Nintendo Switch: Saiba mais sobre o console que ultrapassou 146 milhões de vendas

Nintendo Switch Original, Lite ou OLED? Saiba as diferenças entre os consoles. Crédito: Nintendo

Nintendo Switch revolucionou o mundo dos consoles desde seu lançamento, em 2017. Versátil, ele foi um dos primeiros a permitir jogar tanto no modo portátil e semi-portátil quanto conectado à TV. Esse formato inovador, aliado a uma vasta revolucionou o mundo dos consoles desde seu lançamento, em 2017. Versátil, ele foi um dos primeiros a permitir jogar tanto no modo portátil e semi-portátil quanto conectado à TV. Esse formato inovador, aliado a uma vasta coleção de jogos , como The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey, alavancou seu sucesso como o terceiro console mais vendido da história, com mais de 146 milhões de unidades até setembro de 2024.

E com a Black Friday , as expectativas por boas ofertas em todo o período do mês de Novembro estão altas. Mas antes, vamos explorar as principais questões sobre o Switch, incluindo sua comparação com o PlayStation 5 e as expectativas para o futuro "Nintendo Switch 2", apelidado pelos fãs.

Qual Nintendo Switch vale mais a pena?

Conheça mais sobre o Nintendo Switch. Crédito: Pexels

A resposta para essa pergunta depende do seu estilo de jogo e de quanto você está disposto a investir. Aqui estão as principais características de cada versão do Switch:



Nintendo Switch Original: Ideal para quem quer a flexibilidade de jogar tanto na TV quanto em modo portátil e semi-portátil. Ele possibilita que você jogue em qualquer lugar, mesmo em modo multiplayer online ou local. É o modelo mais equilibrado para quem deseja a experiência completa do console híbrido.

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Nintendo Switch OLED: Este modelo tem como objetivo elevar a experiência do Switch padrão, uma vez que além de funcionar nos 3 modos (TV, portátil e semi-portátil), possui uma tela OLED com 7 polegadas, de forma que entrega cores vibrantes. Além disso, possui suporte ajustável, base com LAN integrada, áudio aprimorado e 64 GB de armazenamento.

Nintendo Switch Lite: Se você prefere jogar somente no modo portátil e está procurando uma opção mais acessível, o Lite é uma boa escolha. No entanto, ele não se conecta à TV, o que pode ser uma desvantagem para quem gosta de jogar em uma tela maior.

Assim, se você planeja jogar tanto em casa quanto em movimento, o Switch padrão ou o Switch OLED são as melhores opções. Para quem busca algo mais econômico e jogará apenas no modo portátil, o Switch Lite oferece um excelente custo-benefício.

Switch ou PS5?

A escolha entre o Nintendo Switch e o PlayStation 5 (PS5) depende muito do tipo de experiência que você procura. Veja algumas diferenças principais:

01 Portabilidade O Switch é portátil, enquanto o PS5 é um console de mesa. Se você quer jogar em qualquer lugar, o Switch é a escolha óbvia. 02 Catálogo de jogos O Switch tem uma biblioteca forte de títulos exclusivos da Nintendo, que não estão disponíveis em outros consoles, como Mario, Zelda e Pokémon. Já o PS5 se destaca pelos jogos de franquias como God of War, Spider-Man e Horizon. 03 Custo-benefício O PS5 é consideravelmente mais caro do que o Switch. Então, se o orçamento for um fator importante, o Switch é uma escolha mais acessível.

Quando sai o "Switch 2"?

Segundo o atual presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, o sucessor do Switch tem seu anúncio oficial previsto ainda para este ano fiscal da empresa, que se encerra em 31 de março de 2025. Espera-se que o Switch 2 mantenha a proposta híbrida, preservando sua essência ao mesmo tempo que apresenta melhorias, como tela LCD de 8 polegadas e Joy-Cons atualizados.

Uma novidade recentemente confirmada, que tem animado a comunidade gamer, é a retrocompatibilidade do aparelho. Em outras palavras, o "Nintendo Switch 2" será compatível com os jogos do Switch original, permitindo que você continue jogando seus títulos favoritos no novo console.

Para ficar de olho na Black Friday

Confira jogos, consoles e acessórios. Crédito: Nintendo

Com a Black Friday, essa é uma excelente oportunidade para adquirir um Nintendo Switch ou expandir sua coleção de jogos e acessórios. Aqui estão alguns itens que merecem sua atenção:

Consoles: Tanto o Switch padrão quanto o Lite e o OLED são ótimas pedidas. Edições especiais, como as temáticas de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Pokémon Scarlet & Violet também se destacam.

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Jogos: Títulos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe e Pokémon Legends: Arceus são grandes nomes na marca, e são muito cotados nesse período.

Acessórios: Confira ofertas de controles adicionais (como o Pro Controller), cases protetoras, cartões de memória e docks de carregamento. Esses acessórios melhoram a experiência e ajudam a proteger seu console.

O Nintendo Switch é um console versátil e inovador, com opções para todos os tipos de jogadores. Seja para quem busca portabilidade, seja para quem gosta de jogar na TV, o Switch oferece uma experiência única com jogos exclusivos e uma comunidade vibrante.