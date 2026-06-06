César Menotti & Fabiano cantam seus maiores hits sertanejos em Vitória

Uma das duplas mais queridas do sertanejo universitário abriu o mês de junho o Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Os irmãos sertanejos César Menotti & Fabiano cantaram seus sucessos na quarta-feira (03).
A dupla começou em bares universitários de Belo Horizonte e foi crescendo até se tornar referência do gênero, ajudando a consolidar o sertanejo universitário. Hits como "Leilão", "Como Um Anjo", "Caso Marcado" e "Mensagem Pra Ela" estão na memória de muita gente, e o público cantou junto com os irmãos mineiros.
Veja quem conferiu o show na galeria de Cloves Louzada.
Em Linhares
[Saúde]
Judicialização pode crescer
A nova lei voltada à saúde mental de crianças e adolescentes também pode ampliar a judicialização da saúde, segundo Eduardo Amorim, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB/ES. De acordo com o advogado, famílias poderão recorrer à Justiça para exigir consultas, tratamentos e acompanhamento psicológico previstos na legislação.
Em Vitória
[Orçamento]
Hora de investir
A chegada do meio do ano é o momento ideal para revisar metas financeiras e reorganizar o orçamento, afirma Cecília Perini, sócia e líder da XP no Espírito Santo. Segundo a especialista, junho representa uma oportunidade para analisar resultados, corrigir desvios e redefinir prioridades para encerrar 2026 de forma mais equilibrada.
Em São Paulo
[Dia dos Namorados]
Os queridinhos da data
Flores e chocolates continuam encantando, mas há quem prefira surpreender com tecnologia. Para esses casais, a aposta das Óticas Paris é o Ray-Ban Meta, considerado uma das maiores revoluções recentes do mercado óptico. Disponível em diferentes modelos, como Wayfarer e Skyler, o acessório permite tirar fotos, gravar vídeos, ouvir música e interagir com inteligência artificial por comandos de voz. Uma mistura de moda e inovação para quem adora estar conectado às últimas tendências.
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