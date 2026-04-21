Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Romildo Antonio Fardin

Artigo de Opinião

Romildo Antonio Fardin

Como está o clima do agronegócio para 2026?

Produtores precisarão ficar atentos às mudanças causadas pelo El Niño e monitorar a temperatura e umidade de suas regiões
Romildo Antonio Fardin

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 10:00

Publicado em 

21 abr 2026 às 10:00

O término do verão e o início do outono deste ano foi marcado por temperaturas altas e chuvas frequentes aqui no Espírito Santo. As precipitações, apesar de estarem abaixo da média prevista, ainda são uma condição muito favorável para a colheita de frutas de boa qualidade, como a banana. Muitas delas foram plantadas em meados de outubro e novembro justamente para aproveitar o clima úmido do início do ano.

 

Mas esse cenário pode mudar nos próximos meses, mais precisamente em junho e julho. Isso porque as projeções climáticas indicam o surgimento do fenômeno El Niño. Trata-se do aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que provoca alterações na circulação de ventos na atmosfera terrestre e, consequentemente, a frequência das chuvas em diversos pontos do planeta.

 

Especialistas preveem que o El Niño de 2026 cause o aumento da temperatura ao longo do ano e alterações na média de chuvas. Cada região do Brasil pode ser impactada de uma forma diferente. 

Veja Também 

Imagem Edicase Brasil

O que acontece quando damos às crianças a liberdade de aprender?

Imagem de destaque

Planejar para transformar sonhos em realidade no ES

Imagem de destaque

Crescimento dos pactos antenupciais e seus impactos jurídicos no Direito de Família

No Sul do país, a previsão é de um maior volume de precipitações comparado aos anos anteriores. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o prognóstico é o inverso, com poucas chuvas e chances de períodos de seca. Para o Espírito Santo e a região Sudeste, de forma geral, a tendência é de chuva acima da média.

 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os efeitos do El Niño podem durar de 9 meses a 2 anos, o que significa impactos tanto na colheita de frutas e hortaliças já plantadas há alguns meses quanto nas próximas plantações.

 

É verdade, no entanto, que não existe um único padrão climático para a agricultura. Em alguns casos, o aumento no volume de chuva, por exemplo, pode ser benéfico para culturas de sequeiro, ou seja, aquelas que não necessitam de irrigação. Por outro lado, existem frutas e hortaliças que são impactadas negativamente nesse cenário.

 

Imagem Edicase Brasil
Plantação de banana  Stefan Lambauer | Shutterstock

A bananeira, por sua vez, é uma planta que necessita de chuvas bem distribuídas durante o ano. O excesso de água em um curto período pode causar o apodrecimento das raízes e o surgimento de fungos, o que impacta a qualidade das bananas.

 

É certo que toda essa conjuntura geográfica cria um clima de preocupação nos negócios. Produtores precisarão ficar atentos às mudanças causadas pelo El Niño e monitorar a temperatura e umidade de suas regiões. Será fundamental se preparar para a realização de técnicas específicas de manejo, tais como escalonamento de plantios, drenagem de solos e diversificação de culturas. Todas essas ações demandarão, inclusive, um maior planejamento financeiro.

 

Mas, se as previsões realmente se confirmarem, tais medidas serão primordiais para garantir safras com qualidade e produtividade, além de resultados positivos para o agronegócio brasileiro como um todo em 2026.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados