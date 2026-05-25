Cidade no ES captura centenas de escorpiões e emite alerta vermelho

A Prefeitura de Presidente Kennedy emitiu um alerta vermelho após capturar centenas de escorpiões em diferentes áreas do município, principalmente na sede. A administração admite que foram muitos aracnídeos encontrados em um curto espaço de tempo e registrou o aumento de solicitações para capturas desses animais.





Segundo a Vigilância Ambiental municipal, com a aproximação do período de reprodução, conhecido como “andada dos escorpiões”, a tendência é de aumento na circulação desses animais.





“Nessa fase, eles deixam seus abrigos em busca de alimento e parceiros, o que eleva significativamente as chances de aparecimento dentro de residências, quintais e terrenos baldios. O risco de acidentes também cresce, principalmente entre crianças e idosos, que são mais vulneráveis às complicações causadas pela picada”, alerta a Vigilância.