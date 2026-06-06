César Menotti & Fabiano cantam seus maiores hits sertanejos em Vitória

Uma das duplas mais queridas do sertanejo universitário abriu o mês de junho o Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Os irmãos sertanejos César Menotti & Fabiano cantaram seus sucessos na quarta-feira (03).





A dupla começou em bares universitários de Belo Horizonte e foi crescendo até se tornar referência do gênero, ajudando a consolidar o sertanejo universitário. Hits como "Leilão", "Como Um Anjo", "Caso Marcado" e "Mensagem Pra Ela" estão na memória de muita gente, e o público cantou junto com os irmãos mineiros.



Veja quem conferiu o show na galeria de Cloves Louzada.