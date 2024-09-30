Conheça três tradutores que impactaram a literatura com o seu trabalho

Conheça os tradutores por trás de trabalhos como Memórias Póstumas de Brás Cubas até Ulysses. Crédito: Divulgação

O ofício de passar um texto de um idioma a outro é árduo e, muitas vezes, leva anos e anos de dedicação. Pensando nisso, o Skeelo separou três tradutores que levaram e trouxeram obras inesquecíveis e muito importantes à literatura brasileira

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Flora Thomsom-Deveaux

Saiba mais sobre a tradutora de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Crédito: Divulgação

Recentemente, a tradutora Flora Thomsom-Deveaux revolucionou a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas , traduzindo-a para o inglês. O trabalho impecável junto a divulgação orgânica de influenciadores americanos resultou em um boom de vendas e conhecimento sobre o livro de Machado de Assis.

Flora é uma escritora, tradutora e pesquisadora estadunidense naturalizada no Rio de Janeiro, Brasil. É graduada em Espanhol e Português pela Princeton University e possui um PhD em Português e Estudos Brasileiros pela Brown University.

A história que ela ajudou a contar para o mundo fala sobre Brás Cubas , um defunto-autor disposto a narrar suas memórias sem papas na língua, com boa dose de ironia, uma pitada de sarcasmo e muito pessimismo, ao mesmo tempo bem-humorado e melancólico — para vasculhar, no fundo, os mistérios da alma humana.

Ivo Barroso

Saiba quem foi o tradutor de autores como Edgar Allan Poe, Jane Austen e Shakespeare. Crédito: Divulgação

Responsável por trazer para o português livros de autores como William Shakespeare , T. S. Eliiot e Umberto Eco, Ivo Barroso é um dos principais tradutores do país.

Ivo nasceu em 1929, no Rio de Janeiro, e faleceu em 5 de outubro de 2021. Foi um escritor, poeta e tradutor brasileiro. Formou-se em Direito pela UERJ, na época "Universidade da Guanabara", e em Línguas e Literaturas Neolatinas pela "Faculdade Nacional do Rio de Janeiro", hoje pertencente à UFRJ.

Algumas das obras mais famosas traduzidas do idioma original para o português por Barroso são: O livro dos gatos, de T. S. Eliot; O pêndulo de Foucault , de Umberto Eco; 30 sonetos (e prefácio), de William Shakespeare.

Caetano Galindo

Conheça o tradutor de Ulysses, Apanhador no Campo de Centeio (Todavia) e Alice no País das Maravilhas (Antofágica). Crédito: Divulgação

Caetano Galindo traduziu para o português diversas obras, em especial, Ulysses , do escritor irlandês James Joyce. Além disso, recebeu os principais reconhecimentos literários do país, incluindo o Prêmio Literário 2013, concedido pela Academia Brasileira de Letras (ABL).

Galindo é escritor, tradutor e professor brasileiro. É doutor em linguística pela Universidade de São Paulo. Desde 1998 atua como professor de história da língua portuguesa na Universidade Federal do Paraná.

Inspirado na Odisseia de Homero, o livro é ambientado em Dublin, e narra as aventuras de Leopold Bloom e seu amigo Stephen Dedalus ao longo do dia 16 de junho de 1904. Tal como o Ulisses de Homero, Bloom precisa superar obstáculos e tentações até retornar ao apartamento na rua Eccles, onde sua mulher, Molly, o espera. Para criar esse personagem rico e vibrante, Joyce misturou estilos e referências culturais, num caleidoscópio de vozes que tem desafiado gerações de leitores e estudiosos ao redor do mundo.