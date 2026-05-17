Igreja do Rosário em Vitória é arrombada de novo e tem porta de 300 anos danificada

A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Centro Histórico de Vitória, foi invadida duas vezes em menos de 24 horas. Os criminosos arrombaram portas, destruíram parte do sistema de alarme e causaram danos ao patrimônio histórico nacional. Um bebedouro elétrico foi levado. Dois suspeitos foram presos.





A primeira invasão foi descoberta na manhã da sexta-feira (15), quando integrantes da Irmandade de São Benedito encontraram uma das portas arrombadas. Dentro da igreja, o sistema de alarme havia sido destruído e uma sala onde ficam instrumentos musicais também foi danificada.





Segundo o secretário da Venerável Arquiconfraria Irmandade de São Benedito do Rosário, Walace Bonicenha, o maior prejuízo foi ao patrimônio histórico.





"O prejuízo, na verdade, é o dano ao patrimônio. Danificou-se uma porta já com mais de 300 e tantos anos. Você tem paredes rompidas. É um dano, na verdade, ao patrimônio histórico", afirmou."





Apesar dos estragos, os criminosos conseguiram levar apenas um bebedouro elétrico.





Menos de 24 horas depois, a igreja foi invadida novamente. Após o primeiro arrombamento, os responsáveis pelo local providenciaram um reparo emergencial na porta e no sistema de alarme.





"Nós imediatamente procuramos consertar a porta de uma maneira possível, fizemos o acerto do alarme. Quando foi às 23h30 da sexta, eles vieram novamente e o alarme disparou", contou Walace.





Durante a nova invasão, os suspeitos chegaram a vasculhar um arcaz, que é móvel secular utilizado para guardar materiais das celebrações religiosas. Janelas da casa de leilão, que fica ao lado da igreja, também foram danificadas.





Com o disparo do alarme, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu chegar ao local enquanto os suspeitos ainda estavam dentro da igreja.





"Nisso, acionamos imediatamente a Polícia Militar, que compareceu ao local e demos o flagrante do meliante aqui com dois indivíduos dentro da igreja", disse o secretário da irmandade.





Na tentativa de fugir, os homens deixaram pertences para trás. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.