Pedro Henrique, de 20 anos, filho da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto Crédito: Arquivo pessoal

O adolescente, de 17 anos, apreendido como suspeito de ter assassinado o jovem Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos , no Sambão do Povo, confessou o crime e declarou ainda já ter matado outras duas pessoas antes dessa ocorrência. Investigações da Polícia Civil mostram também que ele participou da tentativa de homicídio de outros dois indivíduos. Mesmo com a extensa ficha criminal, ele estava em liberdade.

O coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, afirmou que o adolescente teve um primeiro mandado de busca e apreensão expedido em 2020, por tentativa homicídio. Ele chegou a ser localizado e ficou apreendido até novembro de 2021. A Polícia Civil não informou por qual motivo ele foi liberado.

"Tem um segundo mandado de busca e apreensão, também por homicídio, aí esse mandado vence, e tem um terceiro mandado por dupla tentativa de homicídio, o que estava aberto, ainda em vigor", evidenciou Ramalho.

"Então, quando ele é preso hoje, é preso pelo cumprimento de busca e apreensão por essa dupla tentativa e pelo homicídio do jovem Pedro, que não tem nenhum envolvimento com o tráfico de entorpecentes, nenhuma passagem pela polícia", finalizou o secretário.

Your browser does not support the audio element. Adolescente que já matou dois confessa que atirou em jovem no Sambão

Camisa de futebol pode ter motivado briga

O delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória , explicou que há a informação, inclusive nos vídeos registrados na confusão , de que o jovem morto estava vestido com uma camisa branca de um time de futebol do Rio de Janeiro, com o número dois nas costas.

Essa situação gerou uma tensão entre familiares que estavam próximos de Pedro Henrique Crizanto e que, comprovantemente, não têm nenhum envolvimento com crimes, e suspeitos de ligação com o tráfico de drogas do morro de Alagoano. "É sabido que integrantes do tráfico do morro do Alagoano se intitulam 'três'. A princípio, a discussão começou com uma garrafa jogada em um dos integrantes que estava com a vítima, daí surgiu esse afrontamento", afirmou o delegado.

Em meio a confusão, Pedro Henrique Crizanto acertou e derrubou a arma do adolescente com um capacete. Neste momento, o menor de idade atirou contra a cabeça da vítima, matando-o.

Pedro Henrique, de 20 anos, filho da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto Crédito: Arquivo pessoal

Adolescente confessa crime

O adolescente foi localizado pela Polícia Civil em um Motel, no bairro Rio Branco, em Cariacica , onde estava com a namorada, de 15 anos. O rapaz já tinha passagens por outros dois homicídios, era alvo de um mandado de busca e apreensão e confessou o crime da última quarta-feira (1).

Segundo o delegado Tarcisio Otoni, titular do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), o casal foi localizado pelo serviço de inteligência da Polícia Civil. "Identificamos e passamos a monitorar as informações, uma dessas dizia que ele iria para um motel em Cariacica, para pernoitar e ficar em contante mudança", explicou.

Morte do jovem

Pedro Henrique Crizanto foi morto com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (1º), durante os ensaios técnicos das escolas de samba no Sambão do Povo , em Vitória . O rapaz era filho da vereadora Patricia Crizanto (PSB), da Câmara de Vila Velha.

Segundo informações do repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, que acompanhava o ensaio, teve, a princípio, uma confusão generalizada ao lado da concentração, no momento em que a escola Mocidade Unida da Glória (MUG) tocava e estava pronta para entrar na avenida. Houve correria e foi ouvido um disparo de arma de fogo. Em seguida, o jovem foi encontrado morto, bem na entrada do Sambão do Povo.

"Trabalhador e carinhoso", dizem pais sobre jovem

Em nota divulgada à imprensa e familiares, a mãe de Pedro Henrique, Patrícia Crizanto, e o pai, Wesley Caetano da Victoria, lembram do filho como um jovem muito amado, trabalhador e respeitoso. "Para nós, não há o que falar neste momento, apenas viver a dor e esperar por justiça", afirmam.