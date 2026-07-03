Dor na perna ou trombose? Saiba como identificar os sinais de alerta da doença

Dores na perna podem indicar mais do que um simples desconforto. Um incômodo na panturrilha após um treino intenso ou daquele dia de muito esforço costuma ser apenas uma fadiga muscular. Mas, em alguns casos, esse sintoma pode esconder um problema mais grave: trombose venosa, doença caracterizada pela formação de um coágulo nas veias, geralmente das pernas, que pode dificultar ou interromper a circulação.





A doença pode surgir por diferentes fatores. Entre eles estão predisposição genética, alterações na coagulação do sangue, lesões nas veias e redução do fluxo sanguíneo.





Na prática, algumas situações aumentam significativamente o risco, como:



