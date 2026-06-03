Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

No ano em que celebra 15 anos de trajetória, a designer de joias Carolina Neves participa pela oitava vez da COUTURE Show, considerada a mais importante e prestigiada feira de joalheria autoral do mundo, realizada em Las Vegas. A marca capixaba recebeu compradores, lojistas e profissionais da indústria de diversos países entre os dias 27 a 31 de maio, reforçando sua presença internacional em um dos principais palcos globais do setor. A participação acontece em um momento de forte expansão da joalheria, que já soma pontos de venda entre Brasil, Estados Unidos e Europa e prepara o lançamento global do seu e-commerce próprio.

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