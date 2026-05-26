Entre livros, guitarras e afetos: a despedida de um professor

Pesquisador 1A do CNPq, o mais elevado grau, sempre lembrado por sua teoria retórica sofisticada e desafiadora. Nunca mais os almoços de sexta com os alunos amigos, eternos discípulos da filosofia e da vida.





Nunca mais as festas de final de ano e os momentos descontraídos que, apesar de poucos, foram muito intensos, nesses 26 anos de FDV.





Jamais será possível substituí-lo. Nós não queremos substituir João Maurício.





Sua grandeza e refinamento intelectual são insubstituíveis. Sua amizade, fidelidade e carinho por Abikair e pela FDV são características a serem lembradas com emoção e esperança de que o tempo dos afetos, do companheirismo e da fraternidade que se mantêm a despeito das intempéries e da distância, ainda vige e pode nos alimentar o espírito, devendo servir de exemplo em tempos de frágeis laços de afeição e de companheirismo.





João Maurício, um homem sensível, aliou intelectualidade com uma sensibilidade artística invejável.