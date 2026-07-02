AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Prime Day

Prime Day: Conheça 10 modelos celulares para ficar de olho

De opções básicas a modelos da nova geração, confira 10 celulares que podem aparecer entre as principais ofertas do Prime Day

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 15:00

Públicado em 

02 jul 2026 às 15:00
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Bons modelos celulares para aproveitar na Prime Day. Fonte: Canva

A Prime Day é um evento promocional anual da Amazon, exclusivo para assinantes do Amazon Prime, que reúne milhares de ofertas em categorias como eletrônicos, eletrodomésticos, moda, beleza, livros e muito mais. Durante o período da campanha (01/07 a 07/07), os assinantes têm acesso a descontos por tempo limitado, ofertas-relâmpago e condições especiais de compra, como frete grátis em produtos elegíveis.

Em 2026, a expectativa é que as ofertas sejam ainda mais agressivas, e para te ajudar a não perder nenhuma oportunidade, foi preparada uma lista de modelos celulares que você precisa monitorar de perto.

Veja Também 

Imagem de destaque

Como cuidar dos seus cabos de celular (certamente não da maneira como você está fazendo)

Imagem de destaque

10 celulares de até R$ 1000 que valem a pena comprar em 2026

Imagem de destaque

Celulares chineses valem a pena? O que saber antes de comprar

Samsung Galaxy A57

O Samsung Galaxy A57 promete ser o rei do custo-benefício para o dia a dia. Sucessor do aclamado A56, ele oferece melhorias significativas em processamento e câmeras, sendo uma aposta segura para quem busca um aparelho equilibrado, com bom desempenho para tarefas cotidianas e fotos de qualidade, sem pesar no bolso.

Celular Samsung Galaxy A57 5G, 128GB, 8GB RAM, Lilás

Celular Samsung Galaxy A57 5G, 128GB, 8GB RAM, Lilás

Motorola Edge 60 Fusion

Se você é fã da Motorola e busca um aparelho de alta qualidade, o Motorola Edge 60 Fusion é a melhor opção da marca. Ele traz uma tela com alta taxa de atualização, ideal para quem gosta de fluidez na navegação e em jogos, além de um design que chama a atenção e um desempenho robusto para multitarefas.

Smartphone Motorola Edge 60 Fusion 5G, 256GB, 16GB

Smartphone Motorola Edge 60 Fusion 5G, 256GB, 16GB

Samsung Galaxy S25 FE

Para os amantes da fotografia que não querem gastar uma fortuna, o Samsung Galaxy S25 FE é um grande acerto. Este modelo oferece câmeras de nível flagship, capazes de capturar imagens incríveis com foco em detalhes e cores vibrantes, sem o preço salgado dos modelos Ultra da linha S, sendo uma excelente escolha para quem prioriza a qualidade das fotos.

Celular Samsung Galaxy S25 FE 5G, 128GB, 8GB | Câmera Tripla, Jet Black

Celular Samsung Galaxy S25 FE 5G, 128GB, 8GB | Câmera Tripla, Jet Black

iPhone 16e

E para quem sonha em entrar no universo Apple, o iPhone 16e deve ser a opção de entrada em 2026. Lançado com foco em custo-benefício, é o modelo ideal para experimentar o sistema iOS, com toda a segurança e fluidez que a marca oferece, pelo menor investimento possível, tornando o sonho do iPhone mais acessível.

iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1

iPhone 16e Apple 128GB, Câmera 48MP, Tela Super Retina XDR 6,1", Branco

Redmi Note 15 Pro 5G

A Xiaomi, sempre forte no custo-benefício, aparece com o Redmi Note 15 Pro 5G, que entrega um equilíbrio perfeito entre uma tela AMOLED de alta qualidade e um carregamento ultrarrápido. É um aparelho completo para quem busca uma experiência visual imersiva e não quer perder tempo esperando a bateria carregar.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB - 8GB Ram (Titanuim)

Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB - 8GB Ram (Titanuim)

Redmi Note 15 5G

Outra excelente opção da Xiaomi é o Redmi Note 15 5G, focado em uma bateria de longa duração e uma tela grande, perfeita para consumir conteúdo multimídia. Se você passa muito tempo longe da tomada e adora assistir a vídeos ou jogar, este modelo garante horas de entretenimento sem preocupações.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB/8GB Ram (Roxo)

Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB/8GB Ram (Roxo)

POCO X7 Pro

Para os gamers de plantão, o POCO X7 Pro é o queridinho da galera. Com foco total em desempenho bruto e um sistema de resfriamento que aguenta as jogatinas mais intensas, ele oferece uma experiência de jogo fluida e sem travamentos.

Smartphone Xiaomi POCO X7 Pro 5G

Smartphone Xiaomi POCO X7 Pro 5G

Samsung Galaxy A26

Fechando a lista com mais opções da Samsung, temos o Galaxy A26, que se destaca pela excelente tela Super AMOLED em uma faixa de preço mais acessível que a linha A50. É uma ótima escolha para quem valoriza uma tela vibrante e com cores vivas para o dia a dia.

Smartphone Samsung Galaxy A26 256GB 5G 8GB RAM

Smartphone Samsung Galaxy A26 256GB 5G 8GB RAM

Samsung Galaxy A17

O Galaxy A17 surge como uma opção de entrada sólida, com suporte a 5G e uma boa autonomia de bateria. É ideal para quem busca funcionalidade sem complicação, garantindo conectividade rápida e energia para o dia todo.

Celular Samsung Galaxy A17, 128GB, 4GB, Preto

Celular Samsung Galaxy A17, 128GB, 4GB, Preto

Samsung Galaxy A07

E para quem precisa de um aparelho mais básico ou um celular secundário, o Samsung Galaxy A07 é o modelo mais barato da marca, perfeito para uso essencial, como chamadas, mensagens e redes sociais, sem abrir mão da qualidade da marca.

Celular Samsung Galaxy A07 256GB, 8GB, Preto

Celular Samsung Galaxy A07 256GB, 8GB, Preto

Dicas

Para garantir que você faça o melhor negócio, algumas dicas são essenciais. Primeiro, monitore os preços com antecedência usando ferramentas de histórico de preços para ter certeza de que o desconto é real e não uma falsa promoção.

Lembre-se que as melhores ofertas são exclusivas para membros Prime, então garanta sua assinatura. Fique atento às ofertas relâmpago, que esgotam em minutos, e não se esqueça de verificar se há cupons aplicáveis na página do produto. Com planejamento e agilidade, você vai garantir um celular novo com um preço imbatível neste Prime Day 2026.

Veja Também 

Imagem de destaque

Celulares Android podem ajudar a prever terremoto?

Imagem de destaque

Bons e baratos: opções de celulares "em conta" para comprar na Black Friday!

Imagem de destaque

Conheça 8 celulares de até R$ 1.000 para comprar em 2024

Ícone Clube
Aproveite muitos descontos exclusivos. Confira os parceiros do Clube A Gazeta.
ACESSE AGORA

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.

Clube A Gazeta

Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e as melhores indicações para os leitores de A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Celular Celulares Amazon Prime Vídeo Vendas On-line
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petrobras e CNPq oferecem 1.500 bolsas de iniciação científica para estudantes negras
Lionel Scaloni, treinador da Argentina
Técnico da Argentina diz que partida contra Cabo Verde não será fácil e coloca Brasil entre os favoritos
Vista aérea de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo
Suspeita de furto de fios motivou assassinato em Piúma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados