IA e revisão de textos: apoio ou risco ético-estético?

Corretores gramaticais sofisticados. Detectores de incoerências. Sugestões de estilo e reescritas instantâneas. Entre ferramentas digitais que operam conforme o comando do usuário, e a inteligência digital, que aprende e melhora com o tempo, tomando decisões autônomas e criando conteúdos, há um grande impacto ético-estético nas atividades de revisão textual nos contextos escolares e editoriais.

De um lado, está o docente de língua portuguesa cuja formação está centrada no texto como trabalho, valorizando a reescrita e na interação entre autor e leitor. Nessa perspectiva o texto é resultado de um processo que envolve planejamento, produção, revisão e reformulação, sempre orientado pelas condições de interlocução e pelos efeitos de sentido pretendidos.





Assim, a revisão não se limita à correção de aspectos normativos, mas constitui uma etapa fundamental de reflexão sobre o dizer, na qual o autor reconsidera escolhas linguísticas, reorganiza ideias e ajusta o texto às expectativas do gênero e do contexto comunicativo.