Mulher é assassinada a tiros em Cachoeiro; enteado é suspeito do crime

Uma mulher de 46 anos foi morta a tiros no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite de sexta-feira (15). O principal suspeito do crime é o enteado da vítima. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.





A Polícia Militar foi acionada após a mulher dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa. No local, a equipe médica informou que a vítima chegou com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, mas não resistiu aos ferimentos.



Após buscas na região, nenhum suspeito foi localizado pela PM. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), no município.