Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Renata Rasseli

Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

A aniversariante recebeu a família e amigas de escola com o tema Havaiana com bolo Chanel

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 04:00

Publicado em 

03 jun 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de Manuela
 Manuela celebrou seus 11 anos cercada de amigos e da família! Aniversário de Manuela

Queridona de RR, Maria Izabel Braga Ferlin celebrou os 11 anos da filha caçula Manuela com festa havaiana em Vila Velha. O encontro reuniu a família e amigos da escola, com presença especial da irmã Catarina e sobrinha Lavínia, que moram nos EUA. A festa, com decoração em clima havaina com bolo Chanel, contou com catering de Rico Gastronomia. Veja as fotos de Cloves Louzada.  

Teatro

Glauber Vianna - Gabriela Moriondo
Glauber Vianna e  Gabriela Moriondo: temporada do espetáculo de dança contemporânea "Soma", no Teatro Carlos Gomes.   Mônica Zorzanelli

[Ação]

Festa compartilhada na Buaiz Alimentos

À frente das comemorações pelos 70 anos da Farinha de Trigo Regina, celebrados em 2026, Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos, celebra com uma ação que aproxima ainda mais a marca dos seus consumidores. A celebração será compartilhada por meio da promoção “70 mil é Massa Demais”, que transforma a data em uma festa coletiva, premiando consumidores com vales-compras nos valores de 700, 7.000 e 70.000, totalizando 40 prêmios. A ação envolve os mercados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e demonstra a força da marca, que atravessa diferentes gerações, lançando novos produtos e acompanhando as tendências de mercado.

Em Las Vegas

Carolina Neves no luxuoso Wynn Las Vegas
No ano em que celebra 15 anos de trajetória, a designer de joias Carolina Neves participa pela oitava vez da COUTURE Show, considerada a mais importante e prestigiada feira de joalheria autoral do mundo, realizada em Las Vegas. A marca capixaba recebeu compradores, lojistas e profissionais da indústria de diversos países entre os dias 27 a 31 de maio, reforçando sua presença internacional em um dos principais palcos globais do setor. A participação acontece em um momento de forte expansão da joalheria, que já soma pontos de venda entre Brasil, Estados Unidos e Europa e prepara o lançamento global do seu e-commerce próprio.  Divulgação

[Saúde]

Pele no inverno 

Mesmo antes da chegada oficial do inverno, marcada para 21 de junho, as temperaturas mais baixas já começam a impactar a saúde da pele. Segundo a dermatologista Dra. Karina Mazzini, o frio favorece o ressecamento, a sensibilidade e a perda de viço, tornando a hidratação e o uso diário de protetor solar ainda mais importantes. A especialista destaca também que esta é uma das melhores épocas do ano para investir em tratamentos voltados para qualidade de pele, estímulo de colágeno, manchas e rejuvenescimento, já que a menor exposição solar favorece a recuperação da pele após alguns procedimentos.

Em São Paulo

Arthur Arnold, Lara Brotas, Ana Carolina Ralston e José Bechara
A Matias Brotas e a Valor Investimentos promoveram  um encontro especial durante a ArPa 2026, em São Paulo, reunindo convidados do Espírito Santo e da capital paulista em torno da arte contemporânea, do colecionismo e das conexões que surgem a partir da produção artística. Na foto: Arthur Arnold, Lara Brotas, Ana Carolina Ralston e José Bechara. Matias Brotas/Divulgação

[Ranking]

Clima organizacional


A Unimed Sul Capixaba conquistou pelo quinto ano consecutivo o primeiro lugar no ranking Great Place to Work (GPTW) no Espírito Santo entre as empresas de médio e grande porte. O reconhecimento mantém a cooperativa entre os principais destaques do Estado em gestão de pessoas e ambiente corporativo. Para o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado, a conquista acompanha um trabalho contínuo voltado à valorização das pessoas e fortalecimento da cultura organizacional. “Esse reconhecimento mostra que estamos conseguindo construir um ambiente baseado em confiança, desenvolvimento e relações humanas saudáveis”, afirmou.

Ciência

Fabiana Garcia, Kátia Milagre, Irani Francischetto, Miriam Nery, Maurício Baptista, Isabelle Batista
O auditório do Cedoes, na Praia do Canto, foi palco de muita emoção e troca de experiências no encontro “Esperança e Vida Pós-Diagnóstico”, realizado em parceria com o projeto Maria Rosa, da fotógrafa Miriam Nery. Mais do que uma palestra tradicional, o oncologista e pesquisador Dr. Maurício Baptista conduziu uma conversa extremamente acolhedora e clara sobre os avanços científicos no tratamento do câncer de mama. Ele chamou a atenção para fatores de risco do cotidiano — como o sedentarismo e o consumo de ultraprocessados —, mas trouxe um alento baseado em estudos recentes: práticas como meditação, ioga e TCC (Terapia Cognitivo-Comportamental) são aliadas comprovadas pela ciência para reduzir a fadiga de quem está em tratamento. Na foto: Fabiana Garcia, Kátia Milagre, Irani Francischetto, Miriam Nery, Maurício Baptista, Isabelle Batista. Miriam Nery/Projeto Maria Rosa

Veja Também 

Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória

Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória

Casamento Laíse Teixeira e Gilberto Larciprete

Laíse Venturin Teixeira e Gilberto Larciprete dizem sim-sim em Vitória

Fernanda Julião, Robson Arruda, Leticia Costa

Robson Arruda recebe arquitetos e designers capixabas para lançamento em Vitória

Imagem de destaque

Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2026

Dora Daher e a filha Laura

Dora Daher celebra aniversário com festa em Vitória; veja fotos

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Renata Rasseli Coluna Social
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro
Para ganhar do CDI, esqueça o CDI
Imagem de destaque
A guerra do Pix — e por que, de novo, a razão está do nosso lado
Imagem de destaque
Por que Padre Zezinho está (de novo) na mira de católicos tradicionalistas: 'Sou agredido todos os dias, falam que sou um câncer para a Igreja'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados