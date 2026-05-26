Entre livros, guitarras e afetos: a despedida de um professor

O Programa de Pós-Graduação (PPGD) da FDV se despediu de João Maurício Adeodato, um professor excepcional, um orientador cuidadoso, rigoroso, dedicado e paciente. Um pesquisador reconhecido internacionalmente, um intelectual refinado do qual tínhamos orgulho de dizer “é nosso professor”.
Nunca mais o veremos caminhando pela praça da FDV, ministrando aula na sala 4, dando uma risada leve e descontraída na sala dos professores durante os intervalos. Nunca mais o teremos nas reuniões de professores com seu sotaque característico e tom conciliador, trazendo a voz da experiência e a tranquilidade de quem já viveu muito e viu de tudo na academia.
Pesquisador 1A do CNPq, o mais elevado grau, sempre lembrado por sua teoria retórica sofisticada e desafiadora. Nunca mais os almoços de sexta com os alunos amigos, eternos discípulos da filosofia e da vida.
Nunca mais as festas de final de ano e os momentos descontraídos que, apesar de poucos, foram muito intensos, nesses 26 anos de FDV.
Jamais será possível substituí-lo. Nós não queremos substituir João Maurício.
Sua grandeza e refinamento intelectual são insubstituíveis. Sua amizade, fidelidade e carinho por Abikair e pela FDV são características a serem lembradas com emoção e esperança de que o tempo dos afetos, do companheirismo e da fraternidade que se mantêm a despeito das intempéries e da distância, ainda vige e pode nos alimentar o espírito, devendo servir de exemplo em tempos de frágeis laços de afeição e de companheirismo.
João Maurício, um homem sensível, aliou intelectualidade com uma sensibilidade artística invejável.
As guitarras, que devem estar espalhadas pela casa em Recife, servirão de doces lembranças à Cristina, que, na despedida, traz no peito uma pequena guitarra broche, como tributo ao roqueiro com quem compartilhou a vida e as delícias de viver um amor duradouro e leve, mediado por saberes e música, na medida certa.
Nunca mais teremos a presença física de João Maurício, mas teremos seu pensamento, sua mente brilhante e refinada, difundida em sua vasta, profunda e metódica obra que continuará a chegar até nós sob a forma de livros e artigos que nos trarão lembranças do que um homem é capaz de fazer com sua inteligência, sua dedicação e sua sensibilidade.
Para além dos livros, João ficará eternizado na memória de cada um e cada uma com quem compartilhou o mundo da vida.