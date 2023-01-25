Um detento do sistema prisional de Guarapari tentou fugir na tarde desta quarta-feira (25), enquanto seguia para um atendimento médico na UPA do município, que fica no bairro Ipiranga. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o homem conseguiu quebrar o marca-passo (par de algema usada nas pernas) e empreendeu fuga ao descer da viatura.
A pasta destacou ainda que o interno está custodiado no Centro de Detenção Provisória da cidade. A ocorrência está em andamento na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.
De acordo com a Sejus, o interno responde pelos artigos 121 – homicídio simples – e 157 – furto e roubo – do Código Penal. Ele deu entrada no sistema prisional em 19 de abril de 2018.
Procurada, a Polícia Militar destacou que apenas prestou apoio à ocorrência.
Detento quebra algemas e tenta fugir em frente à UPA de Guarapari