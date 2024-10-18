Kindle Colorsoft e Paperwhite são lançados da Amazon; confira
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Kindle Colorsoft e Paperwhite são lançados da Amazon; confira
Anunciados nesta quarta-feira (16), os e-readers apresentam inovações e recursos exclusivos. Veja desde o kindle mais compacto já lançado até o modelo com tela colorida e a versão "mais rápida de todos os tempos"
Saiba mais sobre os novos modelos de e-reader da Amazon, incluindo o novo kindle com tela colorida.Crédito: Amazon
Uma série de atualizações em sua linha de e-readers Kindle foi anunciada pela Amazon nesta quarta-feira (16). No artigo entitulado "Amazon’s first color Kindle has arrived", a empresa ressalta que desde o lançamento do primeiro modelo em 2007, sempre se empenhou em aprimorar "a experiência de leitura". Dessa forma, enfatizam as maiores melhorias: "Estendemos a duração da bateria, melhoramos a velocidade e o contraste, aumentamos o tamanho da tela e muito mais".
Entre os lançamentos, destaca-se o Kindle Colorsoft, o primeiro modelo com tela e-ink colorida, o Novo Kindle Paperwhite, que recebeu melhorias significativas no tamanho de tela e capacidade de armazenamento, e o Novo Kindle, que apresenta viradas de página mais rápidas e luz frontal aprimorada.
Saiba o que esperar do Kindle Colorsoft
O grande destaque da nova linha é o Kindle Colorsoft, o primeiro modelo da Amazon a oferecer uma tela e-ink colorida. Esta é uma inovação significativa, permitindo que o dispositivo exiba cores vivas e detalhes em gráficos, ilustrações e imagens, o que melhora a experiência de leitura para quadrinhos, revistas e livros infantis.
No entanto, o modelo ainda está em pré-venda nos Estados Unidos por U$279.99, com estimativa de envio para 30 de Outubro (e sem data definida de lançamento no Brasil).
Veja mais sobre novo Kindle com tela colorida.Crédito: Amazon
Principais características do Kindle Colorsoft:
Tela e-ink colorida: A maior inovação, permitindo cores vibrantes e a seleção de estilos de cor para uma leitura personalizada, contando com tamanho de 6 polegadas.
Bateria de longa duração: Até 6 semanas de uso com uma única carga, permitindo uma leitura contínua sem preocupações.
Armazenamento: O Kindle Colorsoft oferece 16 GB de capacidade, mais que o suficiente para armazenar todos os seus livros.
Zoom em imagens sem pixelização: Para quem gosta de quadrinhos ou gráficos detalhados, essa função permite aumentar imagens sem perder qualidade, mantendo a nitidez dos detalhes.
Novo Kindle e Novo Kindle Paperwhite
Conheça o kindle mais compacto e o kindle mais rápido.Crédito: Amazon
O Novo Kindle Paperwhite continua a ser um dos favoritos entre os leitores digitais, e agora chega com melhorias de desempenho e novas opções de configuração. A nova versão oferece um design familiar, porém com uma tela de 7 polegadas, maior que o modelo anterior, oferecendo mais espaço para leitura e imagens mais amplas.
Principais melhorias do novo Novo Kindle Paperwhite:
Tela de 7 polegadas: Um aumento em relação aos modelos anteriores, proporcionando uma leitura mais confortável.
Bateria de até 3 meses: A duração de bateria foi estendida, permitindo até 12 semanas de uso em condições de leitura moderada.
Armazenamento: Com 16GB, os usuários têm mais espaço para armazenar uma quantidade maior de livros, documentos e PDFs.
Performance mais rápida: O Novo Kindle Paperwhite agora conta com viradas de página 25% mais ágeis, tornando a navegação pelo conteúdo mais fluida.
À prova d'água: Agora, é possível continuar sua leitura nos ambientes mais variados, incluindo a piscina, banheira ou até o chuveiro.
Este modelo é recomendado para leitores ávidos que desejam um dispositivo confiável, de alta capacidade e excelente desempenho, especialmente em termos de armazenamento e duração de bateria.
Produtos
Novo Kindle Paperwhite (16 GB)
Tela maior, bateria de longa duração, à prova d'água e com ajuste de temperatura de luz.
Em relação à ele, temos também o Novo Kindle Paperwhite Signature Edition, que tem armazenamento de 32 GB, sensores de luz e iluminação frontal autoadaptável, carregamento sem fio e bateria que dura até 12 semanas.
Produtos
Novo Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB)
Inclui recursos premium como carregamento sem fio e ajuste automático de brilho.
Novo Kindle: O e-reader de entrada mais compacto do mercado
O Novo Kindle também trouxe melhorias importantes que tornam esse modelo uma ótima escolha para quem quer um e-reader acessível sem abrir mão de funcionalidades essenciais.
Produtos
Novo Kindle (16 GB - modelo 2024)
O novo Kindle traz melhorias de desempenho e leitura confortável com tela antirreflexiva e luz frontal.
Principais características do novo Novo Kindle:
Cor Matcha: A nova opção de cor para o Kindle traz um aspecto diferenciado, que contribui para a estética final e sensação de personalização e conforto.
Tela antirreflexiva: Reduz os reflexos da luz, permitindo uma leitura clara mesmo sob luz direta do sol.
Mais leve e compacto: Pesando apenas 158 gramas e com as dimensões 157,8 x 108,6 x 8,0 mm, é uma escolha que cabe nas mãos.
Viradas de página mais rápidas: Agora mais ágil, proporcionando uma leitura sem interrupções.
Luz frontal brilhante: Agora o modelo conta com 25% mais brilho, garantindo uma experiência visual agradável em qualquer ambiente.
O que é o Kindle Unlimited?
Além das inovações nos dispositivos, a Amazon oferece o serviço Kindle Unlimited, uma assinatura mensal que permite aos usuários acessar uma vasta biblioteca de mais de 1 milhão de títulos. Por uma taxa mensal, os assinantes podem ler quantos livros quiserem, sem precisar comprá-los individualmente.
Com o Kindle Unlimited, você pode explorar diversos gêneros, desde best-sellers internacionais até autores independentes. O catálogo inclui desde ficção, romances e clássicos da literatura até livros de não-ficção, autoajuda, biografias e obras técnicas. Aqui estão algumas sugestões de leitura para diferentes gostos:
Indicações de e-books
Produtos
Quarta Asa (The Empyrean Livro 1)
Um livro de fantasia épica repleto de ação, magia, intrigas e dragões.
Harry Potter e a Pedra Filosofal
Conheça o início da jornada de Harry Potter.
1984
Um clássico distópico de George Orwell, que explora um futuro sombrio de um regime totalitário.
A revolução dos bichos (Clássicos da literatura mundial)
Outra obra de George Orwell, é uma fábula política que critica o totalitarismo ao narrar a revolta dos animais em uma fazenda contra seus donos humanos.
Água viva
Um fluxo de consciência poético e filosófico, onde a narradora reflete sobre o tempo, a existência e a própria linguagem, em um mergulho profundo na alma humana.
Depois daquele verão
Um romance sobre segundas chances, eleito um dos melhores livros de 2022.
Noites brancas
Uma novela curta e melancólica sobre amor não correspondido, uma das obras mais românticas de Dostoiévski.
Laranja mecânica
Um romance de Anthony Burgess, ambientado em uma sociedade futurista, que aborda temas de violência e livre-arbítrio.
O gato que amava livros
Uma fábula moderna sobre um jovem solitário que, com a ajuda de um misterioso gato, embarca em uma jornada para salvar livros e descobrir a verdadeira coragem.
Antes que o café esfrie
Um romance que explora viagens no tempo em um café peculiar de Tóquio, onde os personagens têm a chance de revisitar momentos do passado para resolver questões inacabadas.
Com as inovações recentes, a Amazon reafirma sua liderança no mercado de e-readers, oferecendo opções para diferentes perfis de leitores. Os novos Kindle Colorsoft, Kindle Paperwhite e Kindle básico trazem melhorias notáveis em desempenho, qualidade de tela e duração de bateria, atendendo às necessidades dos usuários de diferentes níveis.
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