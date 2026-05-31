Robson Arruda recebe arquitetos e designers capixabas para lançamento em Vitória

Convidada por Ruth Rebello para o

, na Canto Encanto Decor, a arquiteta

Bruna Rody

esteve entre os nomes que trouxeram para Vitória as experiências do Salone del Mobile.Milano 2026. Em sua primeira participação no evento italiano - já como expositora da Mesa Dinda -

Bruna

reforçou a presença do design autoral brasileiro no cenário internacional.

Na foto: