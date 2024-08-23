Veja os melhores livros para cada signo do zodíaco: 12 indicações imperdíveis

Veja indicações de obras para seu signo. Crédito: Divulgação

Quem nunca ouviu um “a culpa é do meu signo” que atire a primeira pedra. Conhecida por ser um estudo dos corpos celestes, a astrologia tem como objetivo relacionar os astros com a vida dos seres humanos.

Pensando nisso, confira a seguir uma lista de dicas de leitura para cada signo.

Áries

Os 12 signos de Valentina, de Ray Tavares | Galera Record

Descubra as divertidas aventuras de Isadora em busca do libriano perfeito. Crédito: Divulgação

Sinopse: Um romance leve e divertido que reúne amor, risadas e Um romance leve e divertido que reúne amor, risadas e astrologia . Isadora descobriu da pior forma possível que o namorado a traíra. E com uma de suas amigas, ainda por cima! A estudante de jornalismo entra numa fossa sem fim e não para de stalkear o perfil do ex-namorado no Facebook. Até descobrir exatamente o que deu errado entre ela e Lucas: seus signos são incompatíveis. Mas, se encontrar um rapaz de libra, seu mundo entrará nos eixos novamente. Com a nova obsessão e a desculpa do trabalho final de jornalismo on-line, Isadora cria um blog para relatar a experiência: Os 12 signos de Valentina. Ela procura o libriano perfeito, mas, enquanto isso, vai conhecer um rapaz de cada signo para ver o que acontece...

Touro

E não sobrou nenhum (graphic novel), de Agatha Christie | GloboClube

Leia uma das obras mais bem avaliadas de Agatha Christie. Crédito: Divulgação

Sinopse: Agatha Christie em Graphic Novel: E não sobrou nenhum

Uma ilha isolada por uma tempestade. Um poema infantil. Dez soldadinhos de porcelana. Dez convidados. Uma voz desconhecida que revela fatos marcantes do passado dos hóspedes. Um assassino. Esses são os ingredientes do livro mais famoso de Agatha Christie, eleito o melhor romance policial de todos os tempos.

Na Ilha do Soldado, antiga propriedade de um milionário norte-americano, dez pessoas sem nenhuma ligação aparente são convidadas para alguns dias de luxo e diversão. Já na primeira noite, porém, um dos hóspedes aparece morto. Uma série de outras mortes inexplicáveis se segue. Qualquer um deles pode ser tanto a próxima vítima quanto o culpado.

Esse clássico de Agatha Christie em graphic novel conta com tradução de Érika Nogueira Vieira, roteiro de Pascal Davoz e ilustrações de de Callixte e Georges Van Linthout.

Gêmeos

Adultos, de Marian Keyes | Bertrand Brasil

Leia o livro que trata de segredos expostos e uma família desmoronando. Crédito: Divulgação

Sinopse: Adultos, novo romance de Marian Keyes, conta a história dos Casey: Uma família perfeita (só que não). Eles sabem bem como manter as aparências, mas quando um acidente acontece e todos os segredos da família são revelados, finalmente chega a hora de encarar a verdade.

Johnny Casey, seus dois irmãos, Ed e Liam, suas lindas e talentosas esposas e seus filhos passam bastante tempo juntos ― festas de aniversário, celebrações de bodas, viagens nos feriados. E são uma família feliz. Pelo menos Jessie, esposa de Johnny ― e também a mais rica de todos ―, pode jurar que eles são, sim.

Mas basta chegar um pouco mais perto para sentir o cheiro da farsa. Enquanto uns não se suportam, outros se gostam um pouco demais da conta...

Apesar disso, a ordem familiar segue inabalada, até que Cara, esposa de Ed, sofre uma concussão e se torna incapaz de guardar para si o que pensa. Basta um comentário descuidado na festa de aniversário de Johnny, com todo mundo presente, para Cara começar a vomitar todos os segredos cabeludos da família perfeita.

Depois de lavar a roupa suja, os Casey sentem que é chegada a hora de finalmente encarar a realidade, e apenas uma pergunta passa a ocupar os pensamentos dos adultos da família: será que não está na hora de crescer?

Adultos é o mais novo, mais divertido e mais engraçado romance de Marian Keyes, autora do best-seller internacional Melancia.

“Eu amei cada palavra. Vou sentir falta desses personagens maravilhosos e inesquecíveis por muito, muito tempo.” - Liane Moriarty

“Personagens complexos, confusos e perdidos que me fizeram lembrar que poucas pessoas conseguem de fato ter algum controle da própria vida.” - Jojo Moyes

“Vidas magnificamente complicadas genialmente descomplicadas. Engraçado, doce e completamente envolvente!” - Graham Norton

Câncer

Orgulho e preconceito, de Jane Austen | Citadel

Conheça um clássico dos romances. Crédito: Divulgação

Sinopse: Julgar uma pessoa a partir das primeiras impressões é a melhor opção?

Provavelmente não. Mas, e se a pessoa em questão se apresenta como um solteiro arrogante, vaidoso e orgulhoso, como o Mr. Darcy? Jane Austen, a partir desta obra envolvente, apaixonante e atual - apesar da época em que foi escrita, demonstra 1aos leitores que nem sempre o que é percebido em um primeiro contato representa quem a pessoa é ou os seus objetivos. Comprova que uma impressão formada pode ser modificada, e que tal atitude pode resultar em um amor arrebatador e que arrancará suspiros de gerações de leitores.

A obra-prima de Jane Austen mescla comédia, seriedade, críticas sociais e promove reflexões sobre as ações humanas. Não é a toa que recebeu diversas adaptações para cinema, teatro e outros. Leia e a tenha a experiência de se apaixonar e ser confrontado pela incrível história de Elizabeth Bennet e Mr. Darcy.

Leão

As brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley | Planeta Minotauro

Mergulhe no lendário reino de Camelot e veja as lendas arthurianas renascerem. Crédito: Divulgação

Sinopse: Por séculos, as lendas arturianas povoaram o imaginário de leitores de todo o mundo. As brumas de Avalon é considerado por muitos a versão literária definitiva do mito e muitas gerações de mulheres se deixaram arrebatar pela escrita envolvente de Marion Zimmer Bradley.

Pelos olhos de mulheres complexas e poderosas como Morgana das Fadas, Viviane, a Senhora do Lago, Igraine, Morgause e Gwenhwyfar, os reinos de Camelot e de Avalon são revisitados neste clássico, repleto de magia, sensibilidade e intrigas.

“Uma releitura monumental das lendas arturianas... Ler As brumas de Avalon é uma experiência profundamente tocante, e muitas vezes fantástica. Um resultado impressionante.” – THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

“O enredo elaborado com maestria e a escrita maravilhosa de As brumas de Avalon jogam nova luz a antigos personagens, em especial Morgana das Fadas, Merlim, Lancelote e Gwenhwyfar. Um romance épico, com violência, ambição, lealdades dolorosas e feitiços assombrosos.” – PUBLISHERS WEEKLY

Virgem

A mágica da arrumação em quadrinhos, de Marie Kondo | Agir

Transforme sua vida e sua casa com o método KonMari. Crédito: Divulgação

Sinopse: Best-seller mundial, Marie Kondo apresenta de um jeito diferente seu revolucionário método de arrumação para acabar com a bagunça e mudar de vida: uma história em quadrinhos!

Com ilustrações da premiada artista japonesa Yuko Uramoto, este livro cativa leitores de todas as idades e é perfeito não só para os fãs de Marie Kondo, mas também para aqueles que procuram uma introdução ao transformador método KonMari de arrumação.

Libra

Veronika decide morrer, de Paulo Coelho | Sant Jordi

Leia a obra de Paulo Coelho que trata de um dos maiores dilemas existenciais. Crédito: Divulgação

Sinopse: Com sutileza e inteligência, Paulo Coelho, traz ao leitor a corajosa luta de uma jovem por sua vida. Quando tudo aparentava estar no caminho correto, vemos o destino de Veronika sendo tecido sob mistério da decisão de tirar a própria vida. Porém, a jovem não morre, acordando em um hospital psiquiátrico com o diagnóstico médico de apenas mais uma semana de vida. A partir de então Veronika passa a espera e ao confronto de sua anterior decisão.

Escorpião

Um teto todo seu, de Virginia Woolf | Nova Fronteira

Um clássico essencial da literatura mundial e feminina. Crédito: Divulgação

Sinopse: Em Um teto todo seu, este clássico ensaio que veio a se tornar um texto feminista fundamental, Virginia Woolf discute a necessidade de as mulheres escritoras conquistarem seu espaço, tanto literal quanto metafórico, dentro de um universo dominado por homens. Se Shakespeare tivesse tido uma irmã, dotada dos mesmos talento e inteligência, poderia ela edificar o mesmo legado do famoso bardo? Ideias como essa afluem neste livro com a liberdade inerente a todo pensamento. Esta edição, traduzida por Vera Ribeiro, conta com um contundente prefácio da escritora Ana Maria Machado.

Sagitário

Um longe perto, de Marcelo Lins | Agir

Viaje pelo mundo sem sair do lugar com essa obra. Crédito: Divulgação

Sinopse: Um longe perto é um livro que nos faz embarcar para lugares e culturas bem distantes do Brasil ― tanto linguística quanto geograficamente ―, mas que muitas vezes nos surpreendem por se aproximarem de alguma forma da nossa realidade. A cada página, os contornos desses vários longes vão ficando mais nítidos, preenchidos por uma infinidade de detalhes saborosos, contados ao ritmo da memória de um jornalista que reuniu boas histórias viajando pelo mundo afora.

Capricórnio

Lady Sapiens: como as mulheres inventaram o mundo, de Thomas Cirotteau, Jennifer Kerner e Éric Pincas | Buzz

Conheça o surpreendente papel das mulheres na pré-história. Crédito: Divulgação

Sinopse: O que sabemos sobre as mulheres pré-históricas?

Historiadores, antropólogos, arqueólogos, etnólogos, geneticistas tentam responder a essa questão há décadas, e a descoberta da estatueta Vênus de Renancourt, em 2019, pôs em xeque as mais diversas certezas sobre o tema.

Amplamente amparado em evidências científicas, cada capítulo deste livro desconstrói ideias preconcebidas e preconceitos, desenhando um retrato inédito da mulher no período pré-histórico — uma figura mais próxima de nós e do nosso tempo do que poderíamos imaginar.

Lady Sapiens é um convite para redescobrirmos a história das nossas origens.

Aquário

1984, de George Orwell | Skeelo

Veja um clássico de ficção científica. Crédito: Divulgação

Sinopse: Uma crítica atemporal. Um dos escritores mais aclamados do último século.

O mundo de 1984 não poderia ser pior: Sem liberdade nem para pensar, com os cidadãos vigiados 24 horas por dia. É um mundo com guerras sem fim, sem sentimentos. Big Brother, o grande irmão, está de olho o tempo todo. Quem for contra o sistema é deletado para sempre, assim como qualquer referência à pessoa. A história é reescrita o tempo todo.

Peixes

Vamos comprar um poeta, de Afonso Cruz | Dublinense

Conheça a obra que trata da importância da arte. Crédito: Divulgação

Sinopse: Numa sociedade dominada pelo materialismo, as famílias têm artistas em vez de animais de estimação. É nesse cenário, onde cada espaço tem um patrocinador, cada passo é medido com exatidão, e até a troca dos afetos é contabilizada, que uma menina pede ao pai um poeta. Com humor e leveza, Afonso Cruz conduz uma narrativa para fazer pensar sobre o utilitarismo e o papel da arte em um mundo onde tudo precisa ser mensurado.