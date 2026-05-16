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Rivelino Amaral

Artigo de Opinião

É professor de Direito Penal
Rivelino Amaral

Reduzir a maioridade penal não resolve a violência

A redução da maioridade penal se apresenta como uma resposta simplista a um problema complexo. A segurança pública dificilmente será alcançada por meio de soluções imediatistas
Rivelino Amaral
É professor de Direito Penal

Publicado em 16 de Maio de 2026 às 14:00

Publicado em 

16 mai 2026 às 14:00
A recorrente proposta de redução da maioridade penal no Brasil ressurge, quase sempre, impulsionada por casos de grande repercussão. No entanto, uma análise mais cuidadosa do tema revela que essa medida tende a atacar efeitos, e não as causas estruturais da criminalidade.

Do ponto de vista jurídico, há um obstáculo relevante: a Constituição Federal estabelece garantias consideradas cláusulas pétreas, o que limita alterações por meio de emenda constitucional. A responsabilização penal de menores de 18 anos, portanto, é tema controverso e exigiria mudanças profundas no ordenamento constitucional.

Além disso, os dados disponíveis não sustentam a percepção de que adolescentes são os principais responsáveis pela violência. Informações de órgãos de segurança pública indicam que a participação de jovens entre 16 e 18 anos nos crimes no país é proporcionalmente reduzida, especialmente nos crimes contra a vida. A maioria dos atos infracionais cometidos por adolescentes está relacionada a crimes patrimoniais e ao envolvimento com o tráfico de drogas.

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O contexto social desses jovens é determinante. O Brasil ainda convive com milhões de pessoas analfabetas, desigualdade extrema e ausência de políticas públicas eficazes. Muitos adolescentes em conflito com a lei são oriundos de ambientes marcados por vulnerabilidade, baixa escolaridade e carência afetiva. Nesse cenário, tornam-se alvos fáceis para a influência de adultos envolvidos na criminalidade.

Paralelamente, o sistema prisional brasileiro apresenta sinais claros de colapso. Com uma população carcerária de centenas de milhares de pessoas e um déficit expressivo de vagas, as prisões frequentemente operam acima da capacidade e enfrentam dificuldades estruturais. Esse ambiente pode favorecer a reprodução da violência e o fortalecimento de organizações criminosas, o que levanta dúvidas sobre a eficácia do encarceramento como solução isolada.
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Há ainda o custo econômico: manter um preso no sistema penitenciário representa um gasto mensal elevado para o Estado. Esses recursos poderiam ser direcionados à educação, prevenção e inclusão social, áreas que atuam diretamente nas causas da criminalidade.

Experiências internacionais também aparecem nesse debate. Políticas exclusivamente punitivas voltadas a adolescentes não têm apresentado resultados consistentes na redução da violência. Em contrapartida, iniciativas focadas em educação, redução das desigualdades e inclusão social tendem a produzir impactos mais duradouros na diminuição dos índices de criminalidade.

Diante disso, a redução da maioridade penal se apresenta como uma resposta simplista a um problema complexo. A segurança pública dificilmente será alcançada por meio de soluções imediatistas, mas sim por estratégias estruturais que priorizem educação, prevenção e oportunidades.

Punir pode ser mais fácil. Educar, no entanto, é o caminho que realmente transforma.

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