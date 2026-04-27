Reformas não bastam para o desenvolvimento

O artigo de opinião de Jorge Arbache, publicado no jornal Valor Econômico, de 17 de abril, abordou algo que o debate econômico brasileiro insiste em contornar. Reformas, por si só, não produzem desenvolvimento. Essa constatação já deveria ser óbvia, porém temos repetido há décadas a crença de que basta “arrumar a casa” para que o desenvolvimento floresça espontaneamente.





A história recente mostra o contrário. O Brasil estabilizou a partir de meados da década de 1990 com o Plano Real, abriu sua economia, privatizou, desnacionalizou setores, “modernizou” para o capital os seus marcos regulatórios e ainda assim permaneceu preso aos voos de galinha.



