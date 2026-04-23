Entre o veneno e a forca: Tiradentes, Platão e a política da morte exemplar

Há mortes que encerram vidas e há mortes que inauguram símbolos. A história registra, em tempos e contextos distintos, episódios em que o poder transforma a punição em espetáculo, e a morte em linguagem política.





É nesse ponto que se pode traçar um paralelo instigante entre a execução de Tiradentes, no Brasil colonial, e a tradição filosófica grega associada a Sócrates e, posteriormente, interpretada por Platão: ambos os casos revelam uma mesma lógica de eliminação simbólica do “desviante”, entendida como necessária à preservação da ordem social.





No caso grego, a condenação de Sócrates – mestre de Platão – não foi apenas uma decisão jurídica. Foi, antes de tudo, um ato político. Acusado de corromper a juventude e de impiedade, Sócrates representava um incômodo permanente à estrutura democrática ateniense.





Seu método, baseado no questionamento constante, desestabilizava certezas, expunha ignorâncias e colocava em xeque a legitimidade dos que governavam. A decisão de condená-lo à morte por ingestão de cicuta não pode ser compreendida apenas como punição individual, mas como tentativa de restaurar uma ordem abalada por críticas internas profundas.







