Como a sua Lua ama? Talvez ninguém nunca tenha te feito essa pergunta ou você nem tenha refletido sobre isso. Mas a Lua é um dos elementos mais reveladores sobre nossas necessidades emocionais e como expressamos amor e cuidado nas relações afetivas. Enquanto o signo solar fala sobre nossa essência, o signo lunar fala sobre nosso eu mais íntimo e emocional.
Por isso, descobrir e compreender sua Lua pode transformar a maneira como você vive e entende seus relacionamentos, proporcionando o autoconhecimento necessário para superar desafios amorosos.
Descubra a sua Lua
Descobrir o que sua Lua revela sobre você é simples e gratuito. Siga o passo a passo abaixo:
Inclua seus dados de nascimento e seu nome completo. Então, vá até o Perfil Astrológico e selecione a opção Planetas. Procure pela Lua e veja qual signo aparece ao lado. Este é o seu signo lunar.
Como a sua Lua ama
Agora que você sabe seu signo lunar, veja a seguir como a sua Lua ama.
Lua em Áries
As pessoas com Lua em Áries amam de forma dinâmica e entusiástica. Elas buscam inspiração, aventura e autenticidade nas suas relações amorosas.
Por isso, amam de maneira intensa e direta, expressando seus sentimentos de forma espontânea e ardente.
Pessoas com Lua em Touro
Amam de forma prática, confiável e sensual. Encontram conforto na estabilidade, segurança material e rotinas.
Quem tem Lua em Gêmeos
Ama com uma necessidade de comunicação e conexão intelectual. Encontra conforto e segurança em diálogos significativos e na troca de ideias.
Por isso, o amor é vivenciado de maneira leve e curiosa, com uma abordagem racional e objetiva.
Lua em Câncer
Amam de forma emocional, intuitiva e sensível. Buscam conexões profundas, empatia e compreensão emocional.
Expressam amor através do cuidado e da proteção, criando um ambiente seguro e acolhedor para a pessoa parceira.
Pessoas com Lua em Leão
Amam de maneira entusiástica e generosa. Buscam inspiração e aventura nas suas relações, desejando ser admirados e reconhecidos.
Por isso, expressam amor de forma calorosa e grandiosa, com um toque de drama e teatralidade.
Quem tem Lua em Virgem
Ama de forma prática, detalhista e sensível. Encontra conforto na estabilidade e na segurança material.
Nesse sentido, expressa amor através de atos de serviço, gestos tangíveis e atenção aos detalhes do dia a dia da pessoa parceira.
Lua em Libra
Amam com uma busca constante por harmonia e equilíbrio. Encontram conforto em relações justas e pacíficas, valorizando a parceria e a cooperação.
Por isso, expressam amor de maneira gentil e diplomática, sempre buscando agradar e manter a paz.
Pessoas com Lua em Escorpião
Amam de forma intensa, profunda e transformadora. Buscam conexões emocionais profundas e autênticas, muitas vezes carregadas de paixão.
Nesse sentido, expressam amor de maneira envolvente e misteriosa, com uma forte necessidade de lealdade e intimidade.
Lua em Sagitário
Amam de maneira otimista, aventureira e expansiva. Buscam inspiração, liberdade e novas experiências nas relações amorosas.
Por isso, expressam amor de forma aberta e generosa, valorizando a autenticidade e a espontaneidade.
Se você tem Lua em Capricórnio
Ama de forma prática, confiável e comprometida. Encontra conforto na estabilidade, segurança material e realizações compartilhadas.
Nesse sentido, expressa amor através de gestos tangíveis e apoio, focando em construir um futuro sólido com a pessoa parceira.
Pessoas com Lua em Aquário
Amam de forma independente, inovadora e intelectual. Buscam conexões que permitam liberdade e individualidade, valorizando a amizade no amor.
Por isso, expressam amor de maneira desapegada e racional, apreciando conversas profundas e novas ideias.
Lua em Peixes
Amam de forma emocional, intuitiva e sensível. Buscam conexões profundas, empatia e compreensão emocional.
Assim, expressam amor de maneira compassiva e altruísta, muitas vezes colocando as necessidades da pessoa parceira acima das suas.