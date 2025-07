Evento anual

Prime Day 2025: 10 bons produtos de beleza para comprar com desconto

Tem gel de limpeza, protetor solar, creme hidratante e muito mais. Confira a seleção de produtos que estão na promoção e são ideais para serem usados no dia a dia

Publicado em 11 de julho de 2025 às 18:00

Uma seleção de produtos de beleza para comprar com desconto Crédito: Arte A GazetaArte A GazetaArte A Gazeta

O Prime Day é um evento anual de compras promovido pela Amazon, com ofertas exclusivas para assinantes do programa Amazon Prime. No Brasil, o Prime Day 2025 ocorre nos dias 15 e 16 de julho. >

Para participar do Prime Day, é necessário ser assinante Prime na plataforma. O custo cobrado pela Amazon é de R$ 19,90 por mês. Selecionamos 12 produtos de beleza que estão com descontos na plataforma no Prime Day 2025. Confira!>

Loção Hidratante, da Cetaphil

Promove a hidratação instantânea da pele Crédito: Arte A Gazeta

Loção hidratante para peles sensível, equilibradas e secas. Promove a hidratação instantânea da pele de forma profunda e prolongada. Apresenta uma textura leve, que permite rápida absorção. Além disso, pode ser utilizada tanto no rosto e quanto no corpo. Sua fórmula é enriquecida com Niacinamida, Pantenol e Glicerina, que ajuda a fortalecer a barreira cutânea em 24 horas. Preço: de R$ 89,90 por R$ 75,90. >

Gel de Limpeza Facial Purifica & Equilibra, de Dove

Oferece uma limpeza profunda que purifica e hidrata a pele Crédito: Arte A Gazeta

Especialmente formulado para peles sensíveis e oleosas. Com uma textura em gel enriquecida com Zinco PCA, este produto oferece uma limpeza profunda que purifica e hidrata a pele, ajudando a controlar a produção de oleosidade e a reduzir a produção sebácea. Remove impurezas e células mortas sem ressecar, preservando a hidratação natural da pele e estimula a barreira de proteção. Preço: de R$ 36,39 por R$ 29,74>

Deep Clean Intensive Grapefruit, de Neutrogena

Sabonete líquido para peles mistas e oleosas Crédito: Arte A Gazeta

Sabonete líquido para peles mistas e oleosas. Sua fórmula combina o ativo Beta-Hidróxido, com Extrato natural de Grapefruit: remove células mortas da superfície cutânea, suavizando a pele e auxiliando na prevenção ao ressecamento. Limpa profundamente os poros, removendo 99% das impurezas e oleosidade da pele. Preço: de R$ 26,99 por R$ 23,99

Protetor Solar Facial Fusion Water 5 Stars, da Isdin

Protetor solar facial com cor e acabamento matte Crédito: Arte A Gazeta

Protetor solar facial com cor e acabamento matte. Ele proporciona uma cobertura natural e ampla proteção à pele. Com uma textura ultraleve, de rápida absorção e à base de água, ajuda no controle da oleosidade e ajuda a uniformizar o tom da pele e disfarçar imperfeições. Preço: de R$ 79,00 por R$ 66,41

Ivy C Acqua, de Mantecorp Skincare

Sérum facial para todos os tipos de pele Crédito: Arte A Gazeta

Sérum facial para todos os tipos de pele. Age como um rejuvenescedor facial, sendo altamente hidratante e com ação antioxidante. É composto por Vitamina C Pura nanoencapsulada, que garante maior estabilidade e melhor penetração do ativo na pele, intensificando a ação antioxidante. A fórmula também conta com ácido hialurônico que auxilia na hidratação, Affipore e Miniporyl que promovem a redução dos poros e regulam a produção de sebo facial. Preço: de R$ 174,90 por R$ 153,55

Creme Hidratante Pele Seca a Extra Seca, de Cerave

Ele proporciona um alívio imediato e duradouro, deixando a pele macia e suave Crédito: Arte A Gazeta

É um hidratante de alta performance. Formulado para combater a secura e o ressecamento, ele proporciona um alívio imediato e duradouro, deixando a pele macia e suave. É enriquecido com três ceramidas essenciais e Ácido Hialurônico, ativos poderosos que atuam em sinergia para restaurar a elasticidade da pele. Sua fórmula única reforça a barreira cutânea, impedindo a perda de água e proporcionando uma hidratação intensa e duradoura. Preço: de R$ 97,99 por R$ 75,90>

Eau Thermale, da Avène

Proporciona hidratação, sensação refrescante e calmante Crédito: Arte A Gazeta

Água termal em spray para peles sensíveis. Proporciona hidratação, sensação refrescante e calmante, ideal para acalmar irritações e vermelhidão. É indicada para peles delicadas, alérgicas ou com problemas como dermatite atópica e psoríase. Sua fórmula é suave e rica em minerais, que oferecem uma ação multifuncional, como anti-inflamatória, antioxidante e suavizante, reduzindo a sensibilidade da pele em até 30% em apenas cinco minutos. Preço: de R$ 102,90 por R$ 87,46>

Cicaplast Baume B5+ Cuidado, de La Roche-Posay

Hidratante multirreparador para peles sensibilizadas Crédito: Arte A Gazeta

Hidratante multirreparador para peles sensibilizadas. Atua na prevenção de assaduras, lábios fragilizados, descamações, alívio da sensação de queimaduras solares e ressecamento intenso. Além disso, é extremamente indicado após procedimentos dermatológicos e desconfortos na pele. Preço: de R$ 68,16 por R$ 57,50

Protetor Solar Facial Toque Seco Antissinais FPS 70, de Nivea Sun

Pode ser usado por todos os tipos de pele Crédito: Arte A Gazeta

Possui textura leve, de rápida absorção, com toque seco e zero oleosidade. Oferece proteção de amplo espectro, contra raios UVA e UVB. Previne sinais de envelhecimento precoce como manchas, linhas e rugas. Não resseca e deixa a pele macia, com o toque confortável. Pode ser usado por todos os tipos de pele, até mesmo aquelas com tendência à oleosidade pois deixa uma textura sequinha e controla o brilho excessivo. Preço: de R$ 29,99 por R$ 25,49>

Cicabio Creme, da Bioderma

Ele conta com ação reparadora poderosa, capaz de acelerar a regeneração cutânea natural Crédito: Arte A Gazeta

Creme multirreparador calmante para rosto, corpo e lábios. Ele conta com ação reparadora poderosa, capaz de acelerar a regeneração cutânea natural. Ao criar uma película protetora leve e não pegajosa, o produto reverte o ressecamento profundo, tranquiliza irritações e acalma o prurido instantaneamente. Tem fórmula não comedogênica e de excelente tolerância para rosto, corpo e lábios. Preço: de R$ 54,60 por R$ 46,41>

*Os preços foram consultados em 11 de julho de 2025 e estão sujeitos a alterações.

Caro leitor Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos: 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável



