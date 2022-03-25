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Confira o que seu celular Android pode fazer e talvez você não saiba

De pagamento por aproximação a notificações do celular no computador, confira os recursos citados pelo comentarista do quadro CBN e a Tecnologia

Publicado em 25 de Março de 2022 às 16:28

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

25 mar 2022 às 16:28
Celular nas redes sociais
As funcionalidades podem ser ativadas nas próprias configurações do aparelho Crédito: Pexels
Usamos o celular diariamente, mas algumas funções podem estar escondidas no aparelho. Em conversa com a jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, Gilberto Sudré, comentarista do quadro CBN e a Tecnologia, destacou algumas dicas de recursos interessantes do sistema Android que podem ser ativados nas configurações do aparelho ou em aplicativos da Play Store. Confira abaixo a entrevista na íntegra e, na sequência, a lista dos recursos citados pelo especialista.
Entrevista com Gilberto Sudré, comentarista do CBN e a Tecnologia 

ESPELHAR NA TELEVISÃO

Os celulares mais recentes já têm uma função de pagamento por aproximação. Para os que não possuem, na Play Store podem pesquisar por Android Pay, baixar o aplicativo e cadastrar o cartão de crédito. Assim, caso o cartão seja habilitado por aproximação, quando for sair pode deixar a carteira em casa e aproximar o celular na máquina de cartão de crédito para realizar pagamentos.
Ainda nesse método de aproximação, é possível transmitir arquivo de um celular para o outro sem a necessidade de Bluetooth ou internet. Não é necessário que o arquivo esteja no e-mail ou coisa do tipo. Se os dois celulares estiverem habilitados, os arquivos são transferidos encostando um celular no outro. Isso é habilitado na parte de configurações, onde tem a opção de conexões, NFC e pagamento.
Com essa função, você pode programar a reinicialização do celular automaticamente durante a noite, por exemplo, e ele faz a parte de otimização do aparelho, fazendo uma revisão de toda a configuração interna. Para habilitar essa funcionalidade, acesse "configurações" e "assistência do aparelho".
Quem usa muito o celular no computador, pode receber as notificações de mensagens, por exemplo, na tela do Windows. Existe a opção no Windows chamada "seu telefone", que vai conectar o aparelho ao computador.
Você pode também espelhar a tela do seu celular Android a uma televisão na função Smart View em televisores Samsung ou da LG. A função também não necessita de cabo ou Bluetooth.

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