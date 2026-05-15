Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Roubo

Igreja do Rosário é invadida no Centro de Vitória, diz Iphan

Igreja teria sido invadida na madrugada; itens roubados incluem bebedouro e instrumentos musicais, segundo superintendente do órgão no Espírito Santo

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 19:09

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 mai 2026 às 19:09
Igreja teria sido invadida na madrugada; itens roubados incluem bebedouro e instrumentos musicais, segundo superintendente do Iphan no Espírito Santo Iphan/Divulgação

Patrimônio histórico nacional, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada na Cidade Alta, na Capital capixaba, teria sido alvo de roubo na madrugada desta sexta-feira (15), segundo o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Espírito Santo, Joubert Jantorno Filho.


Ele alega que a empresa responsável pelo sistema de alarmes da igreja acionou os responsáveis pelo templo por volta das 4h30 e que, após uma inspeção inicial, foi identificado que um bebedouro e instrumentos musicais utilizados em um projeto com a comunidade foram levados. Além disso, o superintendente do Iphan relata que houve danos patrimoniais.


Uma das queixas em relação à segurança é quanto à interrupção do projeto Visitar Centro, que fornecia vigilantes e monitores no local até 2023 — a preocupação chegou a ser registrada por A Gazeta no ano seguinte.


“Já fizemos várias reuniões com a prefeitura desde 2023, mas não acham que é interessante para eles retomar. No ano passado também houve um arrombamento. Não é exatamente recente, mas temos um histórico… E é um patrimônio tombado em nível nacional, um patrimônio importante de Vitória, sobretudo para o povo negro.”


Ainda segundo Jantorno, agentes da Polícia Militar e da Guarda de Vitória estiveram no local. As corporações, entretanto, informaram não ter registros de atendimento.


Em relação ao programa Visitar, a Prefeitura de Vitória destacou que, apesar de lamentar o ocorrido, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário é uma propriedade privada, atualmente sob administração da Venerável Arquiconfraria Irmandade de São Benedito do Rosário.


“Embora patrimônio de grande valia cultural e religiosa do povo capixaba, a aludida igreja se afigura como bem privado, de modo que existem limites legais e jurisprudenciais para custeio pelo município do serviço de vigilância. Em relação ao projeto Visitar, ele segue ativo atualmente na Catedral Metropolitana, no Convento São Francisco e na Igreja do Carmo.”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Igreja Centro de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bombeiro é preso por abandono de trabalho por causa do vício em crack no ES
Imagem BBC Brasil
Após negar, Eduardo confirma ter assinado contrato de gestão financeira de filme de Bolsonaro; entenda
José Dirceu, ex-ministro e ex-deputado do PT
Linfoma: o que é e quais os riscos do câncer diagnosticado em José Dirceu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados