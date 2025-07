Prime Day 2025: Chegou a hora de trocar de celular! 7 modelos imperdíveis

Se você é como a maioria das pessoas, seu celular é uma extensão de você. Ele te conecta, te diverte, te ajuda a trabalhar e a registrar cada momento. E, cá entre nós, não há nada mais frustrante do que um aparelho lento, com pouca bateria ou sem espaço para suas fotos e aplicativos. É por isso que o Amazon Prime Day 2025 é a oportunidade perfeita para dar um "up" na sua vida digital!

Durante os dias 15 e 16 de julho, membros Prime terão acesso a ofertas exclusivas em milhares de produtos, e os celulares são um show à parte. Preparamos uma seleção com opções que vão desde os modelos mais acessíveis e eficientes para o dia a dia até aqueles com performance digna de um topo de linha – e quem sabe até um iPhone, se a Apple resolver entrar na festa! É a chance de ter a tecnologia que você sempre quis sem pesar no bolso.

Confira nossa seleção dos 7 celulares que estão com preços especiais no Prime Day, e um extra que você não vai querer perder:

Os Destaques do Prime Day 2025 em Celulares

1. Samsung Galaxy A16 5G: Conectividade e Economia

Perfeito para quem busca um smartphone com conectividade 5G a um preço acessível. O Galaxy A16 5G oferece uma tela de boa qualidade para consumo de conteúdo, bateria que dura o dia todo e um desempenho fluído para as tarefas básicas e redes sociais. É a porta de entrada para a nova geração de internet móvel sem gastar muito.

Samsung Galaxy A16 5G Ideal para quem quer um 5G econômico e confiável para o cotidiano. 128GB + 4GB RAM, Câmera de até 50MP, Tela 6.7", NFC, IP54, Bateria 5000 mAh - Azul Escuro

2. POCO C75: O Essencial que Surpreende

Este modelo da POCO, subsidiária da Xiaomi, é a escolha certa para quem busca um ótimo custo-benefício e não abre mão de uma boa experiência de uso. Com processador eficiente e bateria de longa duração, o POCO C75 se destaca na categoria de entrada, entregando mais do que se espera por seu valor.

Xiaomi POCO C75 Desempenho sólido para o dia a dia e economia no bolso. 4G 8GB+256GB Black RAM, 50MP, procesador Mediatek Helio G85

3. Samsung Galaxy A26 5G: Equilíbrio para o dia a dia

Se você procura um smartphone que harmonize recursos e preço, o Galaxy A26 5G é uma excelente pedida. Com bom desempenho para multitarefas, câmera versátil e a velocidade do 5G, ele é um parceiro para trabalho, estudo e lazer. Uma escolha inteligente para quem busca modernidade sem exageros.

Samsung Galaxy A26 Ótimo equilíbrio entre performance, câmeras e conectividade 5G. 256GB, 8GB RAM, Câmera de 50MP, IP67, Tela Super AMOLED 6.7", NFC (Branco)

4. Redmi Note 14 Pro 5G: Fotos Incríveis e Desempenho Poderoso

Para os amantes de fotografia e alta performance, o Redmi Note 14 Pro 5G é um sonho. Equipado com uma câmera principal de 200 MP, ele captura fotos com detalhes impressionantes e oferece um desempenho robusto para jogos e aplicativos exigentes. É um intermediário premium que eleva sua experiência mobile.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Câmera de alta resolução e processador potente para todas as suas necessidades. 5G Midnight Black (Preto) 8GB RAM 256GB ROM NFC

5. Motorola Edge 50 Fusion: Design e Experiência Premium

A Motorola aposta no design e na experiência do usuário com o Edge 50 Fusion. Este aparelho se destaca pela tela vibrante, bateria de longa duração e um sistema de câmeras competente. É uma opção elegante para quem valoriza a estética e busca funcionalidades extras que facilitam o uso.

Motorola Edge 50 Fusion Combinação de design sofisticado e performance confiável. 256GB 24GB (12GB RAM+12GB Ram Boost) 50MP Sony Camera Moto AI Ultrarresistencia militar - Green

6. Samsung Galaxy S24 FE: Um Sabor de Topo de Linha

O Galaxy S24 FE (Fan Edition) traz características dos modelos premium da Samsung a um preço mais acessível. Com um processador potente, tela de alta qualidade e câmeras avançadas, ele é ideal para quem quer um smartphone que se aproxime da linha top de linha sem ter que pagar o valor cheio.

Samsung Galaxy S24 FE Performance de ponta e recursos premium a um custo-benefício atraente. 5G 256GB 8GB RAM Tela 6.7" Câm. Tripla 50+12+8MP Frontal 10MP, Galaxy AI - Cinza

7. Apple iPhone 14 (128 GB) – Estelar: A Elegância e Performance da Apple

Se você é fã do ecossistema Apple e estava esperando a oportunidade para ter um iPhone, o Prime Day é o seu momento! O Apple iPhone 14 se destaca por sua câmera dupla de 12 MP, que captura fotos e vídeos com qualidade cinematográfica, e pelo seu chip A15 Bionic, que garante um desempenho rápido e eficiente. Com o sistema intuitivo e a segurança que só a Apple oferece, é um investimento que vale cada centavo para quem busca uma experiência premium e duradoura.

Apple iPhone 14 (128 GB) A qualidade e o ecossistema Apple com um preço mais convidativo. Tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas, sistema de câmera avançado, Modo Cinema em 4K Dolby Vision até 30 qps.

O EXTRA: POCO X7 Pro – Potência e Bateria para Maratona de Uso

Se você busca o máximo em performance e uma bateria que aguenta horas de uso intenso, o POCO X7 Pro é a cereja do bolo neste Prime Day. Com um chip poderoso e opções de memória generosas (até 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento), ele é feito para quem não quer travas, seja em jogos complexos ou na multitarefa diária. É o aparelho para quem exige muito do smartphone e quer a certeza de que ele dará conta do recado, o tempo todo.

Xiaomi Poco X7 Pro Desempenho superior, bateria excepcional e experiência fluida para os usuários mais exigentes. NFC Black (Preto) 12GB RAM 512GB ROM [2412DPC0AG]

Garanta o Seu no Prime Day!

Lembre-se que o Prime Day vai apenas até amanhã, dia 16 de julho. Para ter acesso aos melhores descontos e frete grátis, é preciso ser membro Amazon Prime. Se você ainda não é, este é o momento ideal para assinar e aproveitar não só as ofertas em celulares, mas em milhares de produtos, além de ter acesso a serviços de streaming e muito mais.

