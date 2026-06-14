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Lançamento

Nomes que viraram ruas: livro revela personagens marcantes de Muniz Freire

Mestre em História revela proposta de manter viva a cidade por meio de suas vias
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 08:00

Ruas e avenidas são protagonistas de nova história
Ruas e avenidas são protagonistas de nova história Marllon Rocha

Quem foram as pessoas que deram nome às ruas, praças e avenidas de Muniz Freire? É a partir dessa pergunta que o historiador Herbert Soares conduz os leitores em "Biografia das vias públicas de Muniz Freire", obra que resgata histórias pouco conhecidas e ajuda a reconstruir a memória do município capixaba por meio de seus espaços urbanos.


Natural de Muniz Freire e mestre em História pela Ufes, o autor lança o livro no próximo dia 26 de junho, no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES), no Centro de Vitória. O evento é gratuito e aberto ao público.


Ao longo da obra, Herbert apresenta as trajetórias dos personagens homenageados nas vias públicas da cidade, revelando episódios marcantes da história local. Entre eles estão nomes ligados à luta contra a escravidão, o primeiro deputado estadual eleito pelo município e até um morador que se tornou alvo da ditadura militar.


Mais do que um catálogo de ruas, o livro propõe um reencontro de Muniz Freire com sua própria história, mostrando como a memória de uma cidade permanece viva em seus endereços.

Há um desconhecimento total da história local. As pessoas passam pelas ruas e sequer imaginam o que já ocorreu ali, quais são os personagens que dão nome a essas vias. E porque a partir dos personagens, foi possível descrever episódios que se misturam com eventos estaduais e nacionais

Hebert Soares Historiador e escritor

A publicação estará disponível nos formatos impresso, e-book e audiolivro, ampliando o acesso ao conteúdo e fortalecendo a preservação da memória local.

SERVIÇO:

Data: 19 de junho (sexta-feira)

Local: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Rua Sete de Setembro, 414 - Centro, Vitória 

Horário: 18h30 

Entrada: gratuita.

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