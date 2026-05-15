Igreja do Rosário é invadida no Centro de Vitória, diz Iphan

Patrimônio histórico nacional, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada na Cidade Alta, na Capital capixaba, teria sido alvo de roubo na madrugada desta sexta-feira (15), segundo o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Espírito Santo, Joubert Jantorno Filho.





Ele alega que a empresa responsável pelo sistema de alarmes da igreja acionou os responsáveis pelo templo por volta das 4h30 e que, após uma inspeção inicial, foi identificado que um bebedouro e instrumentos musicais utilizados em um projeto com a comunidade foram levados. Além disso, o superintendente do Iphan relata que houve danos patrimoniais.





Uma das queixas em relação à segurança é quanto à interrupção do projeto Visitar Centro, que fornecia vigilantes e monitores no local até 2023 — a preocupação chegou a ser registrada por A Gazeta no ano seguinte.





“Já fizemos várias reuniões com a prefeitura desde 2023, mas não acham que é interessante para eles retomar. No ano passado também houve um arrombamento. Não é exatamente recente, mas temos um histórico… E é um patrimônio tombado em nível nacional, um patrimônio importante de Vitória, sobretudo para o povo negro.”





Ainda segundo Jantorno, agentes da Polícia Militar e da Guarda de Vitória estiveram no local. As corporações, entretanto, informaram não ter registros de atendimento.





Em relação ao programa Visitar, a Prefeitura de Vitória destacou que, apesar de lamentar o ocorrido, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário é uma propriedade privada, atualmente sob administração da Venerável Arquiconfraria Irmandade de São Benedito do Rosário.





“Embora patrimônio de grande valia cultural e religiosa do povo capixaba, a aludida igreja se afigura como bem privado, de modo que existem limites legais e jurisprudenciais para custeio pelo município do serviço de vigilância. Em relação ao projeto Visitar, ele segue ativo atualmente na Catedral Metropolitana, no Convento São Francisco e na Igreja do Carmo.”