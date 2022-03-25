Confira o que seu celular Android pode fazer e talvez você não saiba

ESPELHAR NA TELEVISÃO

Os celulares mais recentes já têm uma função de pagamento por aproximação. Para os que não possuem, na Play Store podem pesquisar por Android Pay, baixar o aplicativo e cadastrar o cartão de crédito. Assim, caso o cartão seja habilitado por aproximação, quando for sair pode deixar a carteira em casa e aproximar o celular na máquina de cartão de crédito para realizar pagamentos.

Ainda nesse método de aproximação, é possível transmitir arquivo de um celular para o outro sem a necessidade de Bluetooth ou internet. Não é necessário que o arquivo esteja no e-mail ou coisa do tipo. Se os dois celulares estiverem habilitados, os arquivos são transferidos encostando um celular no outro. Isso é habilitado na parte de configurações, onde tem a opção de conexões, NFC e pagamento.

Com essa função, você pode programar a reinicialização do celular automaticamente durante a noite, por exemplo, e ele faz a parte de otimização do aparelho, fazendo uma revisão de toda a configuração interna. Para habilitar essa funcionalidade, acesse "configurações" e "assistência do aparelho".

Quem usa muito o celular no computador, pode receber as notificações de mensagens, por exemplo, na tela do Windows. Existe a opção no Windows chamada "seu telefone", que vai conectar o aparelho ao computador.