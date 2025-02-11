Os 10 celulares mais baratos para comprar em 2025

Da esquerda para a direita: Redmi Note 13, Samsung Galaxy M55 e POCO X6 Pro. Crédito: Reprodução / Amazon

O mercado de smartphones continua em expansão, e 2025 traz diversas opções acessíveis para quem busca um celular com bom custo-benefício. De acordo com a Counterpoint , empresa global de pesquisas no setor tecnológico, as vendas de smartphones ao redor do mundo cresceram 4% em 2024.

Com destaque para a Samsung, a empresa manteve sua liderança com a popularidade das séries S24 e A, enquanto a Xiaomi teve o crescimento mais rápido entre as cinco principais fabricantes.

Com isso em mente, que tal explorar alguns dos modelos mais vendidos das principais marcas? Se você procura um smartphone barato, mas com boas especificações, confira nossas 10 recomendações para 2025.

Xiaomi POCO X6 Pro 5G

Com um processador Dimensity 8300-Ultra, 8GB de RAM e 256GB de armazenamento, o POCO X6 Pro 5G é uma ótima escolha para quem quer um celular rápido e eficiente, seja para jogos ou edição de vídeo. Sua tela AMOLED de 120Hz garante imagens fluidas, enquanto a bateria de 67W de carregamento rápido evita preocupações com autonomia. A câmera tripla de 64MP oferece boas capturas, ideal para quem busca um intermediário poderoso.

Samsung Galaxy A15 4G 128GB

O Galaxy A15 foi um dos celulares mais vendidos em 2024, possivelmente por ser um dos melhores em custo-benefício dentro da linha Samsung. Entre seus pontos fortes estão sua câmera tripla traseira de 50MP +5MP + 2MP e selfie de 13 MP, tecnologia NFC e tela Super AMOLED de 6,5 polegadas. Com 128GB de armazenamento, é um celular acessível para quem precisa de espaço sem gastar muito. Além disso, sua bateria de 5.000mAh dura até dois dias, de forma a garantir uma boa experiência para o dia a dia.

Samsung Galaxy A55 5G

Com câmera tripla de até 50MP, tecnologia Nightography para fotos noturnas e Apagador de objetos para edições, o Galaxy A55 5G é um dos melhores da linha intermediária da Samsung. O processador garante bom desempenho e a tela Super AMOLED FHD+ de 6.6" e 120Hz proporciona cores vibrantes. Tem câmera traseira tripla de 50 MP + 12 MP + 5MP, além de selfie de 32MP e gravação de vídeos em 4K.

Em relação ao A55, o A15 tem uma taxa de atualização menor (90 hz) , câmeras traseiras e frontais com resolução menor (50 MP + 5MP + 2 MP e 13 MP, respectivamente) e um processador ideal para o dia a dia, mas menos potente: enquanto o A55 usa o Exynos 1480, o A15 conta com o MediaTek Helio G99.

Xiaomi Redmi Note 13

O Redmi Note 13 conta com um processador Snapdragon, tela FHD+ AMOLED de 120Hz e bateria de 5.000mAh com carregamento rápido de 33W. É uma opção confiável para quem deseja um celular rápido e eficiente por um preço acessível.

Samsung Galaxy A06 128GB

O Galaxy A06 é um dos modelos mais acessíveis da Samsung, com bateria de 5.000mAh, tela Infinita de 6.7" e um processador Octa-Core que oferece bom desempenho para tarefas básicas. Ele é ideal para quem busca um celular funcional por um preço reduzido.

Samsung Galaxy M55 5G

O Galaxy M55 5G tem um diferencial com sua câmera tripla de 50MP, selfie de 50MP, tela Super AMOLED de 6.7" 120Hz e 256GB de armazenamento. Com Nightography e um bom conjunto de câmeras, é ideal para quem gosta de registrar momentos com qualidade.

Motorola Edge 50 Neo 5G

O Edge 50 Neo traz um diferencial com 16GB de RAM (8GB físicos + 8GB de RAM Boost), câmera de 50MP da Sony e tecnologia Moto AI para otimizar imagens. Com ultrarresistência militar, é uma excelente escolha para quem busca um celular durável.

Motorola Moto G75 5G

Com especificações semelhantes ao Edge 50 Neo, o Moto G75 5G traz um processador eficiente, 256GB de armazenamento e uma tela de alta qualidade. A câmera Sony Lytia 600 de 50MP garante fotos nítidas e detalhadas.

Xiaomi POCO C65

O POCO C65 é uma alternativa econômica, mas ainda potente. Com 8GB de RAM, 256GB de armazenamento e bateria duradoura, é uma opção viável para quem busca um celular acessível para tarefas básicas e multimídia.

Produtos Smartphone Xiaomi POCO C65 VER OFERTA

Motorola Moto G84 5G

O Moto G84 5G tem câmera AI de 50MP Ultra-Pixel, tela pOLED NFC e 16GB de RAM (8GB físicos + 8GB de RAM Boost). Ele é uma excelente escolha para quem quer um celular com bom desempenho em fotos e processamento.

Produtos Smartphone Motorola Moto g84 VER OFERTA

Comparação de Smartphones Modelo Câmera Tela Memória RAM Preço Médio Onde Comprar POCO X6 Pro 5G 64MP (tripla) AMOLED 6,67" 8GB R$2.384,58 Comprar Samsung Galaxy A15 4G 50MP + 5MP + 2MP Super AMOLED 6,5" 4GB R$929,06 Comprar Samsung Galaxy A55 50MP + 12MP + 5MP Super AMOLED 6,6" 8GB R$1.899,05 Comprar Xiaomi Redmi Note 13 108MP + 8MP + 2MP AMOLED 6,6" 8GB R$1.423,50 Comprar Samsung Galaxy A06 50MP AMOLED 6,7" 4GB R$648,95 Comprar Samsung Galaxy M55 5G 50MP (tripla) Super AMOLED 6,7" 8GB R$1.527,58 Comprar Motorola Edge 50 Neo 50MP pOLED 6,4" 8GB + 8GB Boost R$2.098,99 Comprar Motorola Moto G75 5G 50MP Full HD+ 6,8" 8GB + 8GB Boost R$1.774,05 Comprar Xiaomi POCO C65 50MP AI (tripla) AMOLED 8GB R$942,00 Comprar Motorola Moto G84 5G 50MP Ultra-Pixel AI pOLED 6,5" 8GB + 8GB Boost R$1.393,15 Comprar

Qual celular tem a melhor câmera?

Considerando apenas a resolução, o Xiaomi Redmi Note 13 tem a melhor câmera da lista, com um sensor principal de 108MP, acompanhado por sensores auxiliares de 8MP + 2MP. Essa configuração oferece maior capacidade de captura de detalhes e melhor qualidade em diferentes condições de iluminação.

Samsung Galaxy M55 5G se destaca, com uma câmera frontal de 50MP. No entanto, no âmbito geral o Se o critério for selfie, ose destaca, com uma câmera frontal de 50MP. No entanto, no âmbito geral o iPhone 16 Pro Max é considerado o celular com a melhor câmera lançada até agora no Brasil, com sensor principal de 48MP, ultrawide e macro de 48MP, abertura f/2.2 e campo de visão de 120º, e telefoto de 12 MP com zoom de até 25x.

Quais celulares da Samsung tem carregamento sem fio?

Segundo a marca , no geral alguns dos modelos de celulares compatíveis com o carregamento sem fio são aqueles a partir da série S6. Incluindo celulares como S23, S22 Plus, S21 FE 5G, S20, S10, S9, S9 Plus, S8 Active, S7 e S6 Edge Plus.

Outras opções entre os modelos mais procurados

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