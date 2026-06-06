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Renata Rasseli

César Menotti & Fabiano cantam seus maiores hits sertanejos em Vitória

Os irmãos fizeram show na quarta-feira (03), no Espaço Patrick Ribeiro

Publicado em 06 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

06 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

César Menotti & Fabiano com Patrick Ribeiro e Débora Veronez
César Menotti & Fabiano com Patrick Ribeiro e Débora Veronez: showzão em Vitória. Cloves Louzada

Uma das duplas mais queridas do sertanejo universitário abriu o mês de junho o Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Os irmãos sertanejos César Menotti & Fabiano cantaram seus sucessos na quarta-feira (03). 


 A dupla começou em bares universitários de Belo Horizonte e foi crescendo até se tornar referência do gênero, ajudando a consolidar o sertanejo universitário. Hits como "Leilão", "Como Um Anjo", "Caso Marcado" e "Mensagem Pra Ela" estão na memória de muita gente, e o público cantou  junto com os irmãos mineiros.

Veja quem conferiu o show na galeria de Cloves Louzada. 

Em Linhares

Luciano Garcia, Juliano Fachetti, Bruno Fortes, Wagner Orletti e Juarez Orletti
o Linhares ganhou um novo endereço para os apaixonados por carros. A Orvel Omoda Jaecoo inaugurou sua loja no Shopping PátioMix, no bairro Movelar, em um evento que reuniu convidados, clientes e lideranças do setor, entre eles o CEO executivo do grupo, Wagner Orletti. Na foto: Luciano Garcia, Juliano Fachetti, Bruno Fortes, Wagner Orletti e Juarez Orletti. Divulgação

[Saúde]

Judicialização pode crescer

A nova lei voltada à saúde mental de crianças e adolescentes também pode ampliar a judicialização da saúde, segundo Eduardo Amorim, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB/ES. De acordo com o advogado, famílias poderão recorrer à Justiça para exigir consultas, tratamentos e acompanhamento psicológico previstos na legislação.

Em Vitória

Fernanda Izoton, Edson Roncato Jr e Carol Hulle
Fernanda Izoton, Edson Roncato Jr e Carol Hulle: em jantar da Emec Incorporações, no Soeta, em Vitória. Divulgação

[Orçamento]

Hora de investir

A chegada do meio do ano é o momento ideal para revisar metas financeiras e reorganizar o orçamento, afirma Cecília Perini, sócia e líder da XP no Espírito Santo. Segundo a especialista, junho representa uma oportunidade para analisar resultados, corrigir desvios e redefinir prioridades para encerrar 2026 de forma mais equilibrada.

Em São Paulo

André Secchin, CEO da CASACOR, Graziela Di Caroli, diretora de Franquias, Frederic Kachar, diretor-geral da editora Globo, Ligia Diniz, diretora da CASACOR ES.jpeg
A Editora Globo reuniu convidados, patrocinadores e profissionais do elenco da CASACOR São Paulo 2026 para um preview exclusivo da mostra. Na foto: André Secchin, CEO da CASACOR, Graziela Di Caroli, diretora de Franquias, Frederic Kachar, diretor-geral da editora Globo, Ligia Diniz, diretora da CASACOR ES. Divulgação

[Dia dos Namorados]

Os queridinhos da data

Flores e chocolates continuam encantando, mas há quem prefira surpreender com tecnologia. Para esses casais, a aposta das Óticas Paris é o Ray-Ban Meta, considerado uma das maiores revoluções recentes do mercado óptico. Disponível em diferentes modelos, como Wayfarer e Skyler, o acessório permite tirar fotos, gravar vídeos, ouvir música e interagir com inteligência artificial por comandos de voz. Uma mistura de moda e inovação para quem adora estar conectado às últimas tendências.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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