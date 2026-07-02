Comer tangerina todos os dias faz bem? Veja os principais benefícios da fruta

A tangerina é uma das frutas mais consumidas durante o inverno, principalmente entre os meses de maio e julho, e, além do sabor adocicado, reúne nutrientes importantes para a saúde. Rica em água, vitamina C, fibras e antioxidantes, ela pode contribuir para o funcionamento do organismo, mas será que ela pode ser consumida todos os dias?
Sim, a tangerina pode fazer parte da alimentação diária, desde que inserida em uma dieta variada e equilibrada. Segundo o nutricionista Paulo Vitor Tiradentes, uma ou duas unidades é uma quantidade interessante na maioria dos casos.
Essa quantidade oferece boas porções de fibras, vitamina C e antioxidantes. Pessoas com refluxo, diabetes ou alguma orientação alimentar específica devem avaliar com um especialista o consumo e a quantidade desta fruta
Paulo Vitor Tiradentes, nutricionista
Cerca de 85% da composição da tangerina é formada por água, o que ajuda na hidratação do organismo. Além de participar da formação do colágeno, a vitamina C atua como antioxidante, ajudando a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres.
A fruta melhora a imunidade?
Apesar da fama, a resposta é mais complexa do que um simples "sim". A nutricionista Yasmin Franco explica que a tangerina contribui para o funcionamento normal do sistema imunológico por fornecer vitamina C e antioxidantes, mas não aumenta a imunidade de forma isolada.
O bom funcionamento do sistema imunológico depende de um conjunto de fatores, como alimentação equilibrada, sono adequado, prática de atividade física e controle do estresse
Yasmin Franco, nutricionista
Outro benefício está relacionado à absorção do ferro. A vitamina C presente na tangerina facilita o aproveitamento do ferro de origem vegetal, encontrado em alimentos como feijão, lentilha, grão-de-bico e vegetais verde-escuros.
Intestino também agradece
Quem sofre com prisão de ventre também pode se beneficiar do consumo da fruta. Isso acontece porque ela é fonte de fibras e de água, dois componentes fundamentais para a formação e a eliminação das fezes.
“As fibras aumentam o volume do bolo fecal, enquanto a água ajuda a manter as fezes mais macias, facilitando a evacuação”, explicou Yasmin.
Para aproveitar esse benefício, o ideal é consumir a fruta inteira, incluindo o bagaço, que concentra boa parte das fibras.
Fruta ou suco: qual é melhor?
Na disputa entre a fruta in natura ou o suco, o resultado é injusto. Na avaliação dos especialistas, consumir a fruta, incluindo o bagaço, traz mais benefícios.
Boa parte do bagaço, que contém as fibras, fica retido no espremedor ou na peneira. Além disso, normalmente as pessoas utilizam várias unidades de tangerina para fazer o suco e adicionam açúcar, o que aumenta a quantidade calórica e demanda maior atenção glicêmica
Paulo Vitor Tiradentes, nutricionista