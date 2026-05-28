Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro emociona mulheres capixabas em encontro no ES
Renata Rasseli

Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro emociona mulheres capixabas em encontro no ES

A musa carioca participou do evento “Mulheres Além do Tempo”, nesta terça-feira (26), no Iate Clube, em Vitória

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 03:50

Publicado em 

28 mai 2026 às 03:50
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Mabia Carneiro, Priscila Passamani, Helô Pinheiro e Eduarda Buaiz
Mabia Carneiro, Priscila Passamani, Helô Pinheiro e Eduarda Buaiz: noite para celebrar o bem-estar e protagonismo feminino  Cloves Louzada

Aos 82 anos, símbolo de elegância, vitalidade e autenticidade, Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema,  esteve em Vitória nesta terça-feira (26) para participar do evento “Mulheres Além do Tempo”, realizado no restaurante Aquamarine, no Iate Clube do Espírito Santo. O encontro exclusivo, promovido pela Home Angels Vitória em parceria com a dermatologista Dra. Priscila Passamani reuniu lideranças femininas para uma conversa sobre longevidade, bem-estar e legado feminino. 



No palco, Helô dividiu experiências ao lado da própria Dra. Priscila, da empresária Eduarda Buaiz e de Mabia Carneiro, à frente da franquia Home Angels no Estado. Entre relatos sobre beleza, longevidade, maternidade, carreira e espiritualidade, a eterna Garota de Ipanema destacou a importância da leveza diante da vida e da confiança feminina. 


“A mulher não pode se sentir inferior. Todo mundo é capaz. Tem que se movimentar. Não pode parar de se movimentar”. A convidada também emocionou ao refletir sobre beleza e essência.“Beleza é algo que transforma a alma da pessoa. Beleza não vem só da estética, ela vem até do olhar para o outro. A beleza tem diversas formas, mas a mais verdadeira é essa que vem do interior e que a gente consegue enxergar”, disse Helô, em uma conversa marcada por afeto, autenticidade e inspiração. 


O encontro reuniu mais de 80 convidadas em torno de reflexões sobre a forma de atravessar o tempo com propósito, vitalidade, verdade e protagonismo. Veja as fotos de Cloves Louzada. 

Lançamento

Bella Fiore Itapuã
No aniversário de Vila Velha, 23 de maio, Roberto Puppim, diretor da Città Engenharia, recebeu amigos e parceiros para o brunch de lançamento do Bella Fiore Itapuã. O encontro marcou a abertura do decorado por Regina Celi e apresentou um projeto que traduz o estilo de vida à beira-mar em arquitetura contemporânea, assinado pelos arquitetos Diocélio e Bernardo Grasseli. Na foto, Roberto Puppim, diretor da Città Engenharia, Carla Pedroni De Angeli Fiorese, do Sicoob, e Elizanio Campanha Fiorese. Fábio Travezani 

[Em clima de Copa]

[Jogada certa]

Roberta Codignoto, consultora do Programa de Integridade do São Paulo Futebol Clube e do Movimento pela Integridade no Futebol, que inclui além do time tricolor, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o Vasco, é a convidada da Vports para falar para as lideranças sobre governança, ética e cultura da integridade nas empresas,  nesta sexta-feira (29), no Senai Porto, no Porto de Vitória. A palestra de Roberta, especialista com mais de 20 anos na área de compliance, marca o encerramento da Semana da Integridade, que teve como mote “A melhor jogada é fazer o certo”, aproveitando o clima de Copa do Mundo que começa a ganhar as ruas, as mentes e corações. Ela foi eleita Trainer of the Decade Brazil e reconhecida entre os profissionais de Compliance mais admirados do Brasil pelo ranking ON TOP LEC.

Coquetel

Carlos Marianelli, Geovana, Ferri e Marcos Gullo
Os empresários Carlos e Beto Marianelli receberam no dia (26), profissionais das áreas de arquitetura e design na Compose para coquetel com o tema “Viva a Experiência do Singular” para apresentar os lançamentos 2026 das marcas Eliane e Decortiles. Na foto: Carlos Marianelli Geovana, Ferri e Marcos Gullo. Cloves Louzada

[Made in ES]

Personalizados capixabas

A empresária Rachel Pires, à frente da Nuvem Sublimação, produziu recentemente bolsas e nécessaires personalizadas para a influenciadora Silvia Braz. As peças foram desenvolvidas de forma exclusiva e reforçam a proposta da marca capixaba de apostar em produtos personalizados com identidade criativa e acabamento artesanal. O trabalho também evidencia o crescimento da empresa no segmento de acessórios e personalizados sob encomenda.

Arte capixaba

Arte capixaba a céu aberto
Artistas capixabas adeptos ao movimento Urban Sketchers, que incentiva o desenho de observação em tempo real, se reuniram para celebrar o encerramento de um projeto que transformou os abrigos de ônibus da capital em verdadeiras galerias de arte a céu aberto. A ação, iniciada no ano passado pela Maely Mídia OOH, chegou ao fim com um encontro especial na orla de Camburi, onde os artistas produziram coletivamente novos desenhos de observação da paisagem local. Durante o projeto, os artistas levaram sua arte para 35 abrigos de ônibus da cidade, valorizando a cultura capixaba e destacando monumentos e pontos turísticos do Estado. Divulgação

Café


O Cais das Artes receberá, nos dias 20 e 21 de agosto, o Vitória Coffee Summit 2026, encontro que vai reunir produtores, exportadores, especialistas e lideranças para debater os rumos do mercado cafeeiro diante das transformações da economia global. O evento celebra os 80 anos do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) e posiciona o Espírito Santo no centro das discussões sobre inovação, sustentabilidade, comércio exterior e os desafios do café no cenário mundial. 


Sessão especial 

A Rede Mulheres de Negócios aposta em experiências fora do convencional para fortalecer conexões e ampliar o olhar de mulheres empreendedoras. Nesta quinta-feira (28), o grupo promove uma sessão especial do filme "O Diabo Veste Prada 2", no  Cine Jardins. De acordo com a CEO da rede, Elayne Borel, a proposta é de debate e análise estratégica do universo corporativo contemporâneo por meio da obra.

Na Itália

A oftalmologista Liliana Nóbrega será a única brasileira a representar o país no Congresso Dry Eye, encontro internacional que reúne especialistas em olho seco de diversas partes do mundo entre os dias 4 e 6 de junho, em Nápoles, na Itália. Além de participar da programação científica, a médica ministrará duas palestras e um workshop voltado a médicos internacionais interessados nas tecnologias mais modernas para tratamento da doença do olho seco.

Entre as melhores

A Morar Construtora foi eleita a 6ª melhor empresa para trabalhar no Espírito Santo em 2026 e a melhor construtora em atuação no estado. O resultado, na categoria médias e grandes empresas, foi anunciado nesta terça-feira (26) durante a Premiação das Melhores Empresas para Trabalhar, promovida pelo Great Place to Work (GPTW), em Vitória.

Celebrando! 

A RS Construtora celebra 47 anos de atuação neste mês consolidando uma trajetória ligada ao desenvolvimento urbano da Grande Vitória. Fundada em 1979, a empresa participou da expansão de áreas valorizadas da Capital e se aproxima da marca de 1 milhão de metros quadrados construídos. O momento também marca a consolidação de empreendimentos recentes da construtora, como o EDGE Luxury Apartments, em Barro Vermelho, alinhado às novas tendências de moradia urbana. 

Em Viana

André Luiz Rocha, Vitor Gilles, Casé Casasco, Gabriela Siqueira e Phillipy Cassaro
André Luiz Rocha, Vitor Gilles, Casé Casasco, Gabriela Siqueira e Phillipy Cassaro: A revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Viana foi tema de audiência pública realizada nesta terça-feira (26), na sede da empresa Elson’s. Promovido com empresários da Associação Empresarial de Viana (AEV), o encontro integrou uma das etapas de escuta ativa exigidas no processo de atualização da legislação urbana do município. Na foto, André Luiz Rocha, Sec, de Meio Ambiente de Viana; Vitor Gilles, Presidente da AEV; Casé Casasco, Dir. de Relações Institucionais da AEV; Gabriela Siqueira, Sec. de Desenvolvimento Urbano de Viana; e Phillipy Cassaro, Presidente do conselho da AEV.  Divulgação

Veja Também 

Exposição ‘190 Caminhos da Cidadania’

Assembleia Legislativa abre exposição "190 Caminhos da Cidadania"; veja fotos

Casamento Pedro Carvalho e Fabiely Laurett Gums

Pedro Devens Carvalho e Fabiely Laurett Gums dizem sim-sim na Pedra Azul

O casal Valdecir e Geise Torezani prestigiando Jocenil Smarçaro

Jocenil Smarçaro inaugura nova loja de móveis em Vila Velha

Diretoria no 22º Fórum Empresarial da Unimed Vitória

22º Fórum Empresarial da Unimed Vitória debate humanização nos negócios

Alda Libardi, Rachel Pires, Débora Leal e Marianne Assbu

Conexões Femininas debate empreendedorismo feminino em Vitória

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tênis
Fonseca vira sobre Djokovic e vai às oitavas em Roland Garros
Aeroporto de Vitória, avião, Latam
Voo Rio-Vitória tem promoção com passagem a partir de R$ 139
Wi-fi, internet
Entenda por que o Wi-fi doméstico costuma cair perto da cozinha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados