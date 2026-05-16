Bombeiro é preso por abandono de trabalho por causa do vício em crack no ES

Um sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo foi preso por deserção após faltar ao trabalho por mais de oito dias consecutivos sem apresentar justificativa. O militar, que atua há mais de 15 anos na corporação, relatou enfrentar há anos problemas com dependência química, incluindo álcool, cocaína e crack.





A prisão aconteceu no dia 8 de maio. O bombeiro ficou detido por quatro dias e foi solto pela Justiça na terça-feira (12), mediante determinação para que se submeta imediatamente a tratamento médico e psicológico.





Para preservar a identidade do militar, o nome dele não será divulgado. Em depoimento, o sargento afirmou que vive um quadro de recaída após já ter passado por tratamento anteriormente.





“Eu já fiquei na rua muito tempo, eu quase fui expulso da corporação. Eu me tratei e saí dessa condição. Então, a condição em que eu estou agora é na condição tipo de recaída”, disse.





O militar também contou que enfrenta problemas familiares e depressão. Segundo ele, um exame toxicológico realizado para promoção dentro da corporação apontou uso de cocaína, o que o retirou do quadro de acesso para promoção ao posto de segundo-sargento.





“Tem dois meses que eu não vejo minha filha. Aí, no caso, eu entrei num estado de depressão por causa disso”, relatou.





De acordo com a legislação militar, a deserção ocorre quando um militar abandona o posto de serviço ou deixa de comparecer ao trabalho por mais de oito dias consecutivos sem justificativa legal, como atestado médico.





A advogada Kelly Freire explicou que a ausência de um militar é considerada crime por comprometer a atuação da segurança pública.





"Ele é um servidor da segurança pública. Então, ele está sempre em prontidão. A ausência dele acarreta automaticamente num desfalque para a segurança pública", afirmou.





Segundo dados do governo do Espírito Santo, mais de 7 mil pessoas procuraram ajuda para dependência química na Rede Abraço, um programa estadual para quem enfrenta o vício em drogas, entre janeiro de 2024 e abril de 2026.





A médica psiquiatra Letícia Mameri destacou os impactos da dependência química na vida social e profissional dos pacientes.





"Ela rompe vínculo familiar, rompe vínculo profissional, rompe os vínculos com a própria comunidade", explicou.





Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo informou que a Corregedoria realizou a prisão em flagrante do militar pelo crime de deserção e que ele responde a processo administrativo disciplinar demissionário.





A corporação afirmou ainda que o bombeiro já vinha sendo acompanhado pela Seção de Serviço Social do órgão, responsável pelo atendimento psicossocial dos militares, e que ele teve acesso a acompanhamento médico e psicológico durante o período em que esteve preso.





O CBMES ressaltou que o militar segue afastado das funções e continua com assistência médica disponível, mas destacou que a adesão ao tratamento depende da decisão do próprio paciente.





*Com informações do g1 ES