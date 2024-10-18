Kindle Colorsoft e Paperwhite são lançados da Amazon; confira

Saiba mais sobre os novos modelos de e-reader da Amazon, incluindo o novo kindle com tela colorida. Crédito: Amazon

Uma série de atualizações em sua linha de e-readers Kindle foi anunciada pela Amazon nesta quarta-feira (16). No artigo entitulado " Amazon’s first color Kindle has arrived ", a empresa ressalta que desde o lançamento do primeiro modelo em 2007, sempre se empenhou em aprimorar "a experiência de leitura". Dessa forma, enfatizam as maiores melhorias: "Estendemos a duração da bateria, melhoramos a velocidade e o contraste, aumentamos o tamanho da tela e muito mais".

Entre os lançamentos, destaca-se o Kindle Colorsoft, o primeiro modelo com tela e-ink colorida, o Novo Kindle Paperwhite, que recebeu melhorias significativas no tamanho de tela e capacidade de armazenamento, e o Novo Kindle, que apresenta viradas de página mais rápidas e luz frontal aprimorada.

Saiba o que esperar do Kindle Colorsoft

O grande destaque da nova linha é o Kindle Colorsoft, o primeiro modelo da Amazon a oferecer uma tela e-ink colorida. Esta é uma inovação significativa, permitindo que o dispositivo exiba cores vivas e detalhes em gráficos, ilustrações e imagens, o que melhora a experiência de leitura para quadrinhos, revistas e livros infantis.

No entanto, o modelo ainda está em pré-venda nos Estados Unidos por U$279.99, com estimativa de envio para 30 de Outubro (e sem data definida de lançamento no Brasil).

Veja mais sobre novo Kindle com tela colorida. Crédito: Amazon

Principais características do Kindle Colorsoft:

Tela e-ink colorida: A maior inovação, permitindo cores vibrantes e a seleção de estilos de cor para uma leitura personalizada, contando com tamanho de 6 polegadas.

Bateria de longa duração: Até 6 semanas de uso com uma única carga, permitindo uma leitura contínua sem preocupações.

Armazenamento: O Kindle Colorsoft oferece 16 GB de capacidade, mais que o suficiente para armazenar todos os seus O Kindle Colorsoft oferece 16 GB de capacidade, mais que o suficiente para armazenar todos os seus livros

Zoom em imagens sem pixelização: Para quem gosta de quadrinhos ou gráficos detalhados, essa função permite aumentar imagens sem perder qualidade, mantendo a nitidez dos detalhes.

Novo Kindle e Novo Kindle Paperwhite

Conheça o kindle mais compacto e o kindle mais rápido. Crédito: Amazon

Novo Kindle Paperwhite continua a ser um dos favoritos entre os leitores digitais, e agora chega com melhorias de desempenho e novas opções de configuração. A nova versão oferece um design familiar, porém com uma tela de 7 polegadas, maior que o modelo anterior, oferecendo mais espaço para leitura e imagens mais amplas.

Principais melhorias do novo Novo Kindle Paperwhite:

Tela de 7 polegadas: Um aumento em relação aos modelos anteriores, proporcionando uma leitura mais confortável.

Bateria de até 3 meses: A duração de bateria foi estendida, permitindo até 12 semanas de uso em condições de leitura moderada.

Armazenamento: Com 16GB, os usuários têm mais espaço para armazenar uma quantidade maior de livros, documentos e PDFs.

Performance mais rápida: O Novo Kindle Paperwhite agora conta com viradas de página 25% mais ágeis, tornando a navegação pelo conteúdo mais fluida.

À prova d'água: Agora, é possível continuar sua leitura nos ambientes mais variados, incluindo a piscina, banheira ou até o chuveiro.

Este modelo é recomendado para leitores ávidos que desejam um dispositivo confiável, de alta capacidade e excelente desempenho, especialmente em termos de armazenamento e duração de bateria.

Produtos Novo Kindle Paperwhite (16 GB) Tela maior, bateria de longa duração, à prova d'água e com ajuste de temperatura de luz. VER OFERTA

Em relação à ele, temos também o Novo Kindle Paperwhite Signature Edition, que tem armazenamento de 32 GB, sensores de luz e iluminação frontal autoadaptável, carregamento sem fio e bateria que dura até 12 semanas.

Produtos Novo Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) Inclui recursos premium como carregamento sem fio e ajuste automático de brilho. VER OFERTA

Novo Kindle: O e-reader de entrada mais compacto do mercado

O Novo Kindle também trouxe melhorias importantes que tornam esse modelo uma ótima escolha para quem quer um e-reader acessível sem abrir mão de funcionalidades essenciais.

Produtos Novo Kindle (16 GB - modelo 2024) O novo Kindle traz melhorias de desempenho e leitura confortável com tela antirreflexiva e luz frontal. VER OFERTA

Principais características do novo Novo Kindle:

Cor Matcha: A nova opção de cor para o Kindle traz um aspecto diferenciado, que contribui para a estética final e sensação de personalização e conforto.

Tela antirreflexiva: Reduz os reflexos da luz, permitindo uma leitura clara mesmo sob luz direta do sol.

Mais leve e compacto: Pesando apenas 158 gramas e com as dimensões 157,8 x 108,6 x 8,0 mm, é uma escolha que cabe nas mãos.

Viradas de página mais rápidas: Agora mais ágil, proporcionando uma leitura sem interrupções.

Luz frontal brilhante: Agora o modelo conta com 25% mais brilho, garantindo uma experiência visual agradável em qualquer ambiente.

O que é o Kindle Unlimited?

Além das inovações nos dispositivos, a Amazon oferece o serviço Kindle Unlimited , uma assinatura mensal que permite aos usuários acessar uma vasta biblioteca de mais de 1 milhão de títulos. Por uma taxa mensal, os assinantes podem ler quantos livros quiserem, sem precisar comprá-los individualmente.

Com o Kindle Unlimited, você pode explorar diversos gêneros, desde best-sellers internacionais até autores independentes. O catálogo inclui desde ficção, romances e clássicos da literatura até livros de não-ficção, autoajuda, biografias e obras técnicas. Aqui estão algumas sugestões de leitura para diferentes gostos:

Indicações de e-books

Produtos Quarta Asa (The Empyrean Livro 1) Um livro de fantasia épica repleto de ação, magia, intrigas e dragões. VER OFERTA Harry Potter e a Pedra Filosofal Conheça o início da jornada de Harry Potter. VER OFERTA 1984 Um clássico distópico de George Orwell, que explora um futuro sombrio de um regime totalitário. VER OFERTA A revolução dos bichos (Clássicos da literatura mundial) Outra obra de George Orwell, é uma fábula política que critica o totalitarismo ao narrar a revolta dos animais em uma fazenda contra seus donos humanos. VER OFERTA Água viva Um fluxo de consciência poético e filosófico, onde a narradora reflete sobre o tempo, a existência e a própria linguagem, em um mergulho profundo na alma humana. VER OFERTA Depois daquele verão Um romance sobre segundas chances, eleito um dos melhores livros de 2022. VER OFERTA Noites brancas Uma novela curta e melancólica sobre amor não correspondido, uma das obras mais românticas de Dostoiévski. VER OFERTA Laranja mecânica Um romance de Anthony Burgess, ambientado em uma sociedade futurista, que aborda temas de violência e livre-arbítrio. VER OFERTA O gato que amava livros Uma fábula moderna sobre um jovem solitário que, com a ajuda de um misterioso gato, embarca em uma jornada para salvar livros e descobrir a verdadeira coragem. VER OFERTA Antes que o café esfrie Um romance que explora viagens no tempo em um café peculiar de Tóquio, onde os personagens têm a chance de revisitar momentos do passado para resolver questões inacabadas. VER OFERTA

Com as inovações recentes, a Amazon reafirma sua liderança no mercado de e-readers, oferecendo opções para diferentes perfis de leitores. Os novos Kindle Colorsoft, Kindle Paperwhite e Kindle básico trazem melhorias notáveis em desempenho, qualidade de tela e duração de bateria, atendendo às necessidades dos usuários de diferentes níveis.