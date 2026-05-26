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Coluna Leonel Ximenes

Protesto e denúncia: a IA está esculhambando o maior símbolo do ES

Grupo de artistas lançou movimento contra as agressões visuais ao Convento da Penha

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

26 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagem gerada por Inteligência Artificial (IA) que posiciona o Convento da Penha em local estranho à realidade
Imagem gerada por Inteligência Artificial (IA) que posiciona o Convento da Penha em local estranho à realidade IA

Um grupo de artistas, produtores, agitadores culturais e empreendedores reunido no Coletivo Criativo Prainha está lançando um movimento de protesto contra a má utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) que, na visão do colegiado, está “deformando” e “agredindo” o patrimônio histórico e cultural de Vila Velha.


Maior monumento religioso do Espírito Santo e símbolo do Estado e da cidade de Vila Velha, o Convento da Penha, denuncia o grupo de artistas e empreendedores, é o maior alvo das intervenções desastrosas da IA. 


O tema ganhou tanta relevância que nesta terça-feira (26), às 18h30, na Pousada Vilazinha (Rua Vinte e Três de Maio, 120, na Prainha), haverá uma reunião - aberta ao público - para discutir o movimento de valorização da memória, da paisagem e da identidade cultural de Vila Velha.

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“Nos últimos anos, temos acompanhado a proliferação de intervenções visuais, elementos gráficos, sinalizações, estruturas temporárias e representações imagéticas que destoam da arquitetura original do Convento e de seu contexto paisagístico. Muitas dessas ações, ainda que bem-intencionadas, acabam produzindo ruído visual, descaracterizando a leitura histórica do monumento e enfraquecendo a força estética que tornou este lugar único”, afirma o manifesto do Coletivo Criativo Prainha.


De acordo com os artistas, a representação gráfica do Convento da Penha, pela sua beleza intrínseca, não requer recursos digitais que descaracterizam o símbolo maior do povo e referência histórica dos capixabas.


“A arquitetura do Convento da Penha é resultado de uma construção histórica marcada pela simplicidade, pela proporção e pela harmonia com a natureza. Sua beleza não depende de excessos, adornos contemporâneos ou intervenções que disputem protagonismo com sua presença centenária. Pelo contrário: sua potência reside justamente na autenticidade e na relação equilibrada entre patrimônio, paisagem e espiritualidade”, destaca o Coletivo.

Outra representação gráfica do Convento estranhíssima, gerada por IA, esta por ocasião do aniversário de Vila Velha (23 de Maio)
Outra representação gráfica do Convento estranhíssima, gerada por IA, esta por ocasião do aniversário de Vila Velha IA

O grupo diz também que devem ser observados princípios para representar graficamente o santuário que recebe milhares de fiéis devotos de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo: “Defendemos que toda intervenção visual relacionada ao Convento da Penha - seja física, digital, institucional, promocional ou artística - respeite princípios fundamentais de preservação patrimonial, coerência estética e valorização da identidade cultural local”.


Em resumo: a beleza natural do Convento da Penha não precisa ser apagada pela má utilização da Inteligência Artificial. Neste caso, seria uma burrice natural.

Preservar a integridade visual do Convento da Penha significa proteger não apenas uma construção histórica, mas também a memória afetiva de gerações de capixabas, peregrinos e visitantes que reconhecem naquele horizonte um símbolo de pertencimento, fé e identidade

Coletivo Criativo Prainha 

Alguém é capaz de reconhecer esta paisagem como sendo Vila Velha?
Alguém é capaz de reconhecer esta paisagem como sendo Vila Velha? IA

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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