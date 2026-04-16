Planejar para transformar sonhos em realidade no ES

Rubem Alves, renomado educador e pensador brasileiro, escreveu que “o político por vocação é um poeta forte. Ele tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de verdade. A vocação política é transformar sonhos em realidade”.





A origem da política remonta à Antiga Grécia (século VII a.C.). Nesse período, nasceu a ideia de dimokratía (democracia) que conhecemos hoje. Os atenienses participavam diretamente de assembleias na ágora (praça pública) para discutir e decidir sobre assuntos relativos à pólis (cidade). Ocorre que, naquela época, somente homens livres tinham esse direito. Às mulheres, aos estrangeiros e aos escravos não era permitido o exercício da política.





Inspirados na experiência grega, vários pensadores e líderes políticos formularam e implementaram modelos de Estado e de sociedade que se aproximaram desse ideário, embora outros tenham se tornado autoritários e se afastado completamente dessa concepção inicial. A base que organiza a constituição dos poderes na atualidade, inclusive no Brasil, está fundamentada na teoria da separação dos poderes, do pensador e político francês Montesquieu, que viveu entre os anos de 1689 e 1755.