Surto de Ebola na África reforça a importância da comunicação científica clara e acessível

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência de saúde pública de importância internacional após o avanço de um novo surto de Ebola na República Democrática do Congo (RDC) e em Uganda. A decisão foi tomada devido ao aumento acelerado de casos suspeitos, à presença do vírus em áreas urbanas e à ausência de vacina aprovada contra a variante identificada neste surto.
Segundo a OMS, os casos estão relacionados à variante Bundibugyo do vírus Ebola, uma cepa considerada rara e mais difícil de controlar justamente porque ainda não existem vacinas ou tratamentos específicos amplamente disponíveis.
As autoridades internacionais estimam centenas de casos suspeitos e mais de uma centena de mortes nas últimas semanas. No entanto, os números seguem em atualização constante, já que novos testes laboratoriais continuam sendo realizados, o que ainda impede uma avaliação definitiva sobre a dimensão real da emergência.
O epicentro do surto está na província de Ituri, no leste da RDC, uma região marcada por conflitos armados, deslocamentos populacionais e dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Esse cenário pode ter permitido que o vírus circulasse silenciosamente durante semanas antes da identificação oficial do surto.
Além do Congo, Uganda já confirmou casos na capital Kampala, aumentando a preocupação com a disseminação regional. Atualmente, a OMS considera o risco de propagação “muito alto” dentro da RDC e “alto” para países vizinhos.
Diferentemente dos surtos causados pela cepa Zaire para a qual já existem vacinas eficazes, a variante Bundibugyo ainda não possui imunizante aprovado. Pesquisadores trabalham no desenvolvimento emergencial de vacinas para essa cepa, mas a expectativa é que eventuais doses só estejam disponíveis nos próximos meses.
A falta de tratamentos específicos também preocupa as equipes de saúde que atuam na região. Hospitais improvisados e centros de isolamento relatam superlotação, escassez de equipamentos de proteção e dificuldade para atender o aumento de pacientes.
Outro desafio importante é o enfrentamento da desinformação. Em algumas áreas do leste do Congo, centros de tratamento foram atacados por moradores revoltados com medidas de isolamento e restrições funerárias. Em um dos episódios, pacientes suspeitos deixaram unidades de atendimento e retornaram às comunidades, aumentando o risco de transmissão.
Esse contexto reforça a importância da comunicação científica clara e acessível. Medidas de prevenção, embora muitas vezes difíceis, existem para proteger vidas e reduzir a circulação do vírus.
O Ebola é transmitido pelo contato direto com fluidos corporais contaminados, como sangue, suor, vômito e secreções. Isso significa que o isolamento de pessoas sintomáticas é fundamental para interromper a cadeia de transmissão.
A doença não é transmitida pelo ar, mas pode se espalhar em situações de contato próximo, incluindo durante cuidados familiares ou rituais funerários tradicionais que envolvem contato direto com o corpo da pessoa infectada.
A circulação de informações falsas também pode fazer com que pessoas doentes evitem procurar atendimento em instituições de saúde, atrasando o diagnóstico e favorecendo novas transmissões. Em regiões afetadas por conflitos armados, esse desafio se torna ainda maior devido à insegurança e à dificuldade de acesso das equipes de saúde.
Os sintomas iniciais do Ebola incluem febre alta, dores musculares, fadiga intensa, vômitos e diarreia. Em casos graves, a doença pode evoluir para hemorragias internas e falência múltipla de órgãos.
Apesar da declaração de emergência internacional, o cenário atual ainda não atende aos critérios para ser considerado uma pandemia. O risco global permanece baixo, embora diversos países já tenham reforçado protocolos de vigilância sanitária em aeroportos e fronteiras.
Equipes da OMS, da Cruz Vermelha e de organizações humanitárias internacionais intensificaram ações de rastreamento de contatos, isolamento de pacientes e distribuição de insumos de saúde nas áreas afetadas. As respostas rápidas são fundamentais para evitar que o surto evolua para uma crise ainda maior.
No Brasil, autoridades sanitárias informam que não há casos registrados até o momento, mas seguem monitorando o cenário internacional de forma contínua e segue sendo necessário ampliar a vigilância e monitorar pessoas sintomáticas vindo dessas regiões.
È difícil enfrentar o fato que mesmo em 2026, a desinformação ainda cause tantos problemas na contenção de doenças, com todo o conhecimento científico acumulado ao logo do tempo. No entanto, esse surto nos ensina algo fundamental: crises humanitárias e instabilidade social dificultam diretamente o controle de doenças, em especial nas transmissíveis e por isso, toda guerra, todo conflito é também um risco para a saúde pública.
Como cientistas, podemos alertar sobre os riscos e apontar caminhos; mas somente uma sociedade guiada pelo pensamento coletivo transforma conhecimento em proteção, cuidado e vida para todos.