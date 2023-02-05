O crime no Sambão e a redução da maioridade penal

Homicídio por arma de fogo ocorrido no Sambão do Povo Crédito: Vitor Jubini

Contudo, mesmo que o Judiciário possa concordar comigo, a lei não permite dar um tratamento diferenciado ao caso dele. O tempo máximo de internação é manifestamente insuficiente, a custódia estatal provisória também é extremamente limitada. Tais mecanismos legais bastariam para um adolescente envolvido em furtos, mas a equiparação é absurda.

Não é uma boa ideia uma simples redução da maioridade penal. É importante frisar que, para a quase totalidade dos adolescentes em conflito com a lei, o ECriad está bem estruturado e dosado. Precisamos aprender a ser uma sociedade seletiva e sempre reservar tanto os recursos públicos como as penas mais rigorosas para as violências excepcionais e prioritárias. Se quisermos ser muito severos com todo mundo, acabamos não conseguindo isso com ninguém.

Não dá para dizer que alguém com 17 anos não se dá conta da gravidade de tirar a vida alheia. E qualquer criança tem noção do que seja uma arma de fogo. Além disso, a agressividade e o desafio às normas e autoridades são traços muito frequentes em jovens e adolescentes.

Como não bastasse, as gangues preferem encarregar os menores do “serviço sujo” exatamente porque o tratamento legal para eles é exageradamente brando. Em outras palavras, há uma série de fatores contribuindo para o envolvimento de pessoas com menos de 18 anos em assassinatos e é óbvio que estas sabem muito bem o que estão fazendo.

Uns defendem reduzir a maioridade penal em geral, outros se opõem veementemente. Cada corrente tem razão sob um ponto de vista. De um lado, não interessa à sociedade criar despesas e aumentar a superlotação seja do sistema carcerário, seja do socioeducativo, e nem seria essa uma política justa ou sequer eficiente para lidar com infrações de menor impacto.

De outro, não podemos continuar com essa leniência legal perante atos brutais e chocantes como este que andamos lendo nos jornais desta semana. Há um meio termo entre esses posicionamentos, que pode proteger muito melhor as pessoas sem tentar usar uma mão de ferro (enferrujada) com todos os adolescentes, a um custo econômico e sociável impagável.