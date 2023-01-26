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Sambão do Povo

Homem se passa por delegado e assedia passistas em ensaio em Vitória

De acordo com testemunhas, o suspeito disse estar armado; ele acabou preso em flagrante por embriaguez ao volante e desacato nessa quarta-feira (25)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

26 jan 2023 às 11:40

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 11:40

Abordagem da PM.
Homem que dizia ser delegado assediou passistas da escola de samba Andaraí durante a concentração para o ensaio técnico no Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
Um homem foi preso após assediar passistas durante o ensaio técnico de uma escola de samba, na noite dessa quarta-feira (25), no Sambão do Povo, em Vitória. Segundo testemunhas, o homem se passou por delegado e disse que estaria em posse de uma arma de fogo. Ele acabou preso.
De acordo com quem estava no local, não havia policiamento na concentração, somente bloqueio no trânsito. Por isso, os próprios componentes da Andaraí acionaram a Polícia Militar, que se dirigiu até o local e abordou o suspeito quando ele estava indo na direção de um carro, na tentativa de sair da região.
Durante a revista, os policiais encontraram, no banco traseiro do veículo, uma arma de airsoft sem a devida documentação. O homem estava agitado e com sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico (alcoólico), olhos vermelhos, dificuldade na fala e comportamento arrogante.
Homem de camisa preta é convencido a se retirar do local por membros da diretoria da escola.
Homem sendo contido por integrantes da escola Andaraí, no Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
Ainda segundo a PM, ele não obedeceu às ordens policiais, se recusou a fazer o teste do bafômetro e não quis assinar o respectivo termo de recusa, sendo algemado e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.
Polícia Civil disse que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e desacato. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O nome dele não foi divulgado.

Policiamento no Sambão do Povo

Questionada pela reportagem sobre o policiamento na região, a Polícia Militar afirmou que tem auxiliado. "Porém, as guarnições também fazem o patrulhamento nos arredores, sendo que a atribuição de permanecer em ponto-base no local é da Guarda Municipal de Vitória."
A Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu) informou que, em virtude dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, o patrulhamento no local foi ampliado e intensificado. "As viaturas estão estrategicamente posicionadas no início e no final do Sambão. Além disso, agentes fazem o trabalho preventivo no entorno da passarela. O esquema especial de carnaval tem como objetivo garantir a segurança dos foliões e componentes", garantiu.
A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), disse, por meio de nota, que no momento que identificou a situação, interrompeu o ensaio técnico em busca de apoio, e acionou a Polícia Militar, que tomou as devidas providências. "A Liga repudia qualquer situação como esta, e ressalta que é contra todo tipo de assédio, abuso, entre outras situações semelhantes, e principalmente dentro do Carnaval de Vitória, que é uma festa popular, que valoriza as comunidades, a diversidade e responsabilidade social", destacou. 

Atualização

26/01/2022 - 2:30
Após publicação desta reportagem, a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) enviou uma nota se posicionando sobre o caso. O texto foi atualizado. 

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