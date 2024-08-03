Horóscopo de agosto de 2024 para todos os signos

Horóscopo dos signos para agosto de 2024 Crédito: Personare

Além de Mercúrio retrógrado, o mês também marcará um importante alinhamento entre Marte e Júpiter. Apesar de esse alinhamento ocorrer no signo de Gêmeos, podemos esperar reflexos significativos em todo o espectro do Zodíaco.

ÁRIES

Por isso, é importante evitar estresse e sobrecarga. Revise planos e compromissos com atenção, de forma a evitar erros. No cuidado com a saúde, evite se submeter a cirurgias eletivas ou intervenções médicas, a menos que sejam estritamente necessárias e urgentes.

Marte, regente de Áries, estará alinhado com Júpiter neste mês. Portanto, é um período favorável a viagens curtas, estudos e comunicação. Aproveite para resolver pendências e firmar acordos importantes, mas lembre-se de revisar tudo com muito cuidado.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: com Mercúrio retrógrado, os diagnósticos de saúde obtidos nesse período precisarão ser esmiuçados e revistos, pois é alto o risco de que algo tenha escapado à análise ou tenha sido mal interpretado.

Dias 26, 27 e 28: o horóscopo de agosto aponta boas oportunidades intelectuais ou de novos contatos nessas datas, pois a Lua se unirá ao alinhamento Marte-Júpiter.

TOURO

Dessa forma, é um período fértil em mal-entendidos e frustrações nas áreas afetivas e em projetos criativos. Por isso, seja paciente e evite decisões impulsivas. Experimente revisitar ideias antigas e resolver conflitos passados para aproveitar o melhor dessa energia.

Além disso, Marte e Júpiter estarão alinhados durante todo o mês. Por um lado, é um momento poderoso e de expansão, sobretudo na área das finanças. Por outro lado, também pode sinalizar gastos impulsivos e investimentos arriscados.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: para minimizar os mal-entendidos nos relacionamentos durante Mercúrio retrógrado, redobre a atenção. Acima de tudo, tenha clareza e paciência ao se comunicar com seus entes queridos.

Ao longo do mês: o alinhamento Marte-Júpiter demanda cuidado com decisões financeiras precipitadas. Mantenha a prudência e avalie cuidadosamente cada investimento.

GÊMEOS

Marte passa por Gêmeos a cada dois anos e meio, mas Júpiter só visita esse signo a cada 12 anos. Portanto, esse alinhamento traz uma poderosa combinação de vigor e expansão. Ou seja, você pode esperar oportunidades únicas de crescimento pessoal e profissional.

Por um lado, Marte impulsiona Gêmeos a agir com determinação e estimula novas aventuras intelectuais. Júpiter amplifica as oportunidades propiciadas por Marte. O planeta gigante inspira expansão, por isso é preciso ter cuidado com o risco de exagerar na dose.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: Mercúrio retrógrado pode trazer mal-entendidos e frustrações nas interações domésticas de Gêmeos, signo que ele rege. Por isso, comunicação clara e paciência serão essenciais para evitar conflitos. Use o período para resolver pendências.

Ao longo de todo o mês: Júpiter traz consigo uma tendência ao exagero. Por isso, equilibre o entusiasmo com prudência, de modo a evitar assumir mais do que pode manejar, principalmente no que diz respeito a gastos financeiros.

CÂNCER

Se for possível evitar viagens no período, tanto melhor. Da mesma forma, acordos e contratos devem ser adiados para após o dia 28. Mas se não for possível adiar esses planos, o recomendável é que se leia e releia tudo com muita atenção.

Além disso, será um momento propício para refletir sobre a maneira como você comunica suas ideias e sentimentos. No campo amoroso, se você estiver numa relação, suas interações com seu par devem ser feitas com muito cuidado, para evitar discussões bobas.

Anote as datas!

Entre os dias 6 e 8: a saúde mental exige atenção especial, pois a Lua se alinha a Mercurio retrógrado. A sobrecarga de informações pode elevar seus níveis de estresse. Por isso, reserve tempo para atividades relaxantes e práticas como a meditação.

Entre os dias 5 e 28: Mercúrio retrógrado demanda revisão de projetos nas áreas de carreira e finanças. Evite o início de novos empreendimentos ou fazer grandes investimentos, pois a chance de erros e confusões é elevada.

LEÃO

Por isso, será importante reavaliar a forma como você lida com suas finanças. Mercúrio retrógrado pode trazer à tona despesas inesperadas, ou a necessidade de ajustar seu orçamento. Portanto, é prudente evitar fazer grandes compras ou investimentos.

Por outro lado, Mercúrio retrógrado também pode demandar uma reflexão sobre a maneira como você percebe seus recursos. O que é realmente importante para você? Aproveite este ciclo para questionar se suas despesas atuais refletem as suas prioridades.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: a retrogradação de Mercúrio costuma anunciar atrasos e mal-entendidos, então é importante ter clareza e detalhismo em todas as comunicações e negociações.

VIRGEM

Essa sequência de configurações planetárias indica um mix de introspecção, revisões pessoais e energias dinâmicas no campo profissional. A começar por Mercúrio retrógrado, que entre os dias 5 e 28 pode levar a uma necessidade de reavaliação pessoal.

Por outro lado, Vênus transita por Virgem entre os dias 6 e 29, o que ajuda a suavizar um pouco Mercúrio, favorecendo a área dos relacionamentos. Além disso, Marte pode ajudar a alavancar sua carreira, ampliando sua motivação para alcançar seus objetivos.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: aproveite o ciclo retrógrado de Mercúrio para reorganizar sua rotina. Por exemplo, revise projetos pessoais e resolva questões pendentes que possam estar atrasando seu progresso.

Entre os dias 6 e 29: se você já está numa relação, Vênus favorece a resolução de mal-entendidos com empatia e compreensão. Se você está só, é um bom momento para refletir sobre o que você deseja, para atrair alguém que se alinhe com seus valores.

LIBRA

Você provavelmente sentirá uma forte motivação para exmplorar novos horizontes. Por exemplo, engajar-se em estudos ou viagens. Será importante manter a mente aberta, mas também ter cautela com informações e promessas que parecem ilusórias.

Nas relações pessoais, Marte e Júpiter favorecem uma troca de ideias enriquecedoras, mas é preciso evitar afirmações com certeza excessiva. Já na vida profissional, oportunidades de crescimento podem surgir a partir de viagens de trabalho ou colaborações internacionais.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: a retrogradação de Mercúrio entre os dias 5 e 28 demanda uma postura cautelosa em todas as suas atividades. Aproveite as oportunidades para viajar e expandir seus horizontes, mas revise todos seus planos para evitar imprevistos.

ESCORPIÃO

Mercúrio retrógrado pode representar mal-entendidos e problemas de comunicação nos grupos sociais e amizades. Por isso, é importante ter clareza e paciência ao se expressar. Reflita sobre as relações e reavalie quais conexões de fato contribuem para seu bem-estar.

Mas a presença de Vênus ajuda a suavizar bastante os desafios de Mercúrio retrógrado. Amizades antigas podem retornar e ser a fonte de apoio e alegria. Assim, este será um período propício para fortalecer laços antigos e resolver conflitos pendentes.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: a retrogradação de Mercúrio sugere uma revisão cuidadosa dos seus planos de longo prazo. Aproveite esse período para refinar suas estratégias e corrigir eventuais erros antes de iniciar novos empreendimentos.

SAGITÁRIO

A oposição de Júpiter estimula a autocrítica sobre suas metas, especialmente no que tange aos exageros que você costuma cometer. Onde está havendo dedicação excessiva? E em que setores de sua vida está faltando atenção? Portanto, ótimo momento para refletir.

Por outro lado, Mercúrio retrógrado indica desafios na carreira e na manutenção da sua imagem pública. Durante esse ciclo, problemas de comunicação podem surgir com mais frequência no trabalho. Evite suposições e certifique-se de se expressar de forma clara.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: reavaliar suas ambições profissionais e considerar novas direções pode ser benéfico, desde que as decisões finais sejam tomadas após a retrogradação de Mercúrio. Por isso, evite dar início a novos projetos nesse período.

CAPRICÓRNIO

Por isso, pode-se dizer que será um mês com atenção especial à saúde e o crescimento pessoal. É um bom momento para organizar sua rotina, aumentar a produtividade e adotar hábitos mais saudáveis. Mas lembre-se de dosar essa energia para evitar o esgotamento.

Mercúrio retrógrado traz desafios e oportunidades no campo do aprendizado. Entre os dias 5 e 28, pode haver confusões e atrasos relacionados a estudos, viagens internacionais ou questões legais. Porém, é um bom momento para consolidar aquilo que você já sabe.

Anote as datas!

Entre os dias 5 e 28: a retrogradação de Mercúrio também sugere um período de reflexão sobre crenças e filosofias de vida. Procure reavaliar suas metas de longo prazo e fazer eventuais ajustes para que elas estejam alinhadas com seus valores mais nobres.

AQUÁRIO

Marte e Júpiter trazem uma energia expansiva e apaixonada para áreas como criatividade, romance, prazeres e autoexpressão. Será um momento excelente para iniciar novos projetos, explorar talentos ocultos e se dedicar a atividades que tragam satisfação pessoal.

No amor, Marte e Júpiter na Casa 5 indicam um período de grande intensidade e abundância. Se você estiver numa relação, é hora de reacender a chama da paixão. Para quem está só, não faltarão oportunidades românticas e encontros inesperados.

Anote as datas!

Ao longo do mês: o alinhamento entre Júpiter e Marte ocorrerá na sua Casa 5, que entre outras coisas governa o entretenimento e os prazeres da vida. Bom momento para socializar, participar de eventos culturais e explorar novos hobbies estimulantes.

PEIXES

Entre os dias 5 e 28, Mercúrio estará retrógrado. Nesse período, você poderá ter desafios na comunicação com parceiros amorosos ou profissionais. Isso porque haverá uma maior probabilidade de mal-entendidos. Por isso, seja claro e paciente em suas interações.

Marte e Júpiter se alinham na Casa 4 ao longo do mês, o que se reflete na vida doméstica e familiar. Marte traz dinamismo e motivação, enquanto Júpiter amplifica as oportunidades de crescimento dentro do ambiente doméstico. É um bom momento para fazer reformas.

Anote as datas!