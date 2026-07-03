Dor na perna ou trombose? Saiba como identificar os sinais de alerta da doença

Dores na perna podem indicar mais do que um simples desconforto. Um incômodo na panturrilha após um treino intenso ou daquele dia de muito esforço costuma ser apenas uma fadiga muscular. Mas, em alguns casos, esse sintoma pode esconder um problema mais grave: trombose venosa, doença caracterizada pela formação de um coágulo nas veias, geralmente das pernas, que pode dificultar ou interromper a circulação.
A doença pode surgir por diferentes fatores. Entre eles estão predisposição genética, alterações na coagulação do sangue, lesões nas veias e redução do fluxo sanguíneo.
Na prática, algumas situações aumentam significativamente o risco, como:
internações e cirurgias;
imobilização prolongada;
viagens longas;
gravidez e puerpério;
obesidade;
tabagismo;
uso de anticoncepcionais ou terapias hormonais com estrogênio.
O angiologista José Maria Gomez Perez destaca ainda que o uso de hormônios femininos e masculinos e a estase sanguínea, quando o sangue circula mais lentamente, também favorecem a formação de coágulos.
Os sintomas mais comuns podem variar de acordo com a profundidade do trombo na perna, conforme explica o doutor, mas se caracterizando por: dor na panturrilha ou na coxa; inchaço em apenas uma das pernas; sensação de peso; calor na região afetada; vermelhidão ou coloração arroxeada da pele; endurecimento da musculatura.
Em alguns pacientes, especialmente quando o trombo é pequeno, a doença pode apresentar poucos sintomas ou até evoluir de forma silenciosa.
Como diferenciar uma dor muscular da trombose?
Essa é uma das maiores dúvidas dos pacientes. Embora os sintomas possam ser parecidos, algumas características ajudam a levantar a suspeita.
“Essa diferenciação nem sempre é possível apenas pelos sintomas, mas existem características que ajudam. A dor muscular geralmente aparece após atividade física ou esforço, melhora com repouso e costuma estar relacionada a um grupo muscular específico”, explica o cirurgião vascular Wanderley de Paula.
A dor causada pela trombose costuma surgir sem um trauma ou exercício que explique o sintoma. Frequentemente vem acompanhada de inchaço, aumento da temperatura local e sensação de peso, geralmente em apenas uma perna
Wanderley de Paula, cirurgião vascular
Wanderley reforça que nenhum sintoma isolado é suficiente para confirmar ou descartar a doença. Segundo ele, o ultrassom Doppler venoso é o principal exame utilizado para confirmar a presença do coágulo.
A trombose tem tratamento?
Sim. Quando diagnosticada precocemente, a trombose costuma ter boa evolução.
O tratamento é feito principalmente com medicamentos anticoagulantes, que impedem o crescimento do coágulo e reduzem o risco de embolia pulmonar. Com o tempo, o próprio organismo reabsorve o trombo.
O tempo de tratamento varia conforme a causa da trombose, podendo durar cerca de três meses ou ser prolongado em pacientes com fatores de risco persistentes ou episódios recorrentes
Wanderley de Paula, cirurgião vascular
Além dos medicamentos, alguns pacientes podem precisar utilizar meias de compressão, realizar mobilização precoce e controlar fatores de risco. Em situações mais graves, procedimentos para retirada do trombo também podem ser indicados.
O médico ainda orienta que qualquer suspeita de trombose deve ser avaliada rapidamente.
A pessoa deve procurar atendimento médico imediatamente se apresentar dor e inchaço repentinos em uma das pernas, principalmente se houver fatores de risco para trombose
Wanderley de Paula, cirurgião vascular