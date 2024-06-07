Mapa da Sexualidade: 10 segredos que a Astrologia revela Crédito: Personare

Existem segredos sobre a nossa sexualidade que podem ser revelados no Mapa de nascimento. São segredos sobre nossas preferências, sobre compartilhar nosso corpo, mas também sobre os nossos desejos que ficam em uma área do Mapa muito peculiar, que pode ser revelado no Mapa Sexual.

Todo Mapa é dividido em 12 partes, chamadas de casas astrológicas . Todo mundo têm isso, sem excessão. É como se, quando você nasceu, uma foto do céu tenha sido tirada e dividida. Nessa foto, os planetas estavam em lugares diferentes.

Na Astrologia, as casas representam áreas da nossa vida, que vão desde dinheiro até o inconsciente passando pela sexualidade no Mapa Astral. Essa área fica na Casa 8 do Mapa e, portanto, ter um planeta nessa casa revela muitos dos nossos segredos relacionados à sexualidade.

Explore seu Mapa da Sexualidade

Para saber se você tem planetas na Casa 8 do seu Mapa é fácil e gratuito. Por isso, siga o passo a passo abaixo:

Acesse aqui seu Mapa Sexual – você pode escolher a versão grátis. Inclua seus dados de nascimento.

Na mandala, procure pelos planetas e, então, veja se você tem algum na Casa 8.

Veja na imagem abaixo um exemplo de uma pessoa que tem três planetas na Casa 8: Sol, Aquário e Vênus.



Mapa Astral Personare Crédito: Personare

E se não houver planetas na Casa 8? Há solução!

Por exemplo, se você tem Libra na Casa 8, leia sobre Vênus, que é o planeta que rege este signo.

Os segredos sobre sua sexualidade no Mapa

Então, agora que você encontrou os planetas presentes na sua casa 8, entenda os 10 segredos revelados pela Astrologia sobre sua sexualidade.

1. A Profundidade do Sol na Casa 8

Indica busca por intensidade e conexão emocional nas relações sexuais e, além disso, sua sexualidade tende a ser magnética e dominadora.

2. A Sensibilidade Lunar na Casa 8

Sua sexualidade tende a ser bastante sensível e intuitiva. Você busca uma ligação emocional intensa com seu par, mas pode se sentir vulnerável quando expõe sua intimidade.

3. A Persuasão de Mercúrio na Casa 8

Sua sexualidade tem ligação forte com sua mente e, para você, a sedução é uma arte refinada. Além disso, você tende a ter habilidade em verbalizar seus desejos e fantasias, e pode se interessar por assuntos ligados ao oculto e à psique.

4. A Sensualidade de Vênus na Casa 8

Sua sensualidade é intensa, associada ao poder e ao dinheiro. Seus relacionamentos tem forte ligação emocional, mas você tende a sentir a ciúmes e a ser dependente da aprovação do par para sua autoestima.

5. O Impulso de Marte na Casa 8

Com Marte na Casa 8, coragem e desejo marcam fortemente sua sexualidade. Você busca o poder e pode associar o sexo a uma competição, portanto, transformando suas relações em uma disputa de vontades. Sua natureza estratégica e dominadora influencia profundamente sua vida sexual.

6. O Apetite de Júpiter na Casa 8

Júpiter na Casa 8 indica alto apetite sexual e atração por experiências exóticas. Além disso, você pode sentir atração por pessoas estrangeiras e desejar explorar locais inusitados na busca pelo prazer. Suas aventuras sexuais podem ser um reflexo de sua expansividade e otimismo.

7. A Restrição de Saturno na Casa 8

Quando Saturno habita a Casa 8, você pode sentir certa restrição ou repressão em relação à sua sexualidade. Pode demorar para se entregar totalmente, mas quando o faz, constrói vínculos profundos e duradouros. O trabalho terapêutico, principalmente a Psicoterapia, pode ser fundamental para superar barreiras emocionais.

8. A Liberdade de Urano na Casa 8

Urano na Casa 8 indica busca por liberdade e individualidade na sexualidade. Por isso, você pode se atrair por experiências não convencionais e sentir-se desconfortável com qualquer forma de posse ou controle. Além disso, sua curiosidade e mente aberta tornam suas relações emocionantes e imprevisíveis.

9. A Idealização de Netuno na Casa 8

Com Netuno na Casa 8, sua sexualidade é marcada por romantismo e idealização. Você pode sonhar com uma conexão espiritual profunda com seu parceiro, mas deve ter cuidado para não usar o sexo como uma fuga para os problemas da vida cotidiana. Seu desejo por experiências transcendentais pode transformar suas relações em algo mágico e inspirador.

10. A Intensidade de Plutão na Casa 8