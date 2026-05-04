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Moda

10 minutos por dia: rotina prática de skincare para mulheres reais

Limpeza, tratamento e proteção solar formam a base ideal para cuidar da pele em meio aos compromissos diários
Portal Edicase

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Publicado em 04 de Maio de 2026 às 18:54

Uma rotina prática ajuda a manter a pele protegida, equilibrada e bem cuidada ao longo do tempo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Uma rotina prática ajuda a manter a pele protegida, equilibrada e bem cuidada ao longo do tempo Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Trabalho, estudos, rotina doméstica, cuidado com os filhos e uma série de responsabilidades fazem parte do dia a dia da mulher moderna. Diante dessa sobrecarga constante, é comum que o autocuidado acabe ficando em segundo plano, especialmente quando se trata da saúde da pele.
A dermatologista Ana Carolina Sumam defende a simplificação do cuidado diário como caminho para torná-lo viável mesmo em rotinas intensas. “Muitas pacientes acreditam que precisam de muitos produtos ou de muito tempo para cuidar da pele. Na verdade, o segredo está em priorizar o essencial e manter constância”, afirma a médica, que acrescenta: “É possível conquistar bons resultados sem complicações e sem altos custos”.

Efeitos da rotina na saúde da pele

A sobrecarga física e emocional também tem impacto direto na saúde da pele. O aumento do estresse eleva os níveis de cortisol, hormônio que pode estimular a oleosidade, favorecer processos inflamatórios e comprometer a barreira cutânea . Como consequência, muitas mulheres relatam acne adulta, melasma, sensibilidade, queda capilar, olheiras profundas e envelhecimento precoce em períodos de maior pressão.
“A pele é um reflexo do que estamos vivendo. Quando há privação de sono, alimentação irregular e tensão constante, ela responde com inflamação, perda de viço e piora de doenças dermatológicas já existentes”, explica a médica.
Poucos minutos dedicados ao
Poucos minutos dedicados ao Crédito:

Skincare para dias corridos

Abaixo, Ana Carolina Sumam orienta uma rotina objetiva e eficiente de cuidados com a pele:

Manhã em até 5 minutos: 

  • Limpeza adequada ao tipo de pele;
  • Antioxidante, como vitamina C;
  • Protetor solar diariamente.

Noite em até 5 minutos:

  • Higienização;
  • Produto de tratamento indicado por dermatologista;
  • Hidratante para manutenção da barreira cutânea.
“A constância é mais importante do que a quantidade de produtos. Uma rotina básica, quando bem orientada, já promove prevenção, equilíbrio e um envelhecimento mais saudável”, finaliza a dermatologista.
Por Fabiana Braga

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