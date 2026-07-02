Prime Day: Conheça 10 modelos celulares para ficar de olho

A Prime Day é um evento promocional anual da Amazon, exclusivo para assinantes do Amazon Prime, que reúne milhares de ofertas em categorias como eletrônicos, eletrodomésticos, moda, beleza, livros e muito mais. Durante o período da campanha (01/07 a 07/07), os assinantes têm acesso a descontos por tempo limitado, ofertas-relâmpago e condições especiais de compra, como frete grátis em produtos elegíveis.
Em 2026, a expectativa é que as ofertas sejam ainda mais agressivas, e para te ajudar a não perder nenhuma oportunidade, foi preparada uma lista de modelos celulares que você precisa monitorar de perto.
Samsung Galaxy A57
O Samsung Galaxy A57 promete ser o rei do custo-benefício para o dia a dia. Sucessor do aclamado A56, ele oferece melhorias significativas em processamento e câmeras, sendo uma aposta segura para quem busca um aparelho equilibrado, com bom desempenho para tarefas cotidianas e fotos de qualidade, sem pesar no bolso.
Celular Samsung Galaxy A57 5G, 128GB, 8GB RAM, Lilás
Motorola Edge 60 Fusion
Se você é fã da Motorola e busca um aparelho de alta qualidade, o Motorola Edge 60 Fusion é a melhor opção da marca. Ele traz uma tela com alta taxa de atualização, ideal para quem gosta de fluidez na navegação e em jogos, além de um design que chama a atenção e um desempenho robusto para multitarefas.
Smartphone Motorola Edge 60 Fusion 5G, 256GB, 16GB
Samsung Galaxy S25 FE
Para os amantes da fotografia que não querem gastar uma fortuna, o Samsung Galaxy S25 FE é um grande acerto. Este modelo oferece câmeras de nível flagship, capazes de capturar imagens incríveis com foco em detalhes e cores vibrantes, sem o preço salgado dos modelos Ultra da linha S, sendo uma excelente escolha para quem prioriza a qualidade das fotos.
Celular Samsung Galaxy S25 FE 5G, 128GB, 8GB | Câmera Tripla, Jet Black
iPhone 16e
E para quem sonha em entrar no universo Apple, o iPhone 16e deve ser a opção de entrada em 2026. Lançado com foco em custo-benefício, é o modelo ideal para experimentar o sistema iOS, com toda a segurança e fluidez que a marca oferece, pelo menor investimento possível, tornando o sonho do iPhone mais acessível.
iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco
Redmi Note 15 Pro 5G
A Xiaomi, sempre forte no custo-benefício, aparece com o Redmi Note 15 Pro 5G, que entrega um equilíbrio perfeito entre uma tela AMOLED de alta qualidade e um carregamento ultrarrápido. É um aparelho completo para quem busca uma experiência visual imersiva e não quer perder tempo esperando a bateria carregar.
Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB - 8GB Ram (Titanuim)
Redmi Note 15 5G
Outra excelente opção da Xiaomi é o Redmi Note 15 5G, focado em uma bateria de longa duração e uma tela grande, perfeita para consumir conteúdo multimídia. Se você passa muito tempo longe da tomada e adora assistir a vídeos ou jogar, este modelo garante horas de entretenimento sem preocupações.
Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB/8GB Ram (Roxo)
POCO X7 Pro
Para os gamers de plantão, o POCO X7 Pro é o queridinho da galera. Com foco total em desempenho bruto e um sistema de resfriamento que aguenta as jogatinas mais intensas, ele oferece uma experiência de jogo fluida e sem travamentos.
Smartphone Xiaomi POCO X7 Pro 5G
Samsung Galaxy A26
Fechando a lista com mais opções da Samsung, temos o Galaxy A26, que se destaca pela excelente tela Super AMOLED em uma faixa de preço mais acessível que a linha A50. É uma ótima escolha para quem valoriza uma tela vibrante e com cores vivas para o dia a dia.
Smartphone Samsung Galaxy A26 256GB 5G 8GB RAM
Samsung Galaxy A17
O Galaxy A17 surge como uma opção de entrada sólida, com suporte a 5G e uma boa autonomia de bateria. É ideal para quem busca funcionalidade sem complicação, garantindo conectividade rápida e energia para o dia todo.
Celular Samsung Galaxy A17, 128GB, 4GB, Preto
Samsung Galaxy A07
E para quem precisa de um aparelho mais básico ou um celular secundário, o Samsung Galaxy A07 é o modelo mais barato da marca, perfeito para uso essencial, como chamadas, mensagens e redes sociais, sem abrir mão da qualidade da marca.
Celular Samsung Galaxy A07 256GB, 8GB, Preto
Dicas
Para garantir que você faça o melhor negócio, algumas dicas são essenciais. Primeiro, monitore os preços com antecedência usando ferramentas de histórico de preços para ter certeza de que o desconto é real e não uma falsa promoção.
Lembre-se que as melhores ofertas são exclusivas para membros Prime, então garanta sua assinatura. Fique atento às ofertas relâmpago, que esgotam em minutos, e não se esqueça de verificar se há cupons aplicáveis na página do produto. Com planejamento e agilidade, você vai garantir um celular novo com um preço imbatível neste Prime Day 2026.
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