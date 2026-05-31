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Renata Rasseli

Robson Arruda recebe arquitetos e designers capixabas para lançamento em Vitória

O encontro marcou o lançamento da coleção Dolce Vita e do novo showroom da Natuzzi Editions

Publicado em 31 de Maio de 2026 às 04:00

Publicado em 

31 mai 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Fernanda Julião, Robson Arruda, Leticia Costa
Fernanda Julião, Robson Arruda e Leticia Costa: em noite de arquitetos e decorados em Vix. Cacá Lima

O empresário Robson Arruda recebeu arquitetos e designers capixabas para lançamento da coleção Dolce Vita e do novo showroom da Natuzzi Editions, na Praia do Canto. Marcos Colet (Merchandiser Manager na América Latina da marca) compartilhou insights de Milão e revelou que a Natuzzi recebeu 300 arquitetos em sua flagship em Turim, na Itália. Veja quem passou por lá na galeria de Cacá Lima. 

Decoração 

Daniela Andrade, Ruth Rebello e Bruna Rody
Convidada por Ruth Rebello para o Talks Milão Além da Tendência, na Canto Encanto Decor, a arquiteta Bruna Rody esteve entre os nomes que trouxeram para Vitória as experiências do Salone del Mobile.Milano 2026. Em sua primeira participação no evento italiano - já como expositora da Mesa Dinda - Bruna reforçou a presença do design autoral brasileiro no cenário internacional. Na foto: Daniela Andrade, Ruth Rebello e Bruna Rody  Cloves Louzada

[Na Pedra da Cebola]

Festival Música na Infância 2026

O festival que já conquistou as famílias capixabas com música, brincadeiras e experiências para a infância, também abre espaço para a solidariedade. O Musin – Festival Música na Infância 2026 vai promover uma campanha de arrecadação de ração para cães e gatos atendidos por ONGs de Vitória. Nos dias 19 e 20 de junho, no Parque da Pedra da Cebola, o público poderá doar dois quilos de ração ou contribuir com R$ 20 e, em troca, receber um brinde oficial do festival, que tem entrada gratuita. A ação é uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória. A programação do Musin 2026 já confirmou as presenças do Grupo Triii e da dupla Tiquequê.

E-Commerce

Alexandre Malta, presidente da Avenpes, recebeu Rogério Salume, secretário de Estado de Desenvolvimento e um dos fundadores da entidade, ao lado de Patricia Salume Meriguet
Alexandre Malta, presidente da Avenpes, recebeu Rogério Salume, secretário de Estado de Desenvolvimento e um dos fundadores da entidade, ao lado de Patricia Salume Merigueti, durante a comemoração pelos 14 anos da associação, realizada no rooftop do Barlavento, no último dia 27. O encontro reuniu nomes do ecossistema digital capixaba em uma noite de networking e celebração à trajetória da entidade. Fabricio Saiter

[Em São Paulo]

ES em Interlagos

O piloto Hugo Cibien está em São Paulo para a aguardada 4ª etapa da Copa Truck, no icônico Autódromo de Interlagos, neste domingo (31). O circuito paulista — famoso pelo "S do Senna" e que atrai mais de 40 mil pessoas, público só superado pela Fórmula 1 — traz ótimas memórias para Hugo, que conquistou o pódio na pista em 2025, agora com o reforço do patrocínio da rede Locatelli Supermercados. Após um rápido ajuste técnico no caminhão em Cascavel, o "bruto" do capixaba está revisado e com velocidade máxima garantida para os desafios das curvas do Laranjinha e do Mergulho. 

Em São Paulo

Jamile Pena, Lara Brotas e Carol Avanza
 A empresária capixaba Jamile Pena, à frente da ATTRI ao lado de Natália Aliani, marcou presença na ArPa 2026, uma das principais feiras de arte da América Latina. A marca participa da programação com peça exposta no estande da Matias Brotas, reforçando a presença do design autoral capixaba no circuito nacional.  Divulgação

[Roda de Boteco 2026]

Fortalecimento do setor

Muito além dos petiscos, o Roda de Boteco segue reforçando seu compromisso com o fortalecimento do setor. Antes da abertura oficial da edição 2026, marcada para acontecer entre 3 de junho e 5 de julho, o festival promove nos dias 1º e 2 de junho um super treinamento gratuito para garçons e garçonetes dos 40 bares e botecos participantes. A formação acontece no Hotel Senac Guarapari, em parceria com Fecomércio, Sesc, Senac, Sindbares e Abrasel, com foco em atendimento, hospitalidade, apresentação de cardápio e boas práticas de segurança alimentar. Na última edição, 150 profissionais passaram pela capacitação, reforçando o compromisso do maior festival gastronômico do Espírito Santo com a valorização do setor e a experiência do público capixaba.

Em Santa Teresa

Allyson Gutowski - Socio Fundador Paulo Arnaldo Teixeira Dias Junior - Sócio fundador da Teixeira Dias Jamil Leite - Diretor Institucional
Allyson Gutowski, Paulo Teixeira Dias e Jamil Leite juntos no evento da Etmos para apresentar o Sonata aos corretores de imóveis. O condomínio horizontal de alto padrão em Santa Teresa vai unir tecnologia e ampla conexão com a natureza da cidade, berço da colonização italiana no Espírito Santo e no Brasil.  Cirzon

Veja Também 

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Jantar em prol da Fundação Beneficente Praia do Canto movimenta Iate Clube do ES; fotos

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Após sucesso no Palácio Anchieta, exposição de Rembrandt segue para São Paulo

Mabia Carneiro, Priscila Passamani, Helô Pinheiro e Eduarda Buaiz

Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro emociona mulheres capixabas em encontro no ES

Exposição ‘190 Caminhos da Cidadania’

Assembleia Legislativa abre exposição "190 Caminhos da Cidadania"; veja fotos

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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