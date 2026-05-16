Reduzir a maioridade penal não resolve a violência

A recorrente proposta de redução da maioridade penal no Brasil ressurge, quase sempre, impulsionada por casos de grande repercussão. No entanto, uma análise mais cuidadosa do tema revela que essa medida tende a atacar efeitos, e não as causas estruturais da criminalidade.





Do ponto de vista jurídico, há um obstáculo relevante: a Constituição Federal estabelece garantias consideradas cláusulas pétreas, o que limita alterações por meio de emenda constitucional. A responsabilização penal de menores de 18 anos, portanto, é tema controverso e exigiria mudanças profundas no ordenamento constitucional.





Além disso, os dados disponíveis não sustentam a percepção de que adolescentes são os principais responsáveis pela violência. Informações de órgãos de segurança pública indicam que a participação de jovens entre 16 e 18 anos nos crimes no país é proporcionalmente reduzida, especialmente nos crimes contra a vida. A maioria dos atos infracionais cometidos por adolescentes está relacionada a crimes patrimoniais e ao envolvimento com o tráfico de drogas.



