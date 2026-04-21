Como está o clima do agronegócio para 2026?

O término do verão e o início do outono deste ano foi marcado por temperaturas altas e chuvas frequentes aqui no Espírito Santo. As precipitações, apesar de estarem abaixo da média prevista, ainda são uma condição muito favorável para a colheita de frutas de boa qualidade, como a banana. Muitas delas foram plantadas em meados de outubro e novembro justamente para aproveitar o clima úmido do início do ano.

Mas esse cenário pode mudar nos próximos meses, mais precisamente em junho e julho. Isso porque as projeções climáticas indicam o surgimento do fenômeno El Niño. Trata-se do aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que provoca alterações na circulação de ventos na atmosfera terrestre e, consequentemente, a frequência das chuvas em diversos pontos do planeta.

Especialistas preveem que o El Niño de 2026 cause o aumento da temperatura ao longo do ano e alterações na média de chuvas. Cada região do Brasil pode ser impactada de uma forma diferente.