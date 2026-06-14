Nomes que viraram ruas: livro revela personagens marcantes de Muniz Freire

Quem foram as pessoas que deram nome às ruas, praças e avenidas de Muniz Freire? É a partir dessa pergunta que o historiador Herbert Soares conduz os leitores em "Biografia das vias públicas de Muniz Freire", obra que resgata histórias pouco conhecidas e ajuda a reconstruir a memória do município capixaba por meio de seus espaços urbanos.





Natural de Muniz Freire e mestre em História pela Ufes, o autor lança o livro no próximo dia 26 de junho, no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES), no Centro de Vitória. O evento é gratuito e aberto ao público.





Ao longo da obra, Herbert apresenta as trajetórias dos personagens homenageados nas vias públicas da cidade, revelando episódios marcantes da história local. Entre eles estão nomes ligados à luta contra a escravidão, o primeiro deputado estadual eleito pelo município e até um morador que se tornou alvo da ditadura militar.





Mais do que um catálogo de ruas, o livro propõe um reencontro de Muniz Freire com sua própria história, mostrando como a memória de uma cidade permanece viva em seus endereços.