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Entre Anchieta e Iconha

Motociclista morre em acidente com van na BR 101 no Sul do ES

Publicado em

16 mai 2026 às 21:14
Motociclista morre em acidente em Iconha
Motociclista morre em acidente em Iconha Redes sociais

Um motociclista morreu após bater de frente com uma van no km 374, da BR 101, entre Anchieta e Iconha, no Sul do Espírito Santo, no final da tarde deste sábado (16). O trânsito foi totalmente interditado.


Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima faleceu no local. O piloto viajava sozinho. Não haviam ocupantes na van e o motorista não se feriu. 

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada para o acidente e o corpo será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. 

Segundo a Ecovias, concessionária da rodovia, a ocorrência foi registrada às 17h33. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária.


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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro São Conrado

Dois homens são assassinados a tiros dentro de carro em Vila Velha

Publicado em 16/05/2026 às 18:51
Dois homens são mortos a tiros dentro de carro em Vila Velha
Dois homens são mortos a tiros dentro de carro em Vila Velha Leitor A Gazeta

Dois homens foram mortos a tiros dentro de um carro na manhã deste sábado (16), no bairro São Conrado, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o veículo onde as vítimas estavam ficou com diversas marcas de disparos. O nome das vítimas e a possível causa dos assassinatos não foram reveladas pelas autoridades.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Briga

Justiça mantém preso policial penal que atirou em empresário no Centro de Vitória

Publicado em 16/05/2026 às 14:47
Policial penal Júlio César Fiorotti, de 53 anos
Policial penal Júlio César Fiorotti, de 53 anos Reprodução

A Justiça do Espírito Santo converteu em prisão preventiva a detenção do policial penal Júlio Cesar Fiorotti, de 53 anos, preso após balear um empresário de 52 anos durante uma discussão no Centro de Vitória. A decisão foi proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia na sexta-feira (15).


O caso aconteceu no início da noite de quarta-feira (13). O empresário foi baleado após um desentendimento enquanto os dois comiam churrasquinho.


De acordo com a decisão, não foram identificadas irregularidades formais ou materiais no auto de prisão do policial. 


A Justiça destacou ainda a gravidade concreta dos fatos, ressaltando que houve disparo de arma de fogo em via pública, o que resultou em lesões na vítima e colocou em risco a integridade física das pessoas que estavam no local no momento da confusão.


Segundo o tribunal, medidas cautelares diferentes da prisão foram consideradas insuficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Violência

Mulher é assassinada a tiros em Cachoeiro; enteado é suspeito do crime

Publicado em 16/05/2026 às 12:09

Uma mulher, identificada como Flaviana Granzieiri, de 46 anos, foi morta a tiros no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite de sexta-feira (15). O principal suspeito do crime é o enteado da vítima.


A Polícia Militar foi acionada após a mulher dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa. No local, a equipe médica informou que a vítima chegou com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, mas não resistiu aos ferimentos. 

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), no município.

Após buscas na região, nenhum suspeito foi localizado pela PM. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

Flaviana Granzieiri, de 46 anos, foi morta a tiros em Cachoeiro de Itapemirim
Flaviana Granzieiri, de 46 anos, foi morta a tiros em Cachoeiro de Itapemirim Redes sociais
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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Polícia

Mulher é detida suspeita de furtar roupas em shopping de Vitória

Publicado em 16/05/2026 às 12:03

Uma mulher de 42 anos foi detida na noite de sexta-feira (15) suspeita de furtar roupas em um shopping localizado na Enseada do Suá, em Vitória. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM).


Segundo a PM, a gerente de uma das lojas informou que a suspeita foi abordada após deixar o estabelecimento, depois que um sistema de controle de segurança apontou o furto de quatro itens. Durante as buscas nos pertences da mulher, os policiais encontraram os produtos subtraídos da loja e também outros dois vestidos que seriam de um segundo estabelecimento do shopping.


A suspeita foi conduzida para a delegacia da região. A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por furto e foi encaminhada na manhã deste sábado (16) ao presídio.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente de trabalho

Operador de máquina morre após cair em ribanceira em Presidente Kennedy

Publicado em 16/05/2026 às 11:46

Um operador de máquina morreu após um acidente de trabalho na tarde desta sexta-feira (15), na localidade de Rebentão, zona rural de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Mazarope Machado Alvarenga de 46 anos, que manobrava o veículo para sair do local na hora do acidente. 


De acordo com a Polícia Militar, o trabalhador manobrava uma retroescavadeira quando perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira. Com o impacto, ele foi arremessado para fora da máquina.

Operador de máquina morre após acidente de trabalho em Presidente Kennedy
Operador de máquina morre após acidente de trabalho em Presidente Kennedy Divulgação - Polícia Militar

Devido à dificuldade de acesso ao local, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para auxiliar no resgate. Os militares seguiram a pé por terreno acidentado e trecho de mata fechada até o ponto onde estava a retroescavadeira. Mazarope foi encontrado a cerca de 10 metros do veículo.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou a morte ainda no local. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Crime

Milicianos são indiciados após cortar cabos de internet e ameaçar PM em Colatina

Publicado em 16/05/2026 às 10:55

A Polícia Civil do Espírito Santo concluiu as investigações sobre o corte criminoso de cabos de internet que afetou diversos bairros de Colatina. Segundo a corporação, o objetivo do grupo era forçar moradores a contratar serviços clandestinos controlados pela organização.


De acordo com a investigação, o esquema era liderado por Hugo Henrique dos Santos, conhecido como “HG”, apontado como traficante  Ainda segundo a polícia, o grupo atuava com divisão de tarefas e uso de intimidação armada, características semelhantes às de milícia privada.


Durante os trabalhos de reparo da rede, os suspeitos teriam feito ameaças diretas a um sargento da Polícia Militar e aos familiares dele. Em fevereiro deste ano, os investigados foram presos por tráfico de drogas. Na ocasião, as investigações apontaram que cerca de 600 famílias ficaram sem conexão após ação dos criminosos. 


Todos os investigados foram indiciados por organização criminosa, dano qualificado, interrupção de serviço essencial e ameaça. A Polícia Civil informou que representou pela prisão preventiva dos envolvidos, com o objetivo de garantir a ordem pública. A corporação destacou que segue atuando no combate a grupos que tentam impor controle territorial e explorar a população.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Após intimações

Projeto Recupera já devolveu mais de 1,3 mil celulares aos donos no ES

Publicado em 15/05/2026 às 21:34

Criado em julho de 2024, o Projeto Recupera já devolveu 1.302 celulares aos verdadeiros donos, sendo 242 neste ano, segundo a Polícia Civil. A operação é permanente e utiliza tecnologias avançadas de rastreamento, com o apoio de operadoras de telefonia e integração com outras forças de segurança.  Além da devolução às vítimas, a iniciativa coibe crime de receptação


Uma nova ação do projeto, voltado à localização, apreensão e restituição de celulares furtados, roubados ou extraviados, será realizada neste sábado (16). Foram enviadas 715 intimações, e a expectativa é de que 50 celulares sejam restituídos aos proprietários.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Previsão do tempo

Sul do ES recebe alerta para tempestade com risco de granizo neste fim de semana

Publicado em 15/05/2026 às 18:17
Alerta de perigo potencial para tempestade (nível amarelo) em 16 cidades do Sul do Espírito Santo é válido da 0h deste sábado (16) até as 23h59 de domingo (17)
Alerta de perigo potencial para tempestade em 16 cidades do Sul do ES Reprodução | Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade (nível amarelo) em 16 cidades do Sul do Espírito Santo, válido da 0h deste sábado (16) até as 23h59 de domingo (17). A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o Inmet, o risco é considerado baixo, mas há possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos pontuais.


Cidades incluídas no alerta:
  • Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Recomendações do Inmet:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores.
  • Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Atropelamento

Carro passa por cima de criança e depois atinge casa em Cachoeiro

Publicado em 15/05/2026 às 18:06

Uma criança foi atropelada por um carro que também atingiu uma casa no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 14h da quinta-feira (15) e foi flagrado por câmeras de videomonitoramento (veja acima).  


Josiane Simão é mãe de Arthur Henrique, de 9 anos, e contou que ele passa bem após o acidente. O menino foi socorrido pelo Samu/192 e levado ao Hospital Infantil da cidade. Os exames não apontaram ferimentos graves e ele recebeu alta no mesmo dia.

Artur que foi atropelado por carro ao lado da mãe, Josiane
Artur que foi atropelado por carro ao lado da mãe, Josiane Mariana Couto

“Nem passou nada na cabeça, eu fiquei em desespero mesmo. Porque me ligaram, falaram que ele sofreu um acidente e que atropelaram ele. Fiquei em desespero ao saber. No hospital ele fez o raio-x, mas graças a Deus não constatou nenhuma fratura, não aconteceu nada, graças a Deus, foi um milagre de Deus na vida dele.”, disse Josiane. 


O veículo, um Chevrolet Corsa Classic, atingiu a parede do quarto da dona de casa Thaís Corrêa, de 35 anos. Ela conta que estava com a filha bebê quando ouviu o forte impacto e olhou pela janela, por onde viu muita fumaça. Ao sair para tentar ajudar a motorista ferida, ela também soube do atropelamento.

Após atropelar criança, carro atingiu parede de quarto onde mãe e bebê estavam
Após atropelar criança, carro atingiu parede de quarto onde mãe e bebê estavam Montagem A Gazeta | Thaiz Corrêa

A batida danificou principalmente o portão da casa, que foi consertado pela própria família de Thaís. “Minha cama estava encostada justamente na parede onde o carro bateu. Se não tivesse esse reforço, o carro teria entrado dentro do meu quarto”, disse a moradora.


A Polícia Militar foi procurada para mais detalhes sobre o caso. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Quando ia embarcar

Estelionatário de São Paulo é preso na Rodoviária de Vitória

Publicado em 15/05/2026 às 17:00

Um estelionatário, de 73 anos, foi detido na Rodoviária de Vitória na noite desta quinta-feira (14). Conforme a Guarda Municipal, ele era considerado foragido da Justiça desde agosto do ano passado. O homem foi abordado pelos agentes no momento em que embarcava em um ônibus com destino a São Paulo.


O idoso havia contra ele um mandado de prisão expedido pelo Júri de Execuções de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, com pena restante de dois anos e oito meses.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
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