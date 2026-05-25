Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Rodrigo Medeiros

Um debate sobre a política industrial no século XXI

Temos, entre nós, capacidades institucionais democráticas suficientes para planejar e executar políticas industriais eficazes, eficientes e efetivas?

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 03:30

Públicado em 

25 mai 2026 às 03:30
Rodrigo Medeiros

Colunista

Rodrigo Medeiros

A carta dos professores Laura Carvalho e Joseph Stiglitz enviada à revista The Economist, publicada na edição digital de 12 de maio, confronta o enquadramento adotado pela revista para as políticas industriais. 


Enquanto a revista trata o tema com forte ceticismo, enfatizando riscos de distorções e ineficiências, os autores da carta argumentam que essa abordagem ignora avanços recentes na literatura econômica.


A revista possui uma visão liberal clássica, enquanto os autores da carta defendem uma leitura mais pragmática e empírica. The Economist associa as políticas industriais a formas de protecionismo, favorecimentos de grupos específicos e riscos de desperdício de recursos públicos.


Os acadêmicos respondem afirmando que essa equivalência simplória é conceitualmente equivocada e empiricamente frágil. Para os autores, políticas industriais contemporâneas são mais amplas e sofisticadas do que a caricatura liberal apresentada pela revista, pois elas mobilizam instrumentos que estão muito além de tarifas e subsídios.

Veja Também 

Imagem BBC Brasil

O trabalho está sendo esvaziado

Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ

Reformas não bastam para o desenvolvimento

Imagem de destaque

Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

The Economist argumenta que o Estado tende a falhar ao tentar “escolher vencedores”, sugerindo que intervenções desse tipo são inerentemente problemáticas. Os autores da carta lembram que há muitas experiências bem-sucedidas, inclusive em países desenvolvidos, revelando que o Estado pode desempenhar papel indutor e coordenador eficaz quando há instituições adequadas.


Outro ponto de contraste aparece na forma como cada lado enxerga a relação entre Estado e mercado. The Economist trata intervenção estatal e eficiência de mercado como polos opostos. Para os autores da carta, políticas industriais bem desenhadas funcionam como complemento ao mercado, reduzindo incertezas e viabilizando investimentos de longo prazo.


The Economist enfatiza os custos imediatos de subsídios e incentivos, argumentando que eles distorcem os preços e a alocação de recursos. 


A carta critica essa abordagem como sendo excessivamente estática, pois as políticas industriais devem ser avaliadas por seus efeitos dinâmicos, como aprendizado tecnológico, formação de capacidades e mudanças estruturais.


Outro contraste diz respeito ao risco de captura por interesses privados. The Economist trata esse risco como inevitável. A carta reconhece o problema, porém argumenta que ele pode ser mitigado com governança adequada. Para os acadêmicos, o erro da revista é transformar um risco institucional em argumento estrutural contra a política industrial.


Há diferenças nas perspectivas históricas. The Economist analisa as políticas industriais como se elas fossem desvios recentes e a carta aponta que os países desenvolvidos recorreram amplamente a elas em fases anteriores do seu crescimento.


Outro ponto de divergência é a forma como cada lado trata as heterogeneidades das políticas industriais. The Economist tende a tratá-las como um bloco homogêneo, enquanto a carta insiste no fato de que existem múltiplas abordagens, instrumentos e objetivos possíveis.


Em síntese, a comparação mostra que a carta busca reposicionar o debate em bases mais amplas e atualizadas. The Economist, por sua vez, se apoia em pressupostos tradicionais do liberalismo econômico. 


Nesse sentido, a carta critica a revista por apresentar uma análise incompleta e por não incorporar evidências recentes. O contraste entre as duas perspectivas revela visões distintas sobre o papel do Estado no desenvolvimento econômico.

Indústria
Indústria Pixabay

O documento ‘Industrial Policy for Development’ (2026), elaborado no âmbito do Banco Mundial, trouxe novos elementos que nos ajudam a pensar políticas industrial para o século XXI.


A respectiva instituição reconhece atualmente que as políticas industriais são necessárias em um contexto de transição tecnológica, competição geopolítica e vulnerabilidades nas cadeias globais de valor.


Políticas industriais modernas devem responder a grandes desafios coletivos, como são os casos de descarbonização, digitalização e segurança energética. Tal argumento desloca o debate de “escolher setores” para “resolver problemas”, algo que gera mais legitimidade e foco. Quando há governança adequada, políticas industriais funcionam melhor quando são adaptadas ao contexto.


O interessante documento do Banco Mundial sugere que os países detentores de menores capacidades estatais devem começar com políticas industriais leves, ampliando a complexidade conforme aprendem. 


O documento entende que algumas políticas industriais são replicáveis.Temos, entre nós, capacidades institucionais democráticas suficientes para planejar e executar políticas industriais eficazes, eficientes e efetivas?


Rodrigo Medeiros

E professor do Instituto Federal do Espirito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade.

Tópicos Relacionados

indústria Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista fica gravemente ferido após acidente na BR 101, em Sooretama
Influenciador e fisiculturista, Gabriel Ganley faleceu aos 22 anos.
Hipoglicemia: saiba identificar os sinais do corpo
Novas turmas para cursos de qualificação
Senac abre 120 vagas em cursos de graça no interior do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados