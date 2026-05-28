Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro emociona mulheres capixabas em encontro no ES

Aos 82 anos, símbolo de elegância, vitalidade e autenticidade, Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, esteve em Vitória nesta terça-feira (26) para participar do evento “Mulheres Além do Tempo”, realizado no restaurante Aquamarine, no Iate Clube do Espírito Santo. O encontro exclusivo, promovido pela Home Angels Vitória em parceria com a dermatologista Dra. Priscila Passamani reuniu lideranças femininas para uma conversa sobre longevidade, bem-estar e legado feminino.









No palco, Helô dividiu experiências ao lado da própria Dra. Priscila, da empresária Eduarda Buaiz e de Mabia Carneiro, à frente da franquia Home Angels no Estado. Entre relatos sobre beleza, longevidade, maternidade, carreira e espiritualidade, a eterna Garota de Ipanema destacou a importância da leveza diante da vida e da confiança feminina.





“A mulher não pode se sentir inferior. Todo mundo é capaz. Tem que se movimentar. Não pode parar de se movimentar”. A convidada também emocionou ao refletir sobre beleza e essência.“Beleza é algo que transforma a alma da pessoa. Beleza não vem só da estética, ela vem até do olhar para o outro. A beleza tem diversas formas, mas a mais verdadeira é essa que vem do interior e que a gente consegue enxergar”, disse Helô, em uma conversa marcada por afeto, autenticidade e inspiração.





O encontro reuniu mais de 80 convidadas em torno de reflexões sobre a forma de atravessar o tempo com propósito, vitalidade, verdade e protagonismo. Veja as fotos de Cloves Louzada.