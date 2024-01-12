Conheça os celulares com melhor custo-benefício em 2024

Celulares compreendem grande parte da nossa rotina, na vida virtual e real Crédito: Google

2023 foi um ótimo ano para o mercado de celulares, e mais ainda para seu público consumidor. Com lançamentos como o Iphone 15 Pro e o Samsung Galaxy S23, cujos fãs inclusive incitaram uma ampla discussão na internet, e a volta dos telefones dobráveis, é possível afirmar que de fato, estamos bem servidos.

Em 2024, as definições de 'melhor celular' foram atualizadas. Mas com a chuva de opções que a todo momento se renovam, como escolher aquele que melhor se encaixa nas suas necessidades e na sua rotina, sem ser um expert no assunto? O Clube pode ser a sua solução para essa questão.

Seja ao acordar, assistir em tempo real a um episódio da sua série favorita ou ter a certeza de que a sua bateria vai sobreviver a um dia inteiro de trabalho, o seu celular acompanha a sua vida. E por isso, é indispensável que ele seja o melhor possível. Ao levar em consideração aspectos como tela, processamento, design e funcionalidade e é claro, custo benefício, reduzimos a nossa lista aos seguintes itens:

01 Smartphone Samsung Galaxy M54 5G Com 256 GB de memória, 8GB de RAM, processador Octa-Core (um dos mais atuais da Samsung) e até 2 dias de bateria, esse é o celular ideal para você que quer assistir tranquilo as suas séries e realities ou jogar seus jogos favoritos. Tem ainda câmera Tripla Traseira de 108MP +8MP + 2MP e Selfie de 32MP. Ou, em linguagem comum, as melhores câmeras, armazenamento e processamento em questão de custo-benefício. E por isso, é a principal escolha do Clube no quesito. ACESSE 02 Apple iPhone 14 Com o lançamento do Iphone 15, o Iphone 14 teve uma queda significativa nos preços. Desde o lançamento da nova geração, caiu de uma média de R$ 7.500,00 para o que hoje está por R$ 4.299,01. Mas quais são os benefícios que se destacam? Tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas, sistema de câmera avançado (a melhor escolha da lista para fotos em diferentes iluminações), modo cinema em 4K, modo ação para vídeos em movimento e detecção de acidente. CONFIRA 03 Redmi Note 12 É um smartphone avançado e abrangente em todos os pontos de vista. Tem uma grande tela de 6.67 polegadas com uma resolução de 2400x1080 pixels. Memória interna de 128 GB com a possibilidade de expansão. Câmera de 48 megapixels que permite tirar fotos com uma resolução de 8000x6000 pixels e gravar vídeos em alta definição (Full HD) com uma resolução de 1920x1080 pixels. Muito fino, 8 milímetros, o que torna o Redmi Note 12 realmente interessante e leve. ACESSE O SITE 04 Samsung Galaxy A14 Esse é o smartphone com o melhor preço da lista: R$ 896,00. E ele não deixa a desejar. São 128GB de Memória Interna e 4GB de RAM, até dois dias de bateria (5000mAh). Câmera tripla traseira de 50MP +5MP + 2MP selfie de 13.0 MP, taxa de atualização de 60Hz, processador Octa-Core e tela infinita de 6.6". ACESSE 05 Samsung Galaxy A34 Outro importante destaque é o A34. Ele mantém a tela infinita de 6.6 polegadas, bateria de 5000mAh e os 128GB de memória interna, mas a memória RAM sobe para 6GB, em comparação com o A14. Sua câmera tripla traseira é de 48MP + 8MP + 5MP, enquanto a selfie é de 13MP. Não podemos esquecer que a taxa de atualização também sobe, para 120 Hz. ACESSE O SITE 06 Apple iPhone 13 O melhor celular custo-benefício da Apple no momento. Ele tem tela super retina XDR de 6,1 polegadas, sistema avançado de câmera dupla com câmeras Wide e Ultra Wide de 12MP, Smart HDR 4, modo noturno, gravação 4K Dolby Vision HDR e memória de 128GB. Tudo isso com até 19 horas de reprodução de vídeo com apenas uma recarga de bateria. COMPRE AQUI

Se você é uma pessoa que basicamente utiliza seu celular para se comunicar pelas redes sociais e ficar atualizado ou assistir programas de TV em tempo real e tirar as melhores fotos, estes celulares são feitos para se adequarem aos seus objetivos e o intuito do Clube é te ajudar nessa escolha. Lembrando que, com este artigo, não é, de forma alguma, a nossa intenção ranquear de forma definitiva o melhor celular em geral, mas sim levar em consideração o aspecto específico do custo-benefício e da acessibilidade.