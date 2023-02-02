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Filho de vereadora

Vídeo mostra confusão no momento em que jovem é morto no Sambão do Povo

Pedro Crizanto, de 20 anos, morreu após levar um tiro na cabeça; briga aconteceu na área de concentração da avenida, na noite dessa quarta-feira (1)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 fev 2023 às 08:24

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 08:24

Imagens registradas pela TV Gazeta e por foliões que acompanhavam os ensaios técnicos das escolas de samba na noite dessa quarta-feira (1), no Sambão do Povo, mostram uma confusão generalizada no local pouco antes da morte de Pedro Henrique Crizanto, de 20 anos. O rapaz era filho da vereadora Patricia Crizanto (PSB), da Câmara de Vila Velha. 
O repórter-fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta, acompanhava o ensaio e percebeu a confusão ao lado da concentração, no momento em que a Mocidade Unida da Glória (MUG) tocava e estava pronta para entrar na avenida. O jovem aparece de camiseta branca, com o número dois escrito na parte de trás.
Um vídeo feito por um folião mostra Pedro Henrique dando socos em outros homens, durante uma briga. Perto, uma multidão acompanhava o ensaio técnico. No momento em que o disparo é ouvido, o pânico se estabelece e as pessoas começam a gritar e correr, tentando se afastar do local.
As imagens mostram, por fim, uma viatura da Guarda Municipal de Vitória se aproximando do ponto onde houve o assassinato, e a vítima já caída no chão, sem vida. Até o momento, não há informações sobre motivação do crime nem detenção de suspeitos.
Pedro Henrique, de 20 anos, filho da vereadora de Vila Velha Patrícia Crizanto
Pedro Henrique, de 20 anos, filho da vereadora de Vila Velha Patricia Crizanto Crédito: Reprodução

O que diz a Prefeitura de Vitória 

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que, em virtude dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, o patrulhamento no local foi ampliado e intensificado. "As viaturas estão estrategicamente posicionadas no início e no final do Sambão", declarou em nota.
"Além disso, agentes da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) fazem o patrulhamento preventivo no entorno da passarela do samba. O esquema especial de Carnaval tem como objetivo garantir a segurança dos foliões e componentes", finalizou o texto.

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