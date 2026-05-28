Igreja do Rosário dos Pretos: onda de insegurança e abandono de um símbolo da resistência

Com a fundação da igreja, um cemitério foi construído em suas dependências, dando o mínimo de dignidade ao pós-vida daqueles que padeceram em trajetória terrena. Ele está lá até hoje. Guardando esses tempos de sofrimento, luta e resistência.





O complexo histórico ainda abriga a própria igreja em si, um símbolo da arquitetura colonial que em seu interior abriga tesouros históricos como: objetos sacros como o altar da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Prainha, uma igreja de pescadores localizada em uma pequena praia localizada onde hoje está a Praça Costa Pereira e que foi demolida por ondas modernizadoras do século XIX; as emblemáticas imagens de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, símbolos da devoção e fé de parte da população da cidade; o mastro do santo, representante da profanização do sagrado realizada pela africanização do catolicismo. Além de diversos outros elementos que representam séculos de história.





Não é necessário gostar ou entender de história, dominar os conceitos de patrimônio nem outra qualquer sabedoria específica para ter a certeza de que um lugar como este deveria obrigatoriamente ter proteção de 24h.





Sem falar - o que deixarei para uma outra ocasião - no prejuízo histórico e cultural que é ter um espaço tão simbólico fechado para visitação da sociedade apenas por falta de apoio do poder público.





Diante da onda de insegurança e abandono, os objetos de valor histórico foram realocados para um local seguro. O que é imóvel, porém, segue lá. À mercê do descaso, das fragilidades e do desprezo.





Finalizo, em sincero questionamento e apelo às autoridades políticas, com as perguntas presentes em nota emitida pela irmandade responsável pela administração da igreja logo após o crime:





Quanto vale um patrimônio cultural edificado por mãos escravizadas que, na fé, encontraram a liberdade?





Quanto vale a memória de uma cidade que ainda respira nas pedras de 1765?





A quem importa o silêncio imposto sobre uma história de resistência?





Quanto vale a educação patrimonial quando se tranca o próprio livro da nossa formação?





Quanto vale o turismo que gera renda, mas ignora a alma do lugar?