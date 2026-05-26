Protesto e denúncia: a IA está esculhambando o maior símbolo do ES

Um grupo de artistas, produtores, agitadores culturais e empreendedores reunido no Coletivo Criativo Prainha está lançando um movimento de protesto contra a má utilização de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) que, na visão do colegiado, está “deformando” e “agredindo” o patrimônio histórico e cultural de Vila Velha.





Maior monumento religioso do Espírito Santo e símbolo do Estado e da cidade de Vila Velha, o Convento da Penha, denuncia o grupo de artistas e empreendedores, é o maior alvo das intervenções desastrosas da IA.





O tema ganhou tanta relevância que nesta terça-feira (26), às 18h30, na Pousada Vilazinha (Rua Vinte e Três de Maio, 120, na Prainha), haverá uma reunião - aberta ao público - para discutir o movimento de valorização da memória, da paisagem e da identidade cultural de Vila Velha.