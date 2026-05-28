Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro emociona mulheres capixabas em encontro no ES

Aos 82 anos, símbolo de elegância, vitalidade e autenticidade, Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, esteve em Vitória nesta terça-feira (26) para participar do evento “Mulheres Além do Tempo”, realizado no restaurante Aquamarine, no Iate Clube do Espírito Santo. O encontro exclusivo, promovido pela Home Angels Vitória em parceria com a dermatologista Dra. Priscila Passamani reuniu lideranças femininas para uma conversa sobre longevidade, bem-estar e legado feminino.
No palco, Helô dividiu experiências ao lado da própria Dra. Priscila, da empresária Eduarda Buaiz e de Mabia Carneiro, à frente da franquia Home Angels no Estado. Entre relatos sobre beleza, longevidade, maternidade, carreira e espiritualidade, a eterna Garota de Ipanema destacou a importância da leveza diante da vida e da confiança feminina.
“A mulher não pode se sentir inferior. Todo mundo é capaz. Tem que se movimentar. Não pode parar de se movimentar”. A convidada também emocionou ao refletir sobre beleza e essência.“Beleza é algo que transforma a alma da pessoa. Beleza não vem só da estética, ela vem até do olhar para o outro. A beleza tem diversas formas, mas a mais verdadeira é essa que vem do interior e que a gente consegue enxergar”, disse Helô, em uma conversa marcada por afeto, autenticidade e inspiração.
O encontro reuniu mais de 80 convidadas em torno de reflexões sobre a forma de atravessar o tempo com propósito, vitalidade, verdade e protagonismo. Veja as fotos de Cloves Louzada.
Lançamento
[Em clima de Copa]
[Jogada certa]
Roberta Codignoto, consultora do Programa de Integridade do São Paulo Futebol Clube e do Movimento pela Integridade no Futebol, que inclui além do time tricolor, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o Vasco, é a convidada da Vports para falar para as lideranças sobre governança, ética e cultura da integridade nas empresas, nesta sexta-feira (29), no Senai Porto, no Porto de Vitória. A palestra de Roberta, especialista com mais de 20 anos na área de compliance, marca o encerramento da Semana da Integridade, que teve como mote “A melhor jogada é fazer o certo”, aproveitando o clima de Copa do Mundo que começa a ganhar as ruas, as mentes e corações. Ela foi eleita Trainer of the Decade Brazil e reconhecida entre os profissionais de Compliance mais admirados do Brasil pelo ranking ON TOP LEC.
Coquetel
[Made in ES]
Personalizados capixabas
A empresária Rachel Pires, à frente da Nuvem Sublimação, produziu recentemente bolsas e nécessaires personalizadas para a influenciadora Silvia Braz. As peças foram desenvolvidas de forma exclusiva e reforçam a proposta da marca capixaba de apostar em produtos personalizados com identidade criativa e acabamento artesanal. O trabalho também evidencia o crescimento da empresa no segmento de acessórios e personalizados sob encomenda.
Arte capixaba
Café
O Cais das Artes receberá, nos dias 20 e 21 de agosto, o Vitória Coffee Summit 2026, encontro que vai reunir produtores, exportadores, especialistas e lideranças para debater os rumos do mercado cafeeiro diante das transformações da economia global. O evento celebra os 80 anos do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) e posiciona o Espírito Santo no centro das discussões sobre inovação, sustentabilidade, comércio exterior e os desafios do café no cenário mundial.
Na Itália
A oftalmologista Liliana Nóbrega será a única brasileira a representar o país no Congresso Dry Eye, encontro internacional que reúne especialistas em olho seco de diversas partes do mundo entre os dias 4 e 6 de junho, em Nápoles, na Itália. Além de participar da programação científica, a médica ministrará duas palestras e um workshop voltado a médicos internacionais interessados nas tecnologias mais modernas para tratamento da doença do olho seco.
A Morar Construtora foi eleita a 6ª melhor empresa para trabalhar no Espírito Santo em 2026 e a melhor construtora em atuação no estado. O resultado, na categoria médias e grandes empresas, foi anunciado nesta terça-feira (26) durante a Premiação das Melhores Empresas para Trabalhar, promovida pelo Great Place to Work (GPTW), em Vitória.
Celebrando!
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