Robson Arruda recebe arquitetos e designers capixabas para lançamento em Vitória

O empresário Robson Arruda recebeu arquitetos e designers capixabas para lançamento da coleção Dolce Vita e do novo showroom da Natuzzi Editions, na Praia do Canto. Marcos Colet (Merchandiser Manager na América Latina da marca) compartilhou insights de Milão e revelou que a Natuzzi recebeu 300 arquitetos em sua flagship em Turim, na Itália. Veja quem passou por lá na galeria de Cacá Lima.
Decoração
[Na Pedra da Cebola]
Festival Música na Infância 2026
O festival que já conquistou as famílias capixabas com música, brincadeiras e experiências para a infância, também abre espaço para a solidariedade. O Musin – Festival Música na Infância 2026 vai promover uma campanha de arrecadação de ração para cães e gatos atendidos por ONGs de Vitória. Nos dias 19 e 20 de junho, no Parque da Pedra da Cebola, o público poderá doar dois quilos de ração ou contribuir com R$ 20 e, em troca, receber um brinde oficial do festival, que tem entrada gratuita. A ação é uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória. A programação do Musin 2026 já confirmou as presenças do Grupo Triii e da dupla Tiquequê.
E-Commerce
[Em São Paulo]
ES em Interlagos
O piloto Hugo Cibien está em São Paulo para a aguardada 4ª etapa da Copa Truck, no icônico Autódromo de Interlagos, neste domingo (31). O circuito paulista — famoso pelo "S do Senna" e que atrai mais de 40 mil pessoas, público só superado pela Fórmula 1 — traz ótimas memórias para Hugo, que conquistou o pódio na pista em 2025, agora com o reforço do patrocínio da rede Locatelli Supermercados. Após um rápido ajuste técnico no caminhão em Cascavel, o "bruto" do capixaba está revisado e com velocidade máxima garantida para os desafios das curvas do Laranjinha e do Mergulho.
Em São Paulo
[Roda de Boteco 2026]
Fortalecimento do setor
Muito além dos petiscos, o Roda de Boteco segue reforçando seu compromisso com o fortalecimento do setor. Antes da abertura oficial da edição 2026, marcada para acontecer entre 3 de junho e 5 de julho, o festival promove nos dias 1º e 2 de junho um super treinamento gratuito para garçons e garçonetes dos 40 bares e botecos participantes. A formação acontece no Hotel Senac Guarapari, em parceria com Fecomércio, Sesc, Senac, Sindbares e Abrasel, com foco em atendimento, hospitalidade, apresentação de cardápio e boas práticas de segurança alimentar. Na última edição, 150 profissionais passaram pela capacitação, reforçando o compromisso do maior festival gastronômico do Espírito Santo com a valorização do setor e a experiência do público capixaba.
Em Santa Teresa
Veja Também