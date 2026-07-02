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Comer tangerina todos os dias faz bem? Veja os principais benefícios da fruta

Rica em vitamina C, fibras e antioxidantes, a tangerina pode contribuir para a imunidade, o funcionamento do intestino e a absorção de ferro em uma alimentação equilibrada

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 13:54

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

02 jul 2026 às 13:54
A tangerina é benéfica para a saúde do coração (Imagem: monshtein | Shutterstock)
A tangerina é benéfica para a saúde do coração Imagem: monshtein | Shutterstock

A tangerina é uma das frutas mais consumidas durante o inverno, principalmente entre os meses de maio e julho, e, além do sabor adocicado, reúne nutrientes importantes para a saúde. Rica em água, vitamina C, fibras e antioxidantes, ela pode contribuir para o funcionamento do organismo, mas será que ela pode ser consumida todos os dias?


Sim, a tangerina pode fazer parte da alimentação diária, desde que inserida em uma dieta variada e equilibrada. Segundo o nutricionista Paulo Vitor Tiradentes, uma ou duas unidades é uma quantidade interessante na maioria dos casos.

Essa quantidade oferece boas porções de fibras, vitamina C e antioxidantes. Pessoas com refluxo, diabetes ou alguma orientação alimentar específica devem avaliar com um especialista o consumo e a quantidade desta fruta

Paulo Vitor Tiradentes, nutricionista

Cerca de 85% da composição da tangerina é formada por água, o que ajuda na hidratação do organismo. Além de participar da formação do colágeno, a vitamina C atua como antioxidante, ajudando a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres.

A fruta melhora a imunidade?

Na avaliação dos especialistas, consumir a fruta, incluindo o bagaço, traz mais benefícios que o suco.
Na avaliação dos especialistas, consumir a fruta, incluindo o bagaço, traz mais benefícios que o suco. Shutterstock

Apesar da fama, a resposta é mais complexa do que um simples "sim". A nutricionista Yasmin Franco explica que a tangerina contribui para o funcionamento normal do sistema imunológico por fornecer vitamina C e antioxidantes, mas não aumenta a imunidade de forma isolada.

O bom funcionamento do sistema imunológico depende de um conjunto de fatores, como alimentação equilibrada, sono adequado, prática de atividade física e controle do estresse

Yasmin Franco, nutricionista

Outro benefício está relacionado à absorção do ferro. A vitamina C presente na tangerina facilita o aproveitamento do ferro de origem vegetal, encontrado em alimentos como feijão, lentilha, grão-de-bico e vegetais verde-escuros.

Intestino também agradece

Tangerina pode ajudar na evacuação.
Tangerina pode ajudar na evacuação. Shutterstock

Quem sofre com prisão de ventre também pode se beneficiar do consumo da fruta. Isso acontece porque ela é fonte de fibras e de água, dois componentes fundamentais para a formação e a eliminação das fezes.

 

“As fibras aumentam o volume do bolo fecal, enquanto a água ajuda a manter as fezes mais macias, facilitando a evacuação”, explicou Yasmin.


Para aproveitar esse benefício, o ideal é consumir a fruta inteira, incluindo o bagaço, que concentra boa parte das fibras.

Fruta ou suco: qual é melhor?

Na avaliação dos especialistas, consumir a fruta, incluindo o bagaço, traz mais benefícios que o suco.
Na avaliação dos especialistas, consumir a fruta, incluindo o bagaço, traz mais benefícios que o suco. Shutterstock

Na disputa entre a fruta in natura ou o suco, o resultado é injusto. Na avaliação dos especialistas, consumir a fruta, incluindo o bagaço, traz mais benefícios.

Boa parte do bagaço, que contém as fibras, fica retido no espremedor ou na peneira. Além disso, normalmente as pessoas utilizam várias unidades de tangerina para fazer o suco e adicionam açúcar, o que aumenta a quantidade calórica e demanda maior atenção glicêmica

Paulo Vitor Tiradentes, nutricionista

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