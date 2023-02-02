Vídeo mostra confusão no momento em que jovem é morto no Sambão do Povo

Imagens registradas pela TV Gazeta e por foliões que acompanhavam os ensaios técnicos das escolas de samba na noite dessa quarta-feira (1), no Sambão do Povo, mostram uma confusão generalizada no local pouco antes da morte de Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos. O rapaz era filho da vereadora Patricia Crizanto (PSB), da Câmara de Vila Velha.
O repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, acompanhava o ensaio e percebeu a confusão ao lado da concentração, no momento em que a Mocidade Unida da Glória (MUG) tocava e estava pronta para entrar na avenida. O jovem aparece de camiseta branca, com o número dois escrito na parte de trás.
Um vídeo feito por um folião mostra Pedro Henrique dando socos em outros homens, durante uma briga. Perto, uma multidão acompanhava o ensaio técnico. No momento em que o disparo é ouvido, o pânico se estabelece e as pessoas começam a gritar e correr, tentando se afastar do local.
As imagens mostram, por fim, uma viatura da Guarda Municipal de Vitória se aproximando do ponto onde houve o assassinato, e a vítima já caída no chão, sem vida. Até o momento, não há informações sobre motivação do crime nem detenção de suspeitos.
O que diz a Prefeitura de Vitória
Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que, em virtude dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, o patrulhamento no local foi ampliado e intensificado. "As viaturas estão estrategicamente posicionadas no início e no final do Sambão", declarou em nota.
"Além disso, agentes da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) fazem o patrulhamento preventivo no entorno da passarela do samba. O esquema especial de Carnaval tem como objetivo garantir a segurança dos foliões e componentes", finalizou o texto.