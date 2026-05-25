Cidade no ES captura centenas de escorpiões e emite alerta vermelho

A Prefeitura de Presidente Kennedy emitiu um alerta vermelho após capturar centenas de escorpiões em diferentes áreas do município, principalmente na sede. A administração admite que foram muitos aracnídeos encontrados em um curto espaço de tempo e registrou o aumento de solicitações para capturas desses animais.
Segundo a Vigilância Ambiental municipal, com a aproximação do período de reprodução, conhecido como “andada dos escorpiões”, a tendência é de aumento na circulação desses animais.
“Nessa fase, eles deixam seus abrigos em busca de alimento e parceiros, o que eleva significativamente as chances de aparecimento dentro de residências, quintais e terrenos baldios. O risco de acidentes também cresce, principalmente entre crianças e idosos, que são mais vulneráveis às complicações causadas pela picada”, alerta a Vigilância.
AJUDA DA POPULAÇÃO
O órgão destaca que a colaboração da população é fator fundamental no reforço de combate aos escorpiões e dá algumas orientações: “Manter quintais limpos, evitar o acúmulo de entulho, folhas, restos de construção e lixo doméstico são medidas essenciais, já que esses materiais servem de abrigo para baratas - principal alimento dos escorpiões - e criam ambientes ideais para sua proliferação. Terrenos sujos e malcuidados contribuem diretamente para o aumento da infestação”.
Para evitar acidentes com esses aracnídeos, a Vigilância Ambiental da Prefeitura de Presidente Kennedy pede que a população se previna e redobre os cuidados neste período de reprodução, que é o de maior infestação.
“Ao identificar a presença de escorpiões, a orientação é não tentar capturá-los e acionar imediatamente a Vigilância Ambiental para o recolhimento seguro. A participação de cada morador é fundamental para reduzir os riscos e proteger toda a comunidade”, destaca.
Todos os escorpiões possuem veneno, mas a toxicidade varia de acordo com a espécie. No Brasil, o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus) é a espécie que mais preocupa, pois seu veneno é altamente tóxico e pode ser fatal, especialmente para crianças e idosos.
CARACTERÍSTICAS DO ESCORPIÃO
Hábitos: São animais noturnos, que se escondem durante o dia em locais escuros, úmidos e com entulhos (como pilhas de madeira, telhas e ralos).
Alimentação: Alimentam-se principalmente de insetos, com preferência por baratas.
Resiliência: Têm uma capacidade de sobrevivência extrema, podendo viver até um ano sem se alimentar em condições de escassez.
Reprodução: Algumas espécies se reproduzem por partenogênese, ou seja, as fêmeas se reproduzem sem a necessidade de acasalamento com um macho. Isso facilita infestações rápidas em áreas urbanas.
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