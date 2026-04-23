Entre o veneno e a forca: Tiradentes, Platão e a política da morte exemplar

Há mortes que encerram vidas e há mortes que inauguram símbolos. A história registra, em tempos e contextos distintos, episódios em que o poder transforma a punição em espetáculo, e a morte em linguagem política.
É nesse ponto que se pode traçar um paralelo instigante entre a execução de Tiradentes, no Brasil colonial, e a tradição filosófica grega associada a Sócrates e, posteriormente, interpretada por Platão: ambos os casos revelam uma mesma lógica de eliminação simbólica do “desviante”, entendida como necessária à preservação da ordem social.
No caso grego, a condenação de Sócrates – mestre de Platão – não foi apenas uma decisão jurídica. Foi, antes de tudo, um ato político. Acusado de corromper a juventude e de impiedade, Sócrates representava um incômodo permanente à estrutura democrática ateniense.
Seu método, baseado no questionamento constante, desestabilizava certezas, expunha ignorâncias e colocava em xeque a legitimidade dos que governavam. A decisão de condená-lo à morte por ingestão de cicuta não pode ser compreendida apenas como punição individual, mas como tentativa de restaurar uma ordem abalada por críticas internas profundas.
Séculos depois, em 1792, a execução de Tiradentes, no Rio de Janeiro, revela um mecanismo semelhante, embora revestido de maior brutalidade material. Acusado de lesa-majestade no contexto da Inconfidência Mineira, Tiradentes foi submetido a um processo longo e exemplar – a chamada Devassa – que culminou não apenas em sua morte por enforcamento, mas em uma série de medidas destinadas à eliminação total de sua memória: esquartejamento do corpo, exposição pública dos restos, destruição de sua casa e até o salgamento do terreno onde vivia.
A conexão entre esses dois episódios pode ser aprofundada à luz de um conceito central da filosofia política antiga: o miasma, explorado por Platão. Mais do que uma simples impureza, o miasma representava uma contaminação moral e religiosa capaz de atingir toda a comunidade.
Um crime grave, especialmente contra a ordem divina ou estatal, não afetava apenas o indivíduo, mas colocava em risco a coletividade. Por isso, a punição deveria assumir caráter purificador.
Essa lógica aparece com clareza na execução de Tiradentes. A sentença não buscava apenas punir o acusado, mas “limpar” simbolicamente o território daquilo que era considerado uma ameaça à ordem monárquica.
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O mesmo raciocínio pode ser identificado, em escala distinta, na morte de Sócrates. Embora sua execução tenha sido menos violenta do ponto de vista físico, seu julgamento público e sua condenação serviram como demonstração pedagógica: a cidade precisava reafirmar seus limites diante daquilo que considerava uma ameaça à coesão social.
Outro ponto de convergência relevante está na postura dos condenados. Tanto Sócrates quanto Tiradentes recusaram estratégias de autopreservação que poderiam alterar seu destino. Sócrates rejeitou o exílio e aceitou a sentença em nome da coerência com as leis da cidade.
Tiradentes, por sua vez, assumiu a responsabilidade pelos atos da conspiração, protegendo outros envolvidos e aceitando a morte como consequência de sua convicção.
Essa atitude contribuiu decisivamente para a construção posterior de ambos como mártires. No caso de Sócrates, sua morte consolidou sua imagem como símbolo da integridade filosófica e da busca pela verdade. No caso de Tiradentes, a República brasileira, décadas mais tarde, transformou sua execução em mito fundador, convertendo um condenado por traição em herói nacional.
Em síntese, embora separados por séculos e por contextos radicalmente distintos, os episódios da morte de Sócrates, interpretada por Platão, e da execução de Tiradentes revelam uma mesma racionalidade: a de que o poder, quando ameaçado, recorre não apenas à punição, mas à construção simbólica da morte como mecanismo de controle social.
A história, contudo, apresenta uma ironia recorrente: aquilo que o poder pretende apagar, muitas vezes se perpetua. Tanto Sócrates quanto Tiradentes sobreviveram às suas condenações, não como corpos, mas como ideias. E, nesse sentido, suas mortes talvez tenham produzido exatamente o oposto do que pretendiam seus julgadores