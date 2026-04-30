Futebol capixaba

Porto Vitória empata com Tocantinópolis e se despede da Copa Verde

Time capixaba acabou na quarta colocação do Grupo Centro-Oeste B do torneio

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 21:18

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

29 abr 2026 às 21:18
Porto Vitória x Tocantinópolis - Copa Verde
Porto Vitória x Tocantinópolis - Copa Verde Alef Jordan/Capixaba News

Porto Vitória empata com o Tocantinópolis na quinta e última rodada do Grupo Centro-Oeste B da Copa Verde. A partida terminou igualada no placar em 1 a 1, no estádio Kleber Andrade, na noite desta quarta-feira, resultado que não foi o suficiente para o time capixaba avançar para as semifinais da competição. Natan Bahia foi o autor do gol para o Verdão, enquanto Lucas Eduardo deixou tudo igual no confronto.


Como foi o jogo entre Porto Vitória e Tocantinópolis?


O primeiro tempo foi equilibrado, com o Porto Vitória tendo mais iniciativa ofensiva, mas criando poucas chances claras no início, enquanto o Tocantinópolis respondeu com jogadas em velocidade, principalmente com Allan, e chegou a assustar em finalização defendida por Aydhan. Com o passar dos minutos, o Porto cresceu no jogo e passou a pressionar mais, criando boas oportunidades, como em jogada de Adriano Bispo e em finalização perigosa que passou perto do gol. A insistência foi recompensada aos 38 minutos, quando Natan Bahia aproveitou rebote do goleiro Luciano e abriu o placar.


O segundo tempo foi bastante movimentado, com o Porto Vitória pressionando desde o início e criando boas chances, principalmente com Luiz Henrique e Victor Rangel, pararam em boas defesas do goleiro Luciano. Apesar do volume ofensivo do Porto, quem marcou foi o Tocantinópolis. Aos 30 minutos, Lucas Eduardo aproveitou erro do goleiro Aydhan, driblou e deixou tudo igual. Após o empate, o Porto voltou a pressionar e teve oportunidades claras para desempatar, incluindo uma grande chance desperdiçada por Luiz Henrique já na reta final, mas esbarrou na falta de pontaria e na defesa adversária. O Tocantinópolis também tentou responder, mas sem sucesso, e o jogo terminou empatado após um segundo tempo intenso e cheio de oportunidades.


Classificação e próximos jogos?


Com o empate, o Porto Vitória terminou na quarta colocação do Grupo, empatado em pontos com o Atlético-GO, e atrás do Anápolis e Gama, que avançaram de fase. O Tocantinópolis se despede na quinta posição, sem nenhuma vitória no torneio.


O Porto Vitória volta a campo na quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Rio Branco-ES, pela Copa Espírito Santo. Já o Tocantinópolis recebe a Tuna Luso, no sábado, às 18h, pela Série D.


