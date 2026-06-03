Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Queridona de RR, Maria Izabel Braga Ferlin celebrou os 11 anos da filha caçula Manuela com festa havaiana em Vila Velha. O encontro reuniu a família e amigos da escola, com presença especial da irmã Catarina e sobrinha Lavínia, que moram nos EUA. A festa, com decoração em clima havaina com bolo Chanel, contou com catering de Rico Gastronomia. Veja as fotos de Cloves Louzada.
Teatro
[Ação]
Festa compartilhada na Buaiz Alimentos
À frente das comemorações pelos 70 anos da Farinha de Trigo Regina, celebrados em 2026, Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos, celebra com uma ação que aproxima ainda mais a marca dos seus consumidores. A celebração será compartilhada por meio da promoção “70 mil é Massa Demais”, que transforma a data em uma festa coletiva, premiando consumidores com vales-compras nos valores de 700, 7.000 e 70.000, totalizando 40 prêmios. A ação envolve os mercados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e demonstra a força da marca, que atravessa diferentes gerações, lançando novos produtos e acompanhando as tendências de mercado.
Em Las Vegas
[Saúde]
Pele no inverno
Mesmo antes da chegada oficial do inverno, marcada para 21 de junho, as temperaturas mais baixas já começam a impactar a saúde da pele. Segundo a dermatologista Dra. Karina Mazzini, o frio favorece o ressecamento, a sensibilidade e a perda de viço, tornando a hidratação e o uso diário de protetor solar ainda mais importantes. A especialista destaca também que esta é uma das melhores épocas do ano para investir em tratamentos voltados para qualidade de pele, estímulo de colágeno, manchas e rejuvenescimento, já que a menor exposição solar favorece a recuperação da pele após alguns procedimentos.
Em São Paulo
[Ranking]
Clima organizacional
A Unimed Sul Capixaba conquistou pelo quinto ano consecutivo o primeiro lugar no ranking Great Place to Work (GPTW) no Espírito Santo entre as empresas de médio e grande porte. O reconhecimento mantém a cooperativa entre os principais destaques do Estado em gestão de pessoas e ambiente corporativo. Para o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado, a conquista acompanha um trabalho contínuo voltado à valorização das pessoas e fortalecimento da cultura organizacional. “Esse reconhecimento mostra que estamos conseguindo construir um ambiente baseado em confiança, desenvolvimento e relações humanas saudáveis”, afirmou.
Ciência
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