a disputa ainda mais complexa. Misturando drama, suspense e tensão psicológica, a série acompanha o perigoso jogo entre investigadora e assassina, em uma trama que desafia os limites entre justiça e obsessão.

5. O Diabo Veste Prada 2 (29/07)

“O Diabo Veste Prada 2” coloca Miranda, Emily e Andy frente a frente em meio às transformações do mundo da moda e do mercado editorial Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures

A aguardada continuação de “O Diabo Veste Prada” retoma a história em meio às profundas transformações no universo da moda e do mercado editorial. Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrenta um período desafiador, pressionada pela crise do jornalismo tradicional e pela necessidade de manter a relevância da Runway em um mercado em constante reinvenção.

Nesse contexto, surge um novo obstáculo: Emily Charlton (Emily Blunt), sua ex-assistente, agora ocupa um cargo de alto escalão em uma poderosa marca de luxo e passa a influenciar decisões estratégicas que impactam diretamente os negócios de Miranda.