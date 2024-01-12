Conheça os celulares com melhor custo-benefício em 2024

2023 foi um ótimo ano para o mercado de celulares, e mais ainda para seu público consumidor. Com lançamentos como o Iphone 15 Pro e o Samsung Galaxy S23, cujos fãs inclusive incitaram uma ampla discussão na internet, e a volta dos telefones dobráveis, é possível afirmar que de fato, estamos bem servidos.
Em 2024, as definições de 'melhor celular' foram atualizadas. Mas com a chuva de opções que a todo momento se renovam, como escolher aquele que melhor se encaixa nas suas necessidades e na sua rotina, sem ser um expert no assunto? O Clube
pode ser a sua solução para essa questão.
Seja ao acordar, assistir em tempo real a um episódio da sua série favorita ou ter a certeza de que a sua bateria vai sobreviver a um dia inteiro de trabalho, o seu celular acompanha a sua vida. E por isso, é indispensável que ele seja o melhor possível. Ao levar em consideração aspectos como tela, processamento, design e funcionalidade e é claro, custo benefício, reduzimos a nossa lista aos seguintes itens:
Se você é uma pessoa que basicamente utiliza seu celular para se comunicar pelas redes sociais e ficar atualizado ou assistir programas de TV em tempo real e tirar as melhores fotos, estes celulares são feitos para se adequarem aos seus objetivos e o intuito do Clube é te ajudar nessa escolha. Lembrando que, com este artigo, não é, de forma alguma, a nossa intenção ranquear de forma definitiva o melhor celular em geral, mas sim levar em consideração o aspecto específico do custo-benefício e da acessibilidade.