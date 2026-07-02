Comer tangerina todos os dias faz bem? Veja os principais benefícios da fruta

A tangerina é uma das frutas mais consumidas durante o inverno, principalmente entre os meses de maio e julho, e, além do sabor adocicado, reúne nutrientes importantes para a saúde. Rica em água, vitamina C, fibras e antioxidantes, ela pode contribuir para o funcionamento do organismo, mas será que ela pode ser consumida todos os dias?





Sim, a tangerina pode fazer parte da alimentação diária, desde que inserida em uma dieta variada e equilibrada. Segundo o nutricionista Paulo Vitor Tiradentes, uma ou duas unidades é uma quantidade interessante na maioria dos casos.